Максим Степанов: Накращий спосіб боротьби з COVID зараз - локдаун на три тижні

DW: Пане міністре, ми бачимо, як в Україні стрімко збільшується кількість нових хворих на COVID-19 цими днями. Так само зростають показники госпіталізації. З такою динамікою вже до кінця листопада медична системаможе стати перевантаженою. Які Ваші прогнози?

Максим Степанов: Я впевнений, що цього тижня ми подолаємо позначку в 10 тисяч (нових підтверджених випадків COVID-19 в Україні на день. - Ред.) На сьогоднішній ранок у нас в лікарнях перебувало понад 28 тисяч людей (із діагнозом COVID-19. - Ред.) Потужності медичної системи саме з точки зору госпіталізації зараз - це 52 тисячі ліжок. Це 30 відсотків від всього ліжкового фонду. Вже декілька тижнів тому ми почали думати, в який спосіб ми ще можемо збільшити потужності нашої системи, саме ліжковий фонд. Але як би ми не намагалися збільшити саму кількість ліжок, розгортати мобільні госпіталі, у нас є інша межа, яка має назву медичні працівники. Це лікарі і середній медичний персонал.

Як далеко ми від цих 20 тисяч нових випадків в день, за яких, за Вашими словами, може настати колапс медичної системи?

Якщо воно буде у такому ураганному режимі розвиватися, як воно розвивається зараз, то в грудні ми можемо вийти на таку меганапружену ситуацію в медичній системі.

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Тоді почнеться так зване санітарне сортування, коли допомогу надаватимуть тим, у кого більше шансів вижити? Ви про це сказали у Верховній Раді. Як це відбуватиметься?

Це коли медична допомога надається людям передусім із більш важким перебігом хвороби. Людям із хворобою середньої тяжкості будуть відмовляти в госпіталізації за таких умов.

За словами Максима Степанова, в Україні не вистачає не лиже ліжок у лікарнях, але й медперсоналу

У квітні в Україні був повний локдаун. Людям не можна було виходити навіть у парки. Але кількість нових хворих за добу по країні становила 400-500. Зараз багато закладів працює, а нових хворих 9 тисяч на добу. Чому так?

Якщо б у нас тоді було декілька тисяч нових хворих на добу, у нас би тоді одразу лягла система охорони здоров'я. Вона була б нездатна надавати медичну допомогу. Ми побачили б локдаун медичної системи. Ми б побачили запровадження протоколів щодо надання медичної допомоги людям, які мають більше шансів на виживання. Це б ми побачили вже на початку епідемії. Коли тоді обирали, який саме локдаун нам треба робити, ми обрали саме такий варіант, аби підготувати нашу систему охорони здоров'я і збити цю першу хвилю розвитку епідемії. І нам це вдалося. Зараз так само з епідеміологічної точки зору, з точки зору розриву ланцюга передачі хвороби найкращий спосіб - це на три тижні мінімум запровадити локдаун. Адже це максимальний термін інкубаційного періоду вірусу. Але чи витримає наша економіка? Чи витримають наші громадяни такий локдаун? Саме тому ми знаходимо цей баланс. Саме тому ми знайшли адаптивний карантин.

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Ті обмеження, які зараз є в Україні, з поділом на зони, видаються неефективними, адже епідемію не вдається вгамувати. Чи є план Б?

А чому Ви вважаєте, що вони неефективні? Ми маємо трішки більше 9 тисяч нових хворих на день. А європейські країни мають по 20-25 тисяч, деякі 50 тисяч. Адаптивний карантин у тому вигляді, як він був запроваджений у нас в країні - на рівні району або міста, - маємо практично тільки ми. Всі решта запроваджували на території всього регіону. І ми маємо на сьогоднішній день ту кількість хворих, яку ми маємо, - 9 тисяч, не 50 тисяч. І це попри наше легковажне ставлення до карантинних обмежень і правил, шум напередодні виборів про те, що ми, мовляв, те будемо виконувати, а те не будемо виконувати.

Навесні 2020 року в Україні діяли суворі карантинні обмеження через пандемію

Розкажіть про локдаун вихідного дня. Що це за ініціатива?

Я не виключаю, що ми запровадимо локдаун вихідного дня. Він передбачає, що на вихідні дні практично діятимуть обмеження із певними винятками на кшталт тих, які діяли навесні щодня. Тобто не працюють заклади громадського харчування, культури, працюють виключно магазини, аптеки, транспорт.

За вісім місяців епідемії в Україні так і не була розроблена система відстеження контактів хворих і немає фактично жодного контролю за самоізоляцією тих, у кого лабораторно підтверджено хворобу COVID-19. Чи ведеться якась робота, аби покращити ситуацію?

Дійсно, у нас є велика проблема з контролем. Але питання контролю до нашої компетенції не належить. Це компетенція таких органів як Держпродспоживслужба, Національна поліція, органів місцевого самоврядування, які дуже часто хочуть уникати цього питання.

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Сьогодні українцям, які мають COVID і потребують додаткового кисню, його часом не вистачає. Днями Ви повідомили, що маєте на меті збільшити кількість ліжок у лікарнях, до яких підведений кисень, до 42 тисяч. Але чому це відбувається лише зараз?

Зазвичай підведений кисень був у нас фактично тільки в реанімаціях. Так було 29 років. Зараз ми за шість місяців все це відновлюємо в авральному режимі. На кінець серпня у нас було 8800 ліжок з підведеним киснем, а сьогодні - 19774.

Ви запевняєте, що Національна служба здоров'я України за кожного пацієнта з COVID сплачує лікарням від 13 до 45 тисяч гривень. При цьому в соціальних мережах є безліч дописів, де родичі хворих пацієнтів чи самі пацієнти кажуть, що вони вимушені платити за своє лікування від 2 до 8 тисяч гривень на день. Хто в цій ситуації каже неправду?

Я не запевняю. Ми перераховуємо кошти в лікарні за надання медичної допомоги хворим на COVID-19. Кошти щомісяця перераховуються згідно з укладеними договорами. Ми постійно моніторимо, за що саме платять пацієнти, де і в яких лікарнях це відбувається. На жаль, існує ще проблема: люди скаржаться, а коли розпитуєш деталі, кажуть, що не будуть розповідати. Мовляв, не хочуть проблем, якщо знову звертатимуться до того лікаря (який вимагав додаткової плати. - Ред.) Ці списки (того, що пацієнт має купити для лікарні. - Ред.), які дають (лікарі. - Ред.), - це неприпустима річ. Водночас, є пацієнти, передусім із достатком середнім і вище середнього, які хочуть застосовувати додаткові лікарські засоби, хоча їх поки немає в протоколі (лікування COVID-19. - Ред.)

Ви часто закидаєте українцям безвідповідальне ставлення до заходів безпеки в контексті пандемії COVID-19. Що може стати приводом для Вас визнати, що це Ви особисто не впоралися з епідемією і що відповідальність, зокрема, і на вас?

Я завжди кажу про те, що наша відповідальність як громадян за своє здоров'я і життя, в тому числі, лежить на нас. Я не можу як міністр охорони здоров'я, як би я цього не бажав, за Вас, шановні українці, одягнути маску, дотримуватися дистанції, користуватися антисептиком. Хтось бовкає, а хтось робить. Коли я йшов на цю посаду, в мене було чітке бажання якомога більшій кількості людей надати медичну допомогу. І це не високі слова - я дійсно люблю людей і цим відрізняюся від тих діячів, які тільки й хочуть, що когось звинуватити.

Благодійний фонд "Пацієнти України" та громадська організація "Центр протидії корупції" подали заяву до Державного бюро розслідувань, в якій звинувачують Вас у гальмуванні медичних закупівель.Чи можете Ви гарантувати, що всі категорії пацієнтів, ліки для яких закуповуються під контролем МОЗ, їх отримають?

Дві організації, які Ви назвали, займаються маніпуляціями проти міністра охорони здоров'я. Вони викликають паніку, наприклад, у мами хворої дитини. Ми ліками забезпечені в повному обсязі, згідно з тією номенклатурою, яка в нас є. У нас не просто немає гальмування закупівель - ми йдемо набагато швидше, ніж йшли ті, хто зараз найбільше голосять з цього приводу.

Під час суперечливого опитування, яке було проведене у день місцевих виборів на ініціативу президента Володимира Зеленського, більшість його учасників висловилися за легалізацію медичного канабісу. Коли українцям можна на неї чекати?

Для легалізації потрібні певні зміни до законодавства. Я вважаю, що це може бути в нашій країні саме з медичних міркувань. Я підтримую, але для того, щоб це було, треба збудувати, зокрема, систему контролю (за розповсюдженням канабісу. - Ред.) Ми запроваджуємо електронний рецепт наступного року. Поставили собі за термін 1 квітня. Запроваджуємо на інсуліни, наркотичні засоби та імуносупресивні лікарські засоби. Це буде повний контроль, починаючи від медичної картки і закінчуючи відпуском цього лікарського засобу.