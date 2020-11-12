 У МОЗ України пропонують підприємцям йти працювати у лікарні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.11.2020

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Новини

У МОЗ України пропонують підприємцям йти працювати у лікарні

Бізнесменам, котрі постраждали від карантинних обмежень, варто пошукати інші види доходу, в тому числі й влаштувавшись працювати в лікарню, радять у МОЗ України.

Українська лікарня

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Заступниця міністра охорони здоров'я України Ірина Микичак порадила підприємцям, діяльність яких потрапила під карантинні обмеження, пошукати інші види доходу, зокрема, в лікарнях. Про це вона заявила в понеділок, 16 листопада, під час пресконференції у Києві.

За словами чиновниці, бізнесу варто "подивитися навколо себе і знайти інші додаткові види доходу, де можна заробляти під час карантину з дому, онлайн, дистанційно". "Наші лікарні з радістю нададуть робочі місця, тимчасові робочі місця, всім малим підприємцям, які у вимушеному простої. Лікарням і центрам екстреної допомоги зараз дуже потрібні сильні та здорові робочі руки. Це економісти, бухгалтери, санітари, техніки, працівники пральні та кухні, електрики, водії, сторожі, вахтери і різноробочі", - наголосила Микичак, яку цитує інформагенція "Українські новини".

Критика нехтування "карантином вихідного дня"

Крім того, Микичак назвала відмову дотримуватися "карантину вихідного дня" передвиборчим трендом. За словами заступниці глави МОЗ України, ресторани і кінотеатри, яким нині заборонено працювати на вихідних, не є підприємствами критичної інфраструктури. "Ми знаємо і розуміємо, що потрібно утримати бюджетоутворюючі підприємства, критичну інфраструктуру, і змушені обмежити діяльність тих чи інших підприємств, які не належать до критичної інфраструктури", - зазначила вона.

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Як повідомлялося, в Україні з 14 до 30 листопада діє запроваджений урядом так званий "карантин вихідного дня". Цей карантин передбачає заборону на низку видів діяльності з 00:00 суботи до 00:00 понеділка. Зокрема у вихідні забороняється робота закладів громадського харчування, торгово-розважальних центрів, розважальних закладів, закладів торгівлі (крім тих, 60 відсотків асортименту яких становлять продукти харчування, паливо, лікарські засоби, ветеринарні препарати, корми), закладів культури.

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Утім, влада низки українських міст проігнорувала розпорядження уряду про "карантин вихідного дня". Національна поліція України зафіксувала впродовж 15 листопада близько тисячі порушень карантинних обмежень. Найбільше порушень зафіксовано у Львівській, Дніпропетровській, Черкаській, Київській і в Тернопільській областях та у місті Києві.

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