 Степанов ″обурився″ планами ″Епіцентру″ працювати у вихідні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.11.2020

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Новини

Степанов "обурився" планами "Епіцентру" працювати у вихідні

Глава МОЗ України Максим Степанов заявив, що "обурений" повідомленням торговельної мережі "Епіцентр" про плани, попри карантин, працювати у вихідні, і обіцяє - на нього відреагують органи контролю.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що органи контролю відреагують на заяву мережі гіпермаркетів "Епіцентр" про плани працювати у вихідні дні навіть на тлі запровадження в країні "карантину вихідного дня". Про це він сказав під час пресбрифінгу в четвер, 12 листопада.

"Мене просто обурив пост "Епіцентру" щодо "продовження п'ятниці на 72 години". Я упевнений, що мої колеги з уряду, які відповідають, зокрема, за контроль, дадуть відповідну відповідь на цей фарс і цинізм", - сказав він.

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"Епіцентр" знайшов спосіб обійти карантин

Нагадаємо, що напередодні уряд ухвалив рішення запровадити в Україні з 14 листопада так званий карантин вихідного дня. Він, зокрема, передбачатиме, що з півночі суботи до півночі понеділка у всій країні буде заборонена робота закладів громадського харчування, торгово-розважальних центрів, розважальних закладів та закладів торгівлі за винятком тих, де 60 відсотків асортименту складають продукти харчування, паливо, лікарські засоби, ветеринарні препарати та корми.

Однак у мережі будівельних гіпермаркетів "Епіцентр" на своїй офіційній сторінці у Facebook повідомили, що не зачинятимуться на вихідні дні, а влаштує собі та своїм клієнтам "72-годинну п'ятницю". У мережі пояснили своє рішення тим, що мають в асортименті харчові продукти і медикаменти. "Продукти у нас є, товари медичного призначення, ліки - є, корм для тварин - є. Завозимо пальне", - повідомили в "Епіцентрі".

Під час карантину, запровадженого в Україні навесні цього року, у мережі також не закривали свої гіпермаркети, пояснюючи це необхідністю виконання своєї "соціальної місії".

У Львові назвали карантин вихідного дня "дурницею"

Проти нового кроку уряду виступив мер Львова Андрій Садовий. Під час акції протесту підприємців він назвав карантин вихідного дня "дурницею" та заявив, що "жодного нерозумного рішення місто приймати не буде". Він зазначив, що про запровадження локдауну можна говорити лише за умови виплати владою компенсацій.

Оголошуючи рішення про карантин вихідного дня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав це "оптимальним форматом додаткових обмежень", адже повного локдауну економіка України не витримає.

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