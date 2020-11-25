Аваков виступає за локдаун в Україні на три-чотири тижні

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков виступає за запровадження у країні через пандемію COVID-19 локдауну на три-чотири тижні. Про це він заявив у четвер, 26 листопада, в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Моя особиста точка зору, що необхідно вводити локдаун якомога швидше. Дійсно, тривалістю три або чотири тижні", - сказав він. При цьому міністр вважає, що локдаун потрібно запроваджувати на всій території України. "Як тільки ми будемо готові, я сподіваюся, що це буде в найближчі дні, потрібно сформулювати в деталях і в реальні механізмах ту програму компенсації, яку озвучив президент днями. Треба негайно ввести локдаун, перервати ланцюжок цієї інфекції, постаратися зберегти здоров'я українців і відійти від ситуації, коли у нас понад 200 смертей щодня", - зазначив Аваков.

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На думку міністра, уряд розгляне можливість запровадження локдауну найближчими днями. "Якщо ми бачимо, що сполучення між містами буде нести реальну шкоду і реальне поширення інфекції, то ми повинні перекрити це сполучення", - додав він.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України розглядає доцільність запровадження у країні локдауну на час зимових свят.