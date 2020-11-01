 Коронавірус в Україні: рекордні 9850 випадків зараження | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.11.2020

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Коронавірус в Україні: рекордні 9850 випадків зараження

В Україні підтвердили рекордні 9850 випадків зараження коронавірусом за добу, 193 особи померли. Найбільше інфікувань виявили в Києві та Харківській області.

Кількість інфікованих щодоби в Україні наближаєтсья до 10 тисяч

Кількість інфікованих щодоби в Україні наближаєтсья до 10 тисяч

В Україні за добу зафіксували рекордні 9850 нових випадків зараження коронавірусом, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в четвер, 5 листопада, на своїй сторінці у Facebook. За минулу добу померли 193 особи, в яких підтвердили зараження коронавірусом, 8378 осіб одужали.

Найбільше нових випадків за останню добу підтвердили у Києві (983) та Харківській області (771). Про попередню рекордну добову кількість нових випадків зараження в Україні - 9524 - повідомлялося 4 листопада. Усього за період епідемії COVID-19 в Україні офіційно зареєстрували 430,5 тисячі випадків інфікування, 7924 особи з підтвердженим зараженням коронавірусом померли, 184,8 тисячі людей одужали.

Вакцина від коронавірусу

Також Максим Степанов заявив про розгляд можливості залучення українських потужностей до виробництва англо-шведською компанією AstraZeneca вакцини проти коронавірусу. Про це він написав у Facebook у середу, 4 листопада, за результатами робочої зустрічі з посолкою Великобританії Меліндою Сіммонс.

Під час зустрічі Степано зазначив, що МОЗ перебуває на постійному зв'язку з компанією AstraZeneca, яка разом з Оксфордським університетом розробляє вакцину проти коронавірусу, виробництво якої може бути запущено найближчим часом. "Ми також розглядаємо можливість підключити українські потужності до виробництва цієї вакцини", - зазначив Степанов. Він вказав, що Україна розраховує отримати вакцину однією з перших. 

"Обговорили, зокрема, подальшу стратегію щодо забезпечення медичної допомоги в разі погіршення епідемічної ситуації в Україні, потенційне посилення карантинних заходів та питання розробки української вакцини проти COVID-19", - повідомив також український міністр. 

Читайте також: Де люди найчастіше інфікуються коронавірусом

Нагадаємо, що з понеділка, 2 листопада, в Україні чинне нове епідемічне зонування. Всього "червоний" рівень епіднебезпеки діятиме у 112 адміністративних одиницях у 20 регіонах, зокрема в 11 обласних центрах (Житомир, Ужгород, Івано-Франківськ, Миколаїв, Полтава, Рівне, Суми, Харків, Хмельницький, Чернівці та Чернігів).

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