 Коронавірус в Україні: рекордні 8312 заражень і 173 жертви за добу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.10.2020

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Коронавірус в Україні: рекордні 8312 заражень і 173 жертви за добу

В Україні підтвердили рекордні 8312 заражень коронавірусом за добу, 173 людини померли. Найбільше інфікувань виявили у Києві, Харківській, Хмельницькій і Одеській областях.

Медпрацівники у захисних костюмах в Україні (фото з архіву)

В Україні підтвердили рекордні 8312 заражень коронавірусом за добу і 173 жертви

В Україні за добу зафіксували 8312 нових випадків зараження коронавірусом, повідомляється на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України у п'ятницю, 30 жовтня. За минулу добу померли 173 людини, у яких підтвердили зараження коронавірусом, 3394 особи одужали.

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Найбільше нових випадків за останню добу підтвердили у Києві (741), Харківській (659), Хмельницькій (521), Одеській (493), Донецькій (466) і Львівській (425) областях.

Усього за період епідемії COVID-19 в Україні офіційно зареєстрували понад 378 тисяч випадків інфікування, 7041 людина з підтвердженим зараженням коронавірусом померла. Також загалом більше 155 тисяч людей одужали, а активно хворіють більш ніж 216 тисяч людей.

Утім, раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив про відсутність точних даних щодо кількості одужань від COVID-19, бо повторний негативний тест для інфікованих коронавірусом не є обов'язковим. 

Нагадаємо, з 26 жовтня в Україні набуло чинності нове епідемічне зонування. Через це в так званій "червоній" зоні опинилося вже 10 обласних центрів країни.

23 жовтня повідомлялося про попередню рекордну добову кількість нових випадків зараження в Україні - 7517 людей, а 28 жовтня зафіксували тогочасну рекордну кількість жертв з підтвердженим зараженням коронавірусом - 165 осіб.

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Дивитись відео 06:49

COVID-19 в Україні: (не)швидка допомога в часи коронавірусу

Аудіо й відео до теми

Жертва коронавірусу - близька людина. Що робити? "Європа у фокусі" (26.10.2020)  

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