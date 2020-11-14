 Пандемія COVID-19 в Україні вийшла з-під контролю? | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 19.11.2020

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Україна

Пандемія COVID-19 в Україні вийшла з-під контролю?

Український уряд в "пожежному режимі" шукає рішення, як приборкати поширення COVID-19. Опитані DW експерти вказують на те, що час втрачений і ситуація в Україні виходить з-під контролю.

Пандемія COVID-19 в Україні вийшла з під контролю?

"Адаптивний карантин", "зонування регіонів", "карантин вихідного дня", "година для літніх людей" - український уряд гарячково шукає можливості зупинити стрімке поширення коронавірусної хвороби. Але поки що пандемія міцно тримає Україну в своїх лещатах. За офіційними даними, станом на 19 листопада в країні виявлено понад 13 350 нових випадків заражень коронавірусом. Зростає і кількість смертей від COVID-19. Загалом від початку пандемії в Україні померло вже понад 10 300 людей, інфікованих SARS-CoV-2. Система виявлення контактів хворих, судячи з усього, не працює.

Українська система охорони здоров'я тріщить по швах. За даними міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України, з 27 тисяч лікарняних ліжок, виділених для госпіталізації хворих на COVID-19, нині зайнято 19 тисяч. Кількість госпіталізованих щодня зростає на півтори тисячі. "Всі ці ліжкомісця лише теоретичні. Вони живуть тільки у статистиці МОЗ. Якщо дивитися загалом по Україні, то наче резерв ще є, але на практиці в деяких регіонах у лікарнях взагалі вже немає вільних ліжок, хворих немає куди класти", - каже директор Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки, колишній заступник міністра охорони здоров'я України Павло Ковтанюк.

Колапс системи охорони здоров'я не за горами

Перезавантаження лікарень пов'язано також з тим, що в українців нині панічні настрої і за перших ознак COVID-19, навіть якщо хвороба протікає у легкій чи середній формі, люди намагаються потрапити в лікарню.

Через брак місць у лікарнях в Україні починають розгортати тимчасові госпіталі. Саме для такого госпіталя у Львові вирішили використати приміщення медичного коледжу післядипломної освіти

Через брак місць у лікарнях в Україні починають розгортати тимчасові госпіталі. Саме для такого госпіталя у Львові вирішили використати приміщення медичного коледжу післядипломної освіти

За правилами МОЗ, консультувати хворих з коронавірусною інфекцією в дистанційному режимі впродовж усієї хвороби мають сімейні лікарі. Також сімейні лікарні мають вчасно направляти хворого до лікарні, якщо його стан серйозно погіршується. Але, як часто можна почути, вони не справляються з великою кількістю пацієнтів і можуть відправити до лікарні навіть людину з легкими симптомами, аби уникнути відповідальності за перебіг хвороби у своїх пацієнтів. Важко хворих на COVID-19 натомість іноді немає де розмістити. Колишній заступник міністра охорони здоров'я не виключає, що за такого розвитку вже в першій половині грудня може виникнути серйозний дефіцит вільних місць у лікарнях.

Лунають пропозиції також скорегувати протоколи лікування для тих, хто хворіє на COVID-19 у легкій чи середній формі. Як пояснив у розмові з DW екскерівник Центру громадського здоров'я МОЗ України, експерт з питань охорони здоров'я Володимир Курпіта, зараза всіх пацієнтів з коронавірусною інфекцією лікують за протоколам, розрахованими на важкохворих. А це означає, що людині прописують цілий набір медикаментів, включно з антибіотиками. Корегування протоколу лікування позбавить більшості пацієнтів від надмірної кількості ліків та таким чином зменшить паніку серед людей, які за перших ознак зараження коронавірусом їдуть у лікарню, вважає Курпіта.

Максим Степанов: Зараз, виходячи з цифр, поки що ми програємо коронавірусу

Максим Степанов: Зараз, виходячи з цифр, поки що ми програємо коронавірусу

Про те, що медична система України от-от може дати збій визнає і сам міністр охорони здоров'я Максим Степанов. "Вірус продовжує нас випробовувати. Нам дійсно дуже важко, навантаження на медичну систему тільки зростає. Зараз, як ніколи, важливо боротися з ним, зокрема і протиепідемічними заходами. Зараз, виходячи з цифр, поки що ми йому програємо", - сказав Степанов. Міністр вважає, що нині важливо зменшити навантаження на медичну систему і не допустити її колапсу. Це, за словами Степанова, можливо лише при дотриманні протиепідемічних обмежень, у тому числі й карантину вихідного дня.

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М'який карантин уже не допоможе

"Коли у ванній прорвало трубу і потоком тече вода, то треба хоч якось спочатку перекрити трубу. У нас же уряд зараз замість цього вичерпує воду", - порівнює Курпіта. Він та інші експерти, з якими спілкувалась DW, вважають, що нині в Україні ситуація з поширенням коронавірусу вже вийшла з-під контролю, а карантин вихідного дня, навколо якого точиться стільки дискусій, є, на їхню думку, запізнілим заходом із сумнівним ефектом. З середини листопада в Україні по суботах і неділях працюють тільки продовольчі крамниці, аптеки, транспорт і заправки. Ресторани й кафе можуть торгувати тільки на виніс. Але дійсність виглядає наступним чином: окремі заклади на вихідних працюють попри заборону, місцева влада низки регіонів взагалі ігнорує ці карантинні обмеження.

Центр економіки охорони здоров'я Київської школи економіки ще три тижні тому рекомендував уряду вводити полегшений національний локдаун без різних зон для регіонів, з обмеженнями на кількість контактів для одної особи.

Карантин вихідного дня - запізнілий крок, вважають опитані DW експерти

Карантин вихідного дня - запізнілий крок, вважають опитані DW експерти

Пропонувалось тимчасово заборонити будь-які масові зібрання, закрити місця масового перебування людей такі, як спортзали, ресторани та бари. Пропонувалось виплатити компенсації їхнім власникам та працівникам, але натомість не закривати школи, не зупиняти торгівлю, транспорт та більшість бізнесів. "Але тепер усі ці м'які обмеження вже не мають сенсу. Призупинити поширення коронавірусу можна лише повним національним локдауном. Чим далі ми тягнутимемо, тим більш жорсткі карантинні обмеження доведеться вводити, тим більше втрат буде для бізнесу", - констатує колишній заступник міністра охорони здоров'я України Ковтанюк.

Подібної думки дотримується й доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. Щупика Федір Лапій. Він вважає, що сповільнити поширення коронавірусу можна лише за допомогою максимального призупинення контактів серед людей на якийсь час. "Уряд мав час попередити масове зараження, підготувати систему, адже про гостру осінню фазу епідемії епідеміологи попереджали ще влітку. Ще влітку потрібно було вводити суворі обмеження, але влада загравала з людьми перед виборами. Тому тепер - тільки загальний карантин", - вважає  Федір Лапій.

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Сподівання на цифровізацію

Поки що уряд не готовий іти на жорсткі обмеження. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сподівається, що взяти під контроль пандемію допоможуть цифрові технології. Серед передбачених заходів: цифровізація збору інформації про факти, підозри та випадки інфекційних захворювань, вдосконалення мобільного додатку "Дій вдома", введення автоматичних штрафів за порушення режиму самоізоляції, запровадження електронних рецептів на ліки, а також електронних направлень на ПЛР-тестування та QR-коди для відвідування публічних місць. 

  • З настанням осені кількість нових випадків заражень коронавірусною інфекцією стрімко зросла: в листопаді в багатьох країнах Європи щодня фіксують десятки тисяч випадків. На тлі сплеску захворювань на COVID-19 дедалі більше країн знову почали запроваджувати різні обмеження, намагаючись таким чином загальмувати поширення коронавірусу й запобігти колапсу системи охорони здоров'я.

    Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу

    Європу накрила друга хвиля коронавірусу

    З настанням осені кількість нових випадків заражень коронавірусною інфекцією стрімко зросла: до початку листопада в багатьох країнах Європи щодня фіксували десятки тисяч випадків. На тлі сплеску захворювань на COVID-19 дедалі більше країн знову почали запроваджувати різні обмеження, намагаючись таким чином загальмувати поширення коронавірусу й запобігти колапсу системи охорони здоров'я.

  • На початку листопада в Німеччині зафіксували новий антирекорд кількості заражень - добове зростання інфікованих SARS-CoV-2 сягнуло вище позначки в 20 тисяч. З 2 листопада в країні запровадили м'який локдаун. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель закликала жителів країни з розумінням поставитись до необхідності запроваджених таких заходів. До середини листопада добові показники почали зменшуватись.

    Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу

    Німеччина: м'який локдаун

    На початку листопада в Німеччині зафіксували новий рекорд кількості заражень - добове зростання інфікованих SARS-CoV-2 сягнуло вище позначки в 20 тисяч. З 2 листопада в країні запровадили м'який локдаун. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель закликала жителів країни з розумінням поставитись до необхідності запроваджених таких заходів. До середини листопада добові показники почали зменшуватись.

  • М'який або частковий локдаун у Німеччини переважно торкнувся сфери дозвілля й розваг: закриті клуби, дискотеки, спортзали й театри; ресторани, кафе й бари можуть торгувати тільки на виніс. Школи й дитячі садки продовжують працювати. Обмеження діятимуть щонайменше до кінця листопада.

    Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу

    Німеччина: клуби й спортзали зачинені, ресторани працюють тільки на виніс

    М'який або частковий локдаун у Німеччини переважно торкнувся сфери дозвілля й розваг: клуби та дискотеки так і не відкривалися ще з весни, тепер до них, як і навесні, додалися спортзали й театри; ресторанам, кафе й барам дозволено торгувати тільки на виніс. Школи й дитячі садки надалі працюють. Обмеження діятимуть щонайменше до кінця листопада.

  • Крім соціального дистанціювання в Німеччині й надалі роблять ставку також на обов'язкове носіння захисних масок. У багатьох німецьких містах їх тепер треба носити не тільки в громадському транспорті, але й на вулицях з великим скупченням людей. За порушення цього правила передбачені штрафи від 50 до 250 євро - залежно від федеральної землі.

    Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу

    Маски: незмінний атрибут осіннього гардеробу

    Крім соціального дистанціювання, в Німеччині й надалі роблять ставку також на обов'язкове носіння захисних масок. У багатьох німецьких містах їх тепер треба носити не тільки в громадському транспорті, але й на вулицях з великим скупченням людей. За порушення цього правила передбачені штрафи від 50 до 250 євро - залежно від федеральної землі.

  • Рівень добових заражень коронавірусом в Україні до середини листопада сягнув максимуму від початку пандемії, перевищивши 12 тисяч. У країні запроваджено локдаун вихідного дня: по суботах і неділях працюють тільки продовольчі крамниці, аптеки, транспорт і заправки. Ресторани й кафе можуть торгувати тільки на виніс. Ресторатори, представники кіноіндустрії та сфери торгівлі бояться за свій бізнес.

    Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу

    Україна: кіностудії й ресторанний бізнес бояться, що не переживуть "карантин вихідного дня"

    Рівень добових заражень коронавірусом в Україні до середини листопада сягнув максимуму від початку пандемії, перевищивши 12 тисяч. У країні запроваджено "карантин вихідного дня": по суботах і неділях працюють тільки продовольчі крамниці, аптеки, транспорт і заправки. Ресторани й кафе можуть торгувати тільки на виніс. Ресторатори, представники кіноіндустрії та сфери торгівлі бояться за свій бізнес.

  • Добові показники приросту заражень коронавірусом у РФ до листопада перевищили 22 тисячі. 17 листопада в країну зафіксували антирекорд летальності - від наслідків COVID-19 за добу померло 442 особи. Особливо складна ситуація в регіонах: ЗМІ пишуть про те, що в деяких лікарнях ліжка й розкладушки встановлюють у коридорах, для хворих бракує кисню, а на швидку слід чекати не один день.

    Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу

    Росія: рекорди кількості заражень і летальних випадків

    Добові показники приросту заражень коронавірусом у Росії до листопада перевищили 22 тисячі. 17 листопада в країну зафіксували рекорд летальності - від наслідків COVID-19 за добу померло 442 особи. Особливо складна ситуація в регіонах: ЗМІ пишуть про те, що в деяких лікарнях ліжка й розкладайки встановлюють у коридорах, для хворих бракує кисню, а на швидку допомоги слід чекати не один день.

  • У боротьбі з коронавірусом уряд Австрії запровадив жорсткий локдаун. З 17 листопада до 6 грудня виходити з дому дозволяється тільки у випадку нагальних потреб - наприклад, для відвідування продуктової крамниці й аптеки, поїздки на роботу, на прийом до лікаря. Дозволені також прогулянки й пробіжки. Всі магазини за винятком супермаркетів зачинені, аптеки, банки й автозаправки продовжують працювати.

    Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу

    Австрія: жорсткий локдаун до 6 грудня

    У боротьбі з коронавірусом уряд Австрії запровадив жорсткий локдаун. З 17 листопада до 6 грудня виходити з дому дозволяється тільки за нагальних потреб - наприклад, для відвідування продуктової крамниці й аптеки, поїздки на роботу, на прийом до лікаря. Дозволені також прогулянки й пробіжки. Всі магазини, за винятком супермаркетів, зачинені, аптеки, банки й автозаправки продовжують працювати.

  • Франція перебуває на четвертому місці в світі за рівнем поширення коронавірусу. Від початку пандемії тут виявлено 1,9 мільйона заражень. Система охорони здоров'я перевантажена, деяких пацієнтів перевозять на лікування до ФРН. З кінця жовтня діє локдаун. Жителі мають щодня лише одну годину, щоб сходити в магазин, до лікаря й прогулятися в радіусі не більше одного кілометра від дому.

    Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу

    Франція: хворих на COVID-19 відправляють на лікування в Німеччину

    Франція перебуває на четвертому місці в світі за рівнем поширення коронавірусу. Від початку пандемії тут виявлено 1,9 мільйона заражень. Система охорони здоров'я перевантажена, деяких пацієнтів перевозять на лікування до ФРН. З кінця жовтня діє локдаун. Жителі мають щодня лише одну годину, щоб сходити в магазин, до лікаря й прогулятися в радіусі не більше одного кілометра від дому.

  • У першому півріччі 2020 року наслідки зараження коронавірусом стали третьою за поширеністю причиною смерті в Швеції. Близько 10 відсотків від загальної кількості померлих у країні пішли з життя через ускладнення від COVID-19, зазначається у доповіді міністерства охорони здоров'я.

    Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу

    Швеція: коронавірус став третьою за поширеністю причиною смерті

    У першому півріччі 2020 року наслідки зараження коронавірусом стали третьою за поширеністю причиною смерті в Швеції. Близько 10 відсотків від загальної кількості померлих у країні пішли з життя через ускладнення від COVID-19, зазначається у доповіді міністерства охорони здоров'я.

  • Італія входить до десятки країн, що найбільше постраждали від коронавірусу. Кількість заражень від початку пандемії перевищила мільйон. З листопада діє комендантська година. Територія Італії розділена на три зони ризику, в регіонах червоної зони - частковий локдаун. Багато притулків для старих зачинені для відвідування. В одному з них повісили пластикову штору, щоб люди могли обійнятися.

    Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу

    Італія: обійми з батьками через пластикову штору

    Італія входить до десятки країн, що найбільше постраждали від коронавірусу. Кількість заражень від початку пандемії перевищила мільйон. З листопада діє комендантська година. Територія Італії розділена на три зони ризику, в регіонах "червоної зони" - частковий локдаун. Багато притулків для старих зачинені для відвідування. В одному з них повісили пластикову штору, щоб люди могли обійнятися.

  • Уряд Данії розпорядився знищити всіх норок на фермах країни. Причина - у норок виявили коронавірус SARS-CoV-2, що зазнав мутацій. Він є заразним також для людей і знижує здатність до утворення антитіл. Данія є найбільшим у світі виробником хутра норки. У країні працюють 1139 норкових ферм, на яких загалом тримають близько 15-17 мільйонів норок.

    Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу

    Данія: жертвами коронавірсу стали норки

    Уряд Данії розпорядився знищити всіх норок на фермах країни. Причина - у норок виявили коронавірус SARS-CoV-2, що зазнав мутацій. Він є заразним також для людей і знижує здатність до утворення антитіл. Данія є найбільшим у світі виробником хутра норки. У країні працюють 1139 норкових ферм, на яких загалом тримають близько 15-17 мільйонів норок.

  • Німецька компанія BioNTech та американська корпорація Pfizer 9 листопада оголосили про те, що розроблена ними вакцина продемонструвала ефективність у 90%. Через тиждень про 95-відсоткову ефективність своєї вакцини заявила американська фірма Moderna. Ці компанії мають намір подати в США заявку про пришвидшену реєстрацію препарату. Є сподівання, що вже на початку 2021 року вакцина буде доступна.

    Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу

    Світло в кінці тунелю: вакцини від коронавурусу можуть з'явитись на початку 2021

    Німецька компанія BioNTech та американська корпорація Pfizer 9 листопада оголосили про те, що розроблена ними вакцина продемонструвала ефективність у 90 відсотків. Через тиждень про 95-відсоткову ефективність своєї вакцини заявила американська Moderna. Ці компанії мають намір подати в США заявку про пришвидшену реєстрацію препарату. Є сподівання, що вже на початку 2021 року вакцина буде доступна.

    Автор: Марина Барановська


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