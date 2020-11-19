 Шмигаль: Розробляється план запровадження більш жорсткого карантину | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.11.2020

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Новини

Шмигаль: Розробляється план запровадження більш жорсткого карантину

До жорсткіших норм карантину в Україні вдаватимуться лише у тому разі, якщо не спрацює "карантин вихідного дня", запевнив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (архівне фото)

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль визнав, що нині українська влада розробляє план запровадження більш жорсткого карантину в Україні у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції. Про це Шмигаль написав у суботу, 21 листопада, на своїй Facebook-сторінці. Водночас він запевнив, що більш жорсткий карантин запровадять тільки у тому разі, якщо не спрацює "карантин вихідного дня".

"Цей план справді розробляється, але - це план Б, якщо не спрацює "карантин вихідного дня", - написав Шмигаль. Він також додав, що уряд намагається обговорити цей крок з представниками місцевої влади та бізнесом.

"Ми почали публічне обговорення цього плану Б, щоб вся країна розуміла його. Ми хочемо, щоб наші кроки були зрозумілими і передбачуваними для людей і бізнесу. Тому цього тижня ми двічі зустрічалися з міськими головами. Відбулася зустріч з Радою церков. Зустрічі й обговорення з бізнесом", - написав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше цього дня міністр охорони здоров'я України Максим Степанов спрогнозував, що результати "карантину вихідного дня" будуть за два тижні після реального дотримання обмежень.

Він стверджує, що, згідно з розрахунками МОЗ, завдяки цим обмеженням можливо зупинити і стабілізувати зростання кількості заражень коронавірусом.

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Напередодні Степанов запевнив, що МОЗ наполягатиме на введенні більш жорстких карантинних заходів, "якщо буде загроза повного локдауну саме медичної системи".

Раніше Степанов заявляв, що уряд може знову запровадити локдаун, якщо в Україні реєструватимуть 15 тисяч заражень коронавірусом за добу.

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