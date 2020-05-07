ООН: Через пандемію зростає рівень бідності населення

За даними експертів Конференції ООН з торгівлі і розвитку (UNCTAD), через поширення коронавірусу до 130 мільйонів людей можуть опинитись у злиднях. Як ідеться у доповіді UNCTAD про економічні наслідки пандемії, вперше з 1998 року рівень бідності у світі знову зростає. За оцінками Світового банку, людина перебуває у злиднях, коли на кожен день вона має менше 1,9 долара США.

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Втрата роботи для багатьох людей у бідних країнах прирівнюється до "вільного економічного падіння", оскільки там відсутні соціальні запобіжники, йдеться у доповіді. UNCTAD виходить з того, що 85 відсотків працівників у 50 бідних країнах світу не мають жодного соціального захисту.

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Нагадаємо, Світовий банк зобов'язався виділити 160 мільярдів доларів сотні країн до червня 2021 року в рамках фондів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Кошти будуть спрямовані на забезпечення широкого економічного зростання і підвищення середніх доходів у країнах, що розвиваються.

Дивитись відео 03:08 Поділитись Коронавірус у "червоній зоні": чому лікарі - за локдаун (18.11.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3lTKn Коронавірус у "червоній зоні": чому лікарі - за локдаун (18.11.2020)