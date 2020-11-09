В Україні запровадять "карантин вихідного дня" - Степанов

Для боротьби з поширенням коронавірусу уряд має намір запровадити в Україні так званий карантин вихідного дня, під час якого працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки, транспорт, автозаправні станції та ветеринарні аптеки. Про це у понеділок, 9 листопада, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

"Ми будемо пропонувати жорсткий карантин вихідного дня - з 00:00 суботи до 00:00 понеділка в країні працюватимуть виключно продуктові магазини, аптеки, транспорт, автозаправні станції та ветеринарні аптеки", - заявив Степанов. Заклади громадського харчування, за його словами, при цьому працюватимуть лише на винос, а інші магазини та торгово-розважальні центри в уряді рекомендуватимуть зачиняти.

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Уряд хоче скасувати епідемічне зонування

Про намір запровадити "карантин вихідного дня" без уточнення подробиць Степанов раніше заявляв у інтерв'ю DW. Він зазначив лише, що більш жорсткі умови карантину, подібні до тих, що були навесні, діятимуть лише на вихідні. "Тобто не працюють заклади громадського харчування, культури, працюють виключно магазини, аптеки, транспорт", - розповів міністр у розмові, опублікованій 6 листопада.

8 листопада видання "РБК-Україна" оприлюднило проєкт постанови уряду, в якому викладалися плани Кабінету Міністрів України щодо боротьби з пандемією COVID-19. Так, передбачається, що в країні буде скасовано поділ на різні карантинні зони і обмеження діятимуть на всій території. Також, на додачу до обмежень вихідного дня, заборонятимуться заходи за участю більше 20 осіб, робота кінотеатрів із заповненістю більше 50 відсотків місць, перевезення у громадському транспорті більшої кількості людей, ніж місць для сидіння у ньому, тощо.

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Вся Україна вже у "червоній" та "помаранчевій" зонах

6 листопада Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила епідемічне зонування в Україні. Воно почало діяти з 9 листопада та буде чинним два тижні.

Згідно з новим зонуванням, у "червоній" зоні опинився ще один обласний центр - Запоріжжя. Також там залишилася решта обласних центрів, які вже перебували у переліку: Житомир, Ужгород, Івано-Франківськ, Миколаїв, Полтава, Рівне, Суми, Харків, Хмельницький, Чернівці та Чернігів.

Київ, натомість, залишатиметься у "помаранчевій" зоні. Також у "помаранчевій" зоні перебуватимуть усі райони і населені пункти, які не увійшли до "червоного" переліку. При цьому обмеження "помаранчевої" зони вже передбачають заборону діяльності закладів розміщення, окрім готелів, роботу розважальних закладів та ресторанів у нічний час, планові госпіталізації у лікарнях, роботу спортзалів та закладів культури тощо. А у "червоній" зоні забороняється навіть робота громадського транспорту, відвідування закладів освіти та діяльність кафе, ресторанів, та торгово-розважальних центрів.