"Чорних" зон для боротьби з коронавірусом не буде - Степанов

За словами міністра охорони здоров'я України Максима Степанова, інформація про плани влади запровадити додаткову "чорну" епідемічну зону не відповідає дійсності. Про це він заявив під час брифінгу вранці п'ятниці, 6 листопада.

"Знаєте, мене дивує, з якою швидкістю в нашій країні поширюються такі фейки. Таке не обговорювалося. "Чорних" зон ніхто не пропонував", - зазначив міністр. Він також закликав українців не розповсюджувати подібні повідомлення.

Зараз, згідно з постановою Кабінету міністрів, в Україні діє розподіл адміністративних одиниць на 4 зони епіднебезпеки: "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону". При цьому з 2 листопада, в Україні було оновлено перелік регіонів, які відповідають різним зонам. Так, "червоний" рівень епідемічної небезпеки запроваджено у 112 адміністративних одиницях у 20 регіонах, зокрема в 11 обласних центрах (Житомирі, Ужгороді, Івано-Франківську, Миколаєві, Полтаві, Рівному, Сумах, Харкові, Хмельницькому, Чернівцях та Чернігові).

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Степанов каже про карантин "вихідного дня"

Раніше в інтерв'ю DW Степанов заявив, що МОЗ припускає посилення карантину в Україні, однак лише на вихідних днях. Про намір міністерства обмежити роботу торгово-розважальних центрів і заборонити масові заходи у зв'язку з поширенням коронавірусу заявляв і заступник Степанова, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Також міністр Степанов попередив, що в разі збереження нинішніх темпів поширення коронавірусу в Україні вже в грудні може статися колапс медичної системи. За його розрахунками, в цей час щодоби виявлятимуть щонайменше 20 тисяч інфікованих.

Він також висловив впевненість, що вже цього тижня в Україні буде подолано позначку в 10 тисяч виявлених випадків COVID-19 за добу. Слід зазначити, що станом на п'ятницю, 6 листопада, за добу було зафіксовано 9 721 новий випадок інфікування коронавірусом.