Друга хвиля коронавірусу: як не захворіти і зберігати спокій

Почнемо з хорошої новини - наступного року, за різними прогнозами, у нас вже буде вакцина від коронавірусу, яка проде всі необхідні фази клінічних випробувань, і, можливо, навіть не одна. Погана ж новина в тому, що до цього часу нам доведеться жити в умовах обмежень, пов'язаних з поширенням небезпечного вірусу SARS-CoV-2, і постійно бути напоготові, щоб їм не заразитися.

Ми боїмося захворіти. Що робити зі страхом?

Зараз, коли почалася друга хвиля пандемії, посилюється не тільки страх захворіти, а й страх повторного тотального карантину - локдауна. І це, так чи інакше, впливає на нашу поведінку, кажуть психологи. Ми відчуваємо стрес, викликаний тим, що ми не знаємо, чи впораємося з цією ситуацією. Хтось пробує позбутися стресу й страху, намагаючись взяти ситуацію під контроль і убезпечити себе від наслідків усіма можливими способами, зокрема, запасається продуктами, а хтось починає применшувати небезпеку або зовсім заперечувати її.

Маска допоможе не заразитися коронавірусом

Німецький психоаналітик Ганс-Юрґен Вірт (Hans-Jurgen Wirth) в інтерв'ю виданню Spiegel Online пояснює, що за час від початку пандемії ми звикли жити з відчуттям небезпеки заразитися коронавірусом і страху перед COVID-19 - і це абсолютно нормально. "Але наші психологічні механізми функціонують таким чином, що ми не можемо постійно перебувати в стані підвищеної небезпеки й страху. Тому зниження рівня страху - це здорова психосоматична реакція", - говорить психоаналітик.

Він радить людям, які мають відчуття страху, як можна частіше фокусувати свою увагу на тому, що підсилює в них відчуття безпеки. Наприклад, потрібно думати про те, що дотримання правил гігієни та соціального дистанціювання допоможуть не заразитися. При цьому експерт попереджає, що не варто повністю ізолювати себе від навколишнього світу, адже це може призвести до того, що людина боятиметься вийти з дому. Тому важливо тверезо дивитися на ситуацію, при цьому усвідомлювати ризики й адекватно реагувати на небезпеку.Читайте також: Як імунна система бореться з коронавірусом

Учасники акції протесту в Берліні проти обмежувальних заходів, пов'язаних з пандемією (серпень 2020 року)

Берлінська психологиня Етлеве Джіоні пов'язує це з тим, що механізми захисту нашої психіки дещо ослабли після першої хвилі пандемії. "Ми пережили локдаун, гостру кризу, заборону на соціальні контакти. Потім ситуація поліпшилась, але цього часу було недостатньо, щоб повністю відпочити й набратися сил, і це було пов'язано з тим, що ми не могли контролювати ситуацію й планувати щось на майбутнє. Безтурботне літо було лише психологічною ілюзією. Але зараз ситуація знову стає серйозною ", - говорить психологиня в інтерв'ю виданню Spiegel Online.

Так що ж робити? Перш за все, експерти радять усвідомити ситуацію й не піддаватися паніці. А відоме правило - не можеш змінити ситуацію, зміни своє ставлення до неї, зараз може дуже стати в нагоді. Ізабелле Екерле, швейцарська експертка-вірусолог, яка очолює Центр вивчення вірусних захворювань при Університеті Женеви, в інтерв'ю німецькій газеті Die Zeit дала кілька практичних порад про те, як не заразитися коронавірусом і зберегти психічний баланс в умовах другої хвилі пандемії.

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Багато хто вважає, що обмеження нашого соціального життя, запровадженні в зв'язку з пандемією, занадто жорсткі. Ці нові для нас правила обмежують свободу пересування, стосуються особистої сфери і навіть впливають на наш зовнішній вигляд, тим самим руйнуючи наші уявлення про себе, як про вільний і незалежний індивідуум. Але ж відчувати себе таким - це одна з наших важливих потреб, каже психоаналітик Ганс-Юрґен Вірт.

Тому у когось в умовах соціальних обмежень з'являється гостра потреба заявити про себе, і це виражається в ексцентричній поведінці. Одні голосно протестують проти запроваджених правил, інші провокують оточення й вимагають до себе уваги, а треті - навпаки не протестують відкрито, але не сприймають ситуацію серйозно і взагалі заперечують небезпеку.

Чи потрібно відмовлятися від звичних речей?

Ізабелла Екерле передусім не радить відмовлятися повністю від звичних речей і сформованого способу життя. Адже щось можна лише на якийсь час відкласти і знайти альтернативу. І, як свідчить досвід, це цілком можливо. Обмеження в зв'язку з пандемією, перш за все, стосуються соціальних контактів.

Швейцарська вірусологиня вважає, що зовсім не обов'язково цілком перестати зустрічатися з друзями, побоюючись заразитися коронавірусом. Але замість домашніх посиденьок і зустрічей у закритих, погано провітрюваних приміщеннях, де збирається багато народу, вибратися разом на прогулянку в парк чи в ліс.

Прогулянка в парку або в лісі - хороший спосіб зняти стрес під час пандемії

А термос з чаєм і свіжий пиріг, спечений для друзів, можна взяти з собою. На таку прогулянку, до речі, можна відправитися й разом з дітьми, яким рух на свіжому повітрі буде тільки в радість. Важливо при цьому не забувати про теплий одяг і зручне взуття, яке б не промокало.

Але якщо все ж необхідно зустрітися вдома, то краще - у вузькому колі. Якщо дозволяє погода, можна посидіти на балконі або вийти в сад, в крайньому випадку, подбати про те, щоб приміщення добре провітрювалось. При цьому не потрібно відчувати жодних докорів сумління в зв'язку з тим, що вам доведеться відмовитися від запрошення відвідати весілля або ювілей або ж відмовити комусь у можливості відвідати вас. У нинішній ситуації ніхто не розцінить це як поганий тон.

А от великого скупчення людей - на вулиці або в приміщенні, особливо там, де вам доводиться голосно розмовляти, - вірусологиня радить уникати. Ризик заразитися коронавірусом, який передається повітряно-крапельним шляхом, у таких місцях особливо високий. І тут експертка дає кілька конкретних порад: замість громадського транспорту по можливості користуватися велосипедом або ходити пішки, черги в магазині можна уникнути, зробивши закупи в інтернеті, походу в ресторан - замовленням їжі додому. Чекаючи своєї черги в лікаря, можна провести час в авто або на вулиці, а не в коридорі, де високий ризик заразитися. І, звичайно, не забувати про маски й засоби дезінфекції.

Важливо піклуватись про себе й своє здоров'я

Ізабелла Екерле говорить і те, що вкрай важливо під час пандемії піклуватись про себе й своє здоров'я. Це той випадок, коли егоїзм у розумних межах навіть корисний.

Заняття його вдома - альтернатива фітнес-клубу в умовах пандемії

Особливо уважно слід ставитися до різних симптомів, підкреслює вірусологиня. Перш за все, до кашлю, першіння в горлі, порушення нюху й смаку, зміни температури і збою дихання.

Усе це може бути ознакою викликаного коронавірусом захворювання COVID-19. І, звичайно, як ніколи важлива профілактика. Щоб підтримати імунітет вірусолог радить не забувати про прогулянки на свіжому повітрі й заняття спортом.

Але відвідування фітнес-клубів вона радить тимчасово замінити спортом під відкритим небом - це може бути біг або їзда на велосипеді - або ж індивідуальним тренуванням вдома - наприклад, йогою або велотренажером.

Хочемо ми того чи ні, підкреслює Ізабелле Екерле, але за захист від інфекції відповідаємо лише ми самі. Тому, можливо, варто на якийсь час відмовитися від звичних занять, щоб повернутися до них з подвійним задоволенням, коли вірусна загроза мине.