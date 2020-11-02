Коронавірус у Німеччині: рекордні 20 тисяч випадків зараження

У Німеччині за минулу добу підтвердили 19 990 випадків зараження коронавірусом, що є новим рекордним показником у країні. Також зафіксовано 118 летальних випадків внаслідок ускладнень, викликаних захворюванням на COVID-19. Про це в четвер, 5 листопада, повідомив Інститут імені Роберта Коха (RKI).

Попередню максимальну кількість заражень за добу в Німеччині фіксували 31 жовтня, коли зареєстрували 19 059 нових випадків. Загальна кількість випадків зараження в Німеччині з початку пандемії зросла до 597,6 тисячі, а кількість летальних випадків - до 10 930.

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Наприкінці вересня канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) попереджала, що до Різдва кількість виявлених за добу нових випадків інфікування може зрости до 19 200. Тоді багато хто ставився скептично до такої можливості.

Нагадаємо, у Німеччині з 2 листопада через значне зростання випадків зараження коронавірусом запровадили нові обмеження. У країні закриті всі заклади громадського харчування, культурні та розважальні заклади, а футбольні матчі та інші заходи професійного спорту відбуваються за порожніх трибун. Також зачинені косметичні й масажні салони, студії татуювання. Робота перукарень дозволена за умов дотримання суворих заходів гігієни.

Магазини працюють, але вони повинні обмежити кількість клієнтів у приміщеннях. Школи і дитсадки відкриті, людям можуть зустрічатися у кількості не більше десяти осіб і не більше ніж з двох домогосподарств. Також туристи не можуть зупинятися у німецьких готелях.