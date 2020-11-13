 Порушення карантину: українців оштрафували на 20 мільйонів гривень | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.11.2020

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Новини

Порушення карантину: українців оштрафували на 20 мільйонів гривень

З початку дії карантину в Україні складено 50,5 тисяч адмінпротоколів. За результатами їх розгляду суди наклали штрафи на майже 20 мільйонів гривень.

Карантин в Україні: вже 20 мільйонів гривень штрафів

Карантин в Україні: вже 20 мільйонів гривень штрафів

Глава Національної поліції України Ігор Клименко у п'ятницю, 13 листопада, на селекторній нараді за участю керівників територіальних підрозділів повідомив, що правоохоронні органи з початку дії карантину оформили понад 50 тисяч адміністративних протоколів.

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"Загалом від початку дії карантину складено 50,5 тисяч адміністративних протоколів. За результатами їхнього розгляду суди наклали штрафи майже 20 мільйонів гривень. За тиждень виявили 536 закладів харчування і дозвілля, які працювали після 22:00", - зазначив глава Нацполіції, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

Кількість рейдів буде збільшено

Клименко також повідомив, що наразі працює близько тисячі рейдових груп, і їхня кількість буде збільшена. Так, групи перевірятимуть дотримання карантину суб'єктами господарювання.

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"Лише від початку тижня перевірено майже 40 тисяч закладів, складено понад 3200 адміністративних протоколів за порушення карантину й розпочато 22 кримінальні провадження", - повідомили в управлінні комунікації Нацполіції України.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України 11 листопада затвердив низку карантинних обмежень, зокрема заборонив масові заходи за участю понад 20 осіб, планові госпіталізації, роботу розважальних закладів, а також упровадив карантин вихідного дня 00:00 суботи до 00:00 понеділка. Карантин вихідного дня впроваджено з 14 до 30 листопада.

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Втім, місцева влада багатьох українських міст вже заявила, що не збиратиметься виконувати це рішення уряду. Влада цих міст охарактеризовала рішення уряду про карантин вихідного дня як "велику помилку", "дурницю" й "імітацію боротьби з коронавірусом".

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