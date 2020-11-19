Коронавірус в Україні: рекордні 14 575 нових випадків зараження

В Україні за добу зафіксували 14 575 нових випадків зараження коронавірусом, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у п'ятницю, 20 листопада, на своїй сторінці у Facebook. За минулу добу померли 229 людей, у яких підтвердили зараження SARS-Cov-2, 7845 осіб одужали.

Найбільше нових випадків підтвердили в Києві (1391), Дніпропетровській (1174), Київській (1080) та Хмельницькій (805) областях. Усього з початку епідемії в Україні зареєстрували 598 тисяч випадків інфікування, 10 598 хворих померли, 274,3 тисячі людей одужали.

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Нагадаємо, що 19 листопада в Україні зареєстрували попередній рекордний показник заражень від початку пандемії (13 357 нових випадки захворювання на COVID-19).

Сам Степанов також повідомив про свій позитивний тест на коронавірус. Упродовж минулого тижня інфікування коронавірусом також виявили у президента України Володимира Зеленського, керівника Офісу президента Андрія Єрмака і голови парламенту Дмитра Разумкова.

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