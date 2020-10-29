 Коронавірус у Німеччині: рекордні 19 тисяч випадків зараження | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.10.2020

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Коронавірус у Німеччині: рекордні 19 тисяч випадків зараження

У Німеччині зафіксувалий рекордний добовий показник заражень коронавірусом - понад 19 тисяч випадків.

Коронавірус у Німеччині

У Німеччині за минулу добу підтвердили 19 059 випадків зараження коронавірусом, що є новим рекордним показником у країні. Також зафіксовано 103 випадки смерті внаслідок ускладнень, викликаних захворюванням на COVID-19. Про це в суботу, 31 жовтня, повідомив Інститут імені Роберта Коха (RKI). 

Попередню максимальну кількість заражень за добу в Німеччині фіксували 30 жовтня, коли зареєстрували 18 681 новий випадок. Загальна кількість випадків зараження в Німеччині з початку пандемії зросла до 518,7 тисячі, а кількість смертельних випадків - до 10 452.

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Наприкінці вересня канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) попереджала, що до Різдва кількість виявлених за добу нових випадків інфікування може зрости до 19 200. Тоді багато хто ставився скептично до такої можливості.

Нагадаємо, у Німеччині з 2 листопада через значне зростання випадків зараження коронавірусом запроваджують нові обмеження, які в ЗМІ називають "м'яким локдауном". У країні будуть закриті всі заклади громадського харчування, культурні та розважальні заклади, а футбольні матчі та інші заходи професійного спорту відбуватимуться за порожніх трибун. Також закритими будуть косметичні й масажні салони, студії татуювання. Робота перукарень буде дозволена за умов дотримання суворих заходів гігієни.

Магазинам дозволять працювати, але вони повинні будуть обмежити кількість клієнтів у приміщеннях. Школи і дитсадки далі працюватимуть, людям дозволять зустрічатися у кількості не більше десяти осіб і не більше ніж з двох домогосподарств. Також туристи не зможуть зупинятися у німецьких готелях - їм дозволятимуть приймати лише тих осіб, які подорожують з важливих причин.

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