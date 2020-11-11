Частина українських міст відмовляється від "карантину вихідного дня"

Влада низки українських міст поки не поспішатиме виконувати рішення Кабінету Міністрів України щодо запровадження карантину "вихідного дня".

Слов'янськ поки не виконуватиме рішення уряду

Так, міський голова Слов'янська Вадим Лях у четвер, 12 листопада, на своїй сторінці у Facebook заявив, що влада міста наразі не має наміру запроваджувати "карантин вихідного дня".

"Учора уряд ухвалив рішення про запровадження в Україні карантину вихідного дня. Проте вихідний у 100-тисячному прифронтовому Слов'янську і містах-мільйонниках Києві чи Харкові мають суттєві відмінності. Наші підприємці вже багато місяців і так працюють лише для того, щоб зберегти свій бізнес і робочі місця. А для жителів передмістя вихідні - єдина можливість приїхати по покупки до міста або продати тут, на ринках, надлишки вирощеної сільгосппродукції", - написав Лях.

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Мер Слов'янська вважає, що рішення про карантинні обмеження мають ухвалювати на місцях комісії з надзвичайних ситуацій, і надіслав до Кабміну відповідного листа. "Поки ж жодних додаткових обмежень на вихідні ми запроваджувати не будемо. Наша комісія відстежить ситуацію, і за тиждень ухвалимо рішення. Головне зараз - не панікувати, дотримуватися маскового режиму і соціальної дистанції. Це допоможе уникнути негативних наслідків", - додав мер Слов'янська.

Рівне відкладає рішення до наступного тижня

Своєю чергою, місцева влада Рівного рішення про запровадження "карантину вихідного дня" вирішила відкласти на наступний тиждень. Про це заявив мер Володимир Хомко в інтерв'ю місцевому виданню "7 днів".

За його словами, зараз місцева влада очікує селекторної наради в облдержадміністрації. "Після того проведемо свою комісію. Наша комісія буде в понеділок. Що прийме комісія і які будуть результати - повідомимо одразу", - сказав Хомко.

Таким чином, на вихідні 14-15 листопада "карантину вихідного дня" у Рівному не запроваджуватимуть.

У Черкасах карантин назвали "великою помилкою"

Також проти запровадження карантину виступили і в Черкасах. Як повідомляє пресслужба Черкаської міської ради, міський голова Анатолій Бондаренко вважає "карантин вихідного дня" недоречним для таких невеликих міст.

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"У вихідні наші люди здебільшого відпочивають на свіжому повітрі, в парках, за містом. Крім того, на мою думку, у великих супермаркетах існує набагато більший ризик заразитися, ніж у маленьких магазинчиках, які дотримуються необхідних санітарних норм. Тому такі заходи не дадуть бажаного ефекту у боротьбі з хворобою, натомість можуть просто знищити дрібний бізнес. Тож наголошую: запровадження карантину вихідного дня - це велика помилка", - зазначив Бондаренко.

Він наголосив, що готовий підтримувати будь-які рішення уряду, але лише у випадку, коли місто отримуватиме підтримку від держави. "Ситуація, коли на 35 відсотків піднімається ціна на газ, зупиняється нормальна робота малого і середнього бізнесу, призведе до мільйонних втрат міського бюджету і місто може просто зупинитися", вважає мер.

"Імітація боротьби з коронавірусом"

Своє негативне ставлення до карантину висловив також і міський голова міста Мукачево Андрій Балога. За його словами, "карантин вихідного дня" - це черговий крок, який лише імітує боротьбу з поширенням коронавірусу в Україні.

"Ефекту від нього буде мало, а от шкоди для сфери обслуговування та дозвілля дуже багато. Адже малий та середній бізнес, який і так ледь виживає в умовах епідемії, не може у будні платити зарплати та податки, а на вихідних ні", - написав Балога на своїй сторінці у Facebook.

"Я закликаю всіх дотримуватися рекомендацій лікарів, берегти себе та своїх рідних. А бізнесу робити все, щоб вижити у цих важких умовах, дотримуючись усіх необхідних умов роботи", - додав мер Мукачева.

"Карантин вихідного дня"

Нагадаємо, напередодні проти запровадження "карантину вихідного дня" виступив мер Львова АндрійСадовий, який назвав його "дурницею" і пообіцяв підприємцям не ухвалювати "жодного нерозумного рішення".

Як повідомлялося, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 11 листопада заявив, що в Україні з 14 листопада буде запроваджено "карантин вихідного дня", який попередньо діятиме до 30 листопада. За словами голови уряду, такий крок є "оптимальним форматом додаткових обмежень". Адже, за його словами, повного локдауну економіка країни не витримає.

"Карантин вихідного дня" передбачає з 00:00 суботи до 00:00 понеділка запровадження заборони на низку видів діяльності. Зокрема, у вихідні забороняється робота закладів громадського харчування, торгово-розважальних центрів, розважальних закладів, закладів торгівлі (крім тих, 60 відсотків асортименту яких становлять продукти харчування, паливо, лікарські засоби, ветеринарні препарати, корми), закладів культури.

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Також на всій території України, незалежно від рівня захворюваності в кожному окремому регіоні, в усі дні тижня запроваджується заборона на проведення масових культурних, концертних, спортивних та інших заходів, розрахованих на більш ніж 20 відвідувачів, на роботу музеїв, спортивних і фітнес-залів, що не можуть забезпечити дистанціювання з розрахунку 1 відвідувач на 20 квадратних метрів, на проведення заходів з організації дозвілля розважальними закладами й закладами громадського харчування.

Кінотеатри і театри не можуть приймати відвідувачів у кількості, що перевищує 50 відсотків глядацьких місць, а автомобільний та залізничний транспорт - перевозити пасажирів у кількості, що перевищує кількість передбачених у них сидячих місць. Навчальні заклади можуть працювати в разі знаходження в одному приміщенні не більше 20 осіб, а заклади позашкільної, дошкільної, мистецтвознавчої освіти - якщо на самоізоляції перебувають не більше 50 відсотків учнів і співробітників. При цьому можна проводити спортивні заходи, включені до календарного плану, без глядачів і зі щоденним контролем стану здоров'я учасників.