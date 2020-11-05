Коронавірус в Україні: вперше понад 200 смертей за добу

Станом на ранок п'ятниці, 6 листопада, в Україні за добу, що минула, помер 201 інфікований коронавірусом пацієнт. Про це повідомив міністр охорони здоров'я країни Максим Степанов.

"За минулу добу в Україні зафіксовано 9 721 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (із них дітей - 304, медпрацівників - 468). Також за останню добу госпіталізовано - 1517 осіб, летальних випадків - 201, видужали - 10 762 людини", - написав Степанов у Facebook.

При цьому кількість людей, що одужали від хвороби протягом доби, також стала новим рекордом.

Читайте також: Де люди найчастіше інфікуються коронавірусом

Київ як лідер за новими випадками COVID-19

За словами Степанова, найбільше нових інфікувань коронавірусом виявлено у Києві - 1002. Також серед лідерів Харківська (801), Житомирська (591), Одеська (554) та Івано-Франківська області (511).

Загалом за час епідемії в Україні на COVID-19 захворіло 440 188 людей, а кількість летальних випадків склала 8 125. При цьому за цей час одужали 195 544 особи.

Степанов попереджає про колапс медичної системи

Слід зазначити, що декілька днів поспіль в Україні фіксувалися рекорди за кількістю нових інфікувань, виявлених за добу. Так, 5 листопада повідомили про 9850 випадків, а днем раніше - 9524.

При цьому в інтерв'ю DW 5 листопада Степанов попередив, що в разі збереження нинішніх темпів поширення коронавірусу в Україні вже в грудні може статися колапс медичної системи. За його розрахунками, в цей час щодоби виявлятимуть щонайменше 20 тисяч інфікованих.

Він також висловив впевненість, що вже цього тижня буде подолано позначку в 10 тисяч виявлених випадків COVID-19 за добу.