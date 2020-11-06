 ″Чорних″ зон для боротьби з коронавірусом не буде - Степанов | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.11.2020

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Новини

"Чорних" зон для боротьби з коронавірусом не буде - Степанов

Голова МОЗ України Максим Степанов назвав повідомлення про запровадження "чорних" епідемічних зон фейком. Водночас, карантин "вихідного дня" є можливим.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов

За словами міністра охорони здоров'я України Максима Степанова, інформація про плани влади запровадити додаткову "чорну" епідемічну зону не відповідає дійсності. Про це він заявив під час брифінгу вранці п'ятниці, 6 листопада.

"Знаєте, мене дивує, з якою швидкістю в нашій країні поширюються такі фейки. Таке не обговорювалося. "Чорних" зон ніхто не пропонував", - зазначив міністр. Він також закликав українців не розповсюджувати подібні повідомлення.

Зараз, згідно з постановою Кабінету міністрів, в Україні діє розподіл адміністративних одиниць на 4 зони епіднебезпеки: "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону". При цьому з 2 листопада, в Україні було оновлено перелік регіонів, які відповідають різним зонам. Так, "червоний" рівень епідемічної небезпеки запроваджено у 112 адміністративних одиницях у 20 регіонах, зокрема в 11 обласних центрах (Житомирі, Ужгороді, Івано-Франківську, Миколаєві, Полтаві, Рівному, Сумах, Харкові, Хмельницькому, Чернівцях та Чернігові).

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Степанов каже про карантин "вихідного дня"

Раніше в інтерв'ю DW Степанов заявив, що МОЗ припускає посилення карантину в Україні, однак лише на вихідних днях. Про намір міністерства обмежити роботу торгово-розважальних центрів і заборонити масові заходи у зв'язку з поширенням коронавірусу заявляв і заступник Степанова, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Також міністр Степанов попередив, що в разі збереження нинішніх темпів поширення коронавірусу в Україні вже в грудні може статися колапс медичної системи. За його розрахунками, в цей час щодоби виявлятимуть щонайменше 20 тисяч інфікованих.

Він також висловив впевненість, що вже цього тижня в Україні буде подолано позначку в 10 тисяч виявлених випадків COVID-19 за добу. Слід зазначити, що станом на п'ятницю, 6 листопада, за добу було зафіксовано 9 721 новий випадок інфікування коронавірусом.

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