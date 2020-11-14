"Карантин вихідного дня": близько тисячі порушень за один день

Національна поліція України зафіксувала впродовж доби близько тисячі порушень карантинних обмежень. Згідно з поширеним у неділю, 15 листопада, повідомленням Нацполіції, протягом доби поліцейські порушили дев'ять кримінальних проваджень і склали 990 адміністративних протоколів за порушення протиепідемічних обмежень.

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Загалом зафіксовано 1 029 повідомлень, пов'язаних з порушенням карантинних заходів. Нині близько 20 тисяч правоохоронців залучено до контролю за виконанням заходів з посилення громадськорї безпеки та порядку на території країни, йдеться в повідомленні.

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Зокрема, працювали 1 542 рейдові групи, які перевірили понад 17 тисяч суб'єктів господарювання. В результаті призупинено роботу 1 355 установ, діяльність яких забороняється у вихідні дні. З них 891 заклад сфери торговельного та побутового обслуговування населення, 416 закладів громадського харчування, 21 дискотеку і нічний клуб, 18 спортивних залів, фітнес-центрів і басейнів, шість торговельно-розважальних центрів, а також три установи, які надають послуги з розміщення осіб.

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Найбільше порушень зафіксовано у Львівській, Дніпропетровській, Черкаській, Київській і в Тернопільській областях та у місті Києві.

Загалом, з початку карантину до органів поліції надійшло 134 067 повідомлень, пов'язаних з порушенням карантинних заходів. Поліцейські склали 52 003 адміністративні протоколи та розпочали 445 кримінальних проваджень, зазначається в повідомленні Нацполіції.

Нагадаємо, в Україні з 14 до 30 листопада діє так званий "карантин вихідного дня", запроваджений урядом. Цей карантин передбачає заборону на низку видів діяльності з 00:00 суботи до 00:00 понеділка. Зокрема, у вихідні забороняється робота закладів громадського харчування, торгово-розважальних центрів, розважальних закладів, закладів торгівлі (крім тих, 60 відсотків асортименту яких становлять продукти харчування, паливо, лікарські засоби, ветеринарні препарати, корми), закладів культури.

Як повідомлялося, влада низки українських міст проігнорувала розпорядження уряду про "карантин вихідного дня".

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вихідного дня"