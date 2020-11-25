Аваков виступає за локдаун в Україні на три-чотири тижні

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що по всій країні треба якнайшвидше запровадити локдаун на три або чотири тижні. За його словами, уряд розгляне це питання найближчими днями.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков виступає за запровадження у країні через пандемію COVID-19 локдауну на три-чотири тижні. Про це він заявив у четвер, 26 листопада, в ефірі телеканалу "Україна 24".
"Моя особиста точка зору, що необхідно вводити локдаун якомога швидше. Дійсно, тривалістю три або чотири тижні", - сказав він. При цьому міністр вважає, що локдаун потрібно запроваджувати на всій території України. "Як тільки ми будемо готові, я сподіваюся, що це буде в найближчі дні, потрібно сформулювати в деталях і в реальні механізмах ту програму компенсації, яку озвучив президент днями. Треба негайно ввести локдаун, перервати ланцюжок цієї інфекції, постаратися зберегти здоров'я українців і відійти від ситуації, коли у нас понад 200 смертей щодня", - зазначив Аваков.
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На думку міністра, уряд розгляне можливість запровадження локдауну найближчими днями. "Якщо ми бачимо, що сполучення між містами буде нести реальну шкоду і реальне поширення інфекції, то ми повинні перекрити це сполучення", - додав він.
Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України розглядає доцільність запровадження у країні локдауну на час зимових свят.