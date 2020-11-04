 Мер Києва Віталій Кличко одужав після COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.11.2020

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Мер Києва Віталій Кличко одужав після COVID-19

Мер Києва Віталій Кличко повернувся на робоче місце, одужавши після зараження коронавірусом.

Мер Києва Віталій Кличко

Мер Києва Віталій Кличко

Мер Києва Віталій Кличко в середу, 4 листопада, повідомив, що одужав після викликаного коронавірусом захворювання COVID-19. "Радий повернутися до активної роботи. Мій тест на коронавірус - негативний. І відчуваю себе я добре", - сказав Кличко під час онлайн-брифінгу, який він провів уже з робочого місця.

До цього мер Києва лікувався вдома на самоізоляції і працював дистанційно. Нагадаємо, що  24 жовтня стало відомо, що Кличко отримав позитивний результат тесту на COVID-19, у зв'язку з чим він пішов на самоізоляцію. "Коронавірус підкрався в найбільш незручний момент", - так тоді прокоментував Кличко на сторінці у Facebook факт інфікування.

Він зазначив, що намагався берегтися, однак робота мера під час пандемії передбачає постійний ризик, зокрема спілкування з людьми та перевірку лікарень, і навіть відвідування інфекційних відділень, де лікують хворих на COVID-19.

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Тим часом 4 листопада в Україні зафіксували рекордну добову кількість нових випадків інфікування коронавірусом - 9524, причому найбільше випадків за останню добу підтвердили у Києві (856) та Харківській області (850).

 

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