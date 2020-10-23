 Коронавірус: в Україні оновили епідемічне зонування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.10.2020

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Новини

Коронавірус: в Україні оновили епідемічне зонування

В Україні оновили епідемічне зонування через епідемію COVID-19. Київ і надалі перебуватиме у помаранчевій зоні. Натомість у зеленій зоні залишаться лише окремі регіони Херсонської області.

Співробітники швидкої медичної допомоги у Олександрівській лікарні у Києві (фото з архіву)

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила епідемічне зонування в Україні на позачерговому засіданні у п'ятницю, 30 жовтня. Воно почне діяти опівночі понеділка, 2 листопада. Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов у своєму Telegram-каналі.

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Всього "червоний" рівень епіднебезпеки діятиме у 112 адміністративних одиницях у 20 регіонах. Зокрема туди віднесли 11 обласних центрів. Серед них - Житомир, Ужгород, Івано-Франківськ, Бориспіль, Миколаїв, Полтава, Рівне, Суми, Харків, Хмельницький, Кам'янець-Подільський, Чернівці та Чернігів.

"Помаранчевий" рівень епіднебезпеки діятиме у 489 адміністративних одиницях, що на 52 більше, ніж у нині діючому зонуванні. Поширюватиметься на 13 обласних центрах. Туди із червоної зони перейшов Тернопіль. Також "помаранчевий" рівень розповсюджуватиметься на Київ, Львів, Одесу, Дніпро, Херсон, Черкаси, Запоріжжя, Вінницю, Луцьк, Умань, Кропивницький, Білу Церкву, Мукачево, Сєвєродонецьк та інші міста й райони.

До "жовтого" рівня епідемічної небезпеки потрапили 14 адміністративних одиниць, що на 39 менше, ніж раніше. До "зеленого" рівня віднесли лише дві адміністративні одиниці - Горностаївський і Скадовський райони Херсонської області.

Раніше цього дня в Україні підтвердили рекордну кількість заражень коронавірусом (8312) за добу і так само найбільшу кількість померлих (173 людини), у яких підтвердили зараження SARS-Cov-2.

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