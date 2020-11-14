Зеленський і Степанов переконують у доцільності "карантину вихідного дня"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що "карантин вихідного дня" є шансом уникнути повного локдауну. Він зауважив, що його запровадження можна підтримувати або не підтримувати, але треба розуміти, чому саме було ухвалене таке рішення. "Треба збити динаміку зростання кількості захворювань. Наші лікарі героїчно протистоять вірусу, але не треба доводити до ситуації, коли їм дійсно доведеться обирати, кого лікувати", - наголосив Зеленський у понеділок, 16 листопада, у своєму відеоблозі.

Президент України зазначив, що впровадження повного локдауну на весь тиждень для зменшення кількості хворих на COVID-19 завдасть значно більших збитків бізнесу та економіці, ніж "карантин вихідного дня". При цьому Зеленський погодився, що і ці обмеження спричинять значні втрати для окремих сфер бізнесу. За його словами, уряд повинен надати їм програми та інструменти підтримки. "Це головне завдання: уряд має зробити все, щоб ці три вікенди, ці шість днів, ще раз нагадую, не стали критичними для подальшого існування малого та середнього бізнесу", - підкреслив президент.

Степанов: "Карантин вихідного дня" в Ізраїлі знизив захворюваність на 20 відсотків

Своєю чергою, глава міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що "карантин вихідного дня", запроваджений улітку в Ізраїлі, допоміг знизити кількість інфікувань коронавірусом на 20 відсотків. Про це урядовець сказав під час онлайн-брифінгу в понеділок, 16 листопада.

Читайте також: Куди приведе Україну карантин вихідного дня?

"Навіть на ці два дні, якщо розривати ланцюг передачі хвороби навіть на ці два дні, ми в змозі будемо тримати ситуацію на тих цифрах, які є, і призупинити ураганне таке зростання кількості хворих на COVID-19", - сказав міністр.

Він попросив з розумінням ставитися до такого кроку. "Я впевнений, що якщо ми запровадимо його нормально. Я маю на увазі, що дійсно не будуть працювати в повному обсязі ті заклади, які не повинні працювати, ми отримаємо відповідний результат", - висловив свою думку глава МОЗ України.

Читайте також: Зеленський: "Карантин вихідного дня" - шанс уникнути локдауну

Нагадаємо, в Україні з 14 до 30 листопада діє так званий "карантин вихідного дня", запроваджений урядом. Цей карантин передбачає заборону на низку видів діяльності з 00:00 суботи до 00:00 понеділка. Зокрема у вихідні забороняється робота закладів громадського харчування, торгово-розважальних центрів, розважальних закладів, закладів торгівлі (крім тих, 60 відсотків асортименту яких становлять продукти харчування, паливо, лікарські засоби, ветеринарні препарати, корми), закладів культури.

Утім, влада низки українських міст проігнорувала розпорядження уряду про "карантин вихідного дня". Національна поліція України зафіксувала впродовж 15 листопада близько тисячі порушень карантинних обмежень. Найбільше порушень зафіксовано у Львівській, Дніпропетровській, Черкаській, Київській і в Тернопільській областях та у місті Києві.

Читайте також: "Карантин вихідного дня": за порушення штрафів не уникнути

Сам Степанов раніше повідомив про позитивний тест на коронавірус.Протягом минулого тижня інфікування коронавірусом також виявили у президента України Володимира Зеленського, глави президентського офісу Андрія Єрмака і голови парламенту Дмитра Разумкова.