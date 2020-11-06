 В Україні оновили епідемічне зонування: Київ поки ″помаранчевий″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.11.2020

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Новини

В Україні оновили епідемічне зонування: Київ поки "помаранчевий"

Після оновлення епідемічного зонування в Україні в "червоній" зоні опинилося Запоріжжя. Київ, натомість, залишається "помаранчевим".

Медична працівниця лікарні імені Мечникова у Дніпрі у захисному одязі

Медична працівниця лікарні імені Мечникова у Дніпрі у захисному одязі

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила епідемічне зонування в Україні на позачерговому засіданні у п'ятницю, 6 листопада. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов у своєму Telegram-каналі.

Згідно з новим зонуванням, у "червоній" зоні опинився ще один обласний центр - Запоріжжя. Також там залишилася решта обласних центрів, які вже перебували у переліку: Житомир, Ужгород, Івано-Франківськ, Миколаїв, Полтава, Рівне, Суми, Харків, Хмельницький, Чернівці та Чернігів.

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Київ залишається в "помаранчевій" зоні

При цьому, попри зростання кількості нових інфікувань у Києві, столиця України, за словами Немчінова, залишетиметься у "помаранчевій" зоні. Також у "помаранчевій" зоні перебуватимуть усі райони і населені пункти, які не увійшли до "червоного" переліку.

Нове зонування почне діяти опівночі понеділка, 9 листопада. Його буде встановлено на термін  у 14 днів.

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Новий рекорд за кількістю жертв коронавірусу в Україні

Нагадаємо, що станом на ранок п'ятниці, 6 листопада, в Україні було зафіксовано найбільшу кількість смертей від COVID-19 за добу - 201 жертва. Також протягом попередньої доби було виявлено 9 721 новий випадок інфікування коронавірусом. Рекорди за кількістю нових інфікувань, виявлених за добу, фіксувалися в Україні цього тижня декілька днів поспіль. Так, 5 листопада повідомили про 9850 випадків, а днем раніше - 9524.

В інтерв'ю DW 5 листопада глава МОЗ України МаксимСтепанов попередив, що в разі збереження нинішніх темпів поширення коронавірусу в Україні вже в грудні може статися колапс медичної системи. За його розрахунками, в цей час щодоби виявлятимуть щонайменше 20 тисяч інфікованих. Він також висловив впевненість, що вже цього тижня буде подолано позначку в 10 тисяч виявлених випадків COVID-19 за добу.

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