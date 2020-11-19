 Степанов: Результати ″карантину вихідного дня″ будуть за два тижні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.11.2020

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Степанов: Результати "карантину вихідного дня" будуть за два тижні

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що впродовж минулих вихідних дотримання карантину вихідного дня було "так собі".

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов прогнозує, що результати "карантину вихідного дня" будуть за два тижні після реального дотримання обмежень. Про це він заявив у суботу, 21 листопада.

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"З 00:00 годин набрав чинності "карантин вихідного дня". Це вже другі вихідні, в які він буде діяти. Давайте будемо відвертими, на минулих вихідних дотримання "карантину вихідного дня" було так собі. Ми бачили в ЗМІ численні зупинки роботи або закладів громадського харчування, або фітнес-центрів зі сторони Нацполіції", - сказав Максим Степанов.

Він стверджує, що, згідно з розрахунками МОЗ, завдяки цим обмеженням можливо зупинити і стабілізувати зростання кількості заражень коронавірусом.

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Степанов також пояснив, що не варто чекати дуже швидких результатів від нових обмежень. "Є закони епідеміології, це аксіома - неможливо на наступний день після карантину побачити відповідне зменшення захворюваності. Результат ми очікуємо мінімум за два тижні після дійсно проведеного "карантину вихідного дня,"- зазначив міністр.

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Напередодні Степанов заявив, що МОЗ наполягатиме на введенні більш жорстких карантинних заходів, "якщо буде загроза повного локдауну саме медичної системи". 

"Коли ми говоримо про кількість хворих, я ще раз хочу наголосити, для нас головне - це кількість людей, які потрапляють до лікарні, тобто госпіталізуються. Якщо виходити з сьогоднішнього відсотка важких хворих, які потрапляють до лікарні, я думаю, що це вже понад 30 тисяч хворих на добу в певному періоді. Тоді це може викликати серйозні проблеми щодо навантаження на медичну систему", - пояснив міністр в ефірі телеканалу "Інтер", передає інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Раніше Степанов заявляв, що уряд може знову запровадити локдаун, якщо в Україні реєструватимуть 15 тисяч заражень коронавірусом за добу.

Як повідомлялося, 14 листопада міністр охорони здоров'я України оголосив про свій позитивний результат тесту на коронавірус. Тоді ж Степанов заявив, що самоізолюється вдома та працюватиме дистанційно.

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