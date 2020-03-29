 Як залишитися здоровим вдома під час коронавірусного карантину | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 30.03.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура й стиль життя

Як залишитися здоровим вдома під час коронавірусного карантину

Самоізолюватися і дозволити собі поринути у світ нудьги і млявості? Ні. Попри обмеження через коронавірусний карантин є багато способів підтримати здоров'я й душевний стан, навіть не виходячи з дому.

Бути з рідними і друзями під час карантину можна віртуально

Бути з рідними і друзями під час карантину можна віртуально

У турбулентні часи на кшталт коронавірусної кризи іноді здається, що все виходить з-під контролю. Звичне повсякденне життя зникло, а майбутнє, якщо вірити прогнозам експертів, виглядає невизначеним. Але щоб добре почуватися і залишатися здоровим, варто не лише самоізолюватися і мити руки з милом. Кілька порад від DW. 

Збалансоване харчування

Повністю уникнути зараження коронавірусом, поки від нього немає вакцини, не може ніхто. А чекати на неї, за прогнозами експертів, потрібно ще півтора-два роки.

Водночас здорове харчування - це те, що можна втілити в життя вже зараз. Воно важливе не тільки для нашого фізичного, але й психічного здоров'я. Здорове харчування не лише знижує ризик хронічних захворювань, таких як серцево-судинні захворювання, діабет і ожиріння. Воно так само важливе для профілактики депресії та тривоги. 

Дотримуватися певної дієти не потрібно, варто просто уникати споживання напівфабрикатів.  

Найкращі продукти для нашого психічного здоров'я - це фрукти, овочі і злаки, що багаті на складні вуглеводи. Такі продукти важливі для живлення мозку, оскільки повільно вивільняють енергію, що також стабілізує настрій людини.

Цвітна капуста - найкраща їжа для нашого психічного здоров'я

Цвітна капуста - найкраща їжа для нашого психічного здоров'я

В ідеалі збалансована дієта повинна включати в себе продукти з високим вмістом вітамінів А, В, С, D і Е, а також заліза, цинку й селену.

Вітаміни групи В, що містяться в зелених овочах, таких як брокколі і шпинат, а також бобах, бананах, яйцях, птиці, рибі й буряку, важливі для мозку. Зокрема, вони стимулюють виробництво "гормонів щастя" - серотоніну й допаміну. У хворих на депресію часто виявляють брак вітамінів B6, B12 та B9 (фолієвої кислоти).

Крім того, дуже важливо піклуватися про здоров'я кишечника, що, згідно з дослідженнями, має помітний вплив на наш настрій і поведінку. Пребіотики та пробіотики, що містяться у ферментованих продуктах, таких як кефір, темпе, квашена капуста, йогурт, здатні зняти запалення, підвищити настрій та когнітивні функції.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) також має свої поради, як боротися зі стресом через поширення коронавірусу. Її експерти, зокрема, нагадують, що "для приборкання своїх емоцій не варто вживати алкоголь, наркотики або палити". Якщо почуваєшся пригніченим, краще звернутися до лікаря чи психотерапевта, які можуть допомогти.

Якісний сон - запорука здоров'я

Сон необхідний нашому організму для відновлення клітин, очищення від токсинів, зміцнення пам'яті й обробки інформації. Багато що вказує на те, що нестача сну може мати серйозні наслідки для нашого здоров'я. Зокрема, це може негативно впливати на наш загальний психічний стан, концентрацію й так званий емоційний інтелект (EQ).

Відсутність здорового сну також може збільшити ризик хронічних захворювань, таких як діабет, ожиріння та хвороби серця.

Здоровий сон має дуже важливе значення для відновлення організму

Здоровий сон має дуже важливе значення для відновлення організму


Саме тому дотримання регулярного режиму сну так само важливе, як регулярне харчування або регулярні заняття спортом. Більшості людей цілком вистачає від шести до дев'яти годин сну на добу. Головне - лягати спати і прокидатися в приблизно однаковий час щодня. 

Якщо комусь важко заснути через почуття тривоги, варто відмовитися від читання новин перед сном на телефоні або інших електронних пристроях. По-перше, новини самі собою збуджують нервову систему. По-друге, синє світло, яке випромінюють телефон, комп'ютер і побутові прилади, можуть також негативно впливати на якість сну.

Регулярні заняття спортом

Фізичні вправи стимулюють людський організм виробляти хімічні речовини, що допомагають почуватися добре. Крім того, науковці вказують на зв'язок між фізичною активністю, а також поліпшенням сну, зменшенням стресу й тривоги, а також поліпшенням пам'яті й когнітивних здібностей.

Зрозуміло, командні види спорту зараз не на часі, але кожен із нас, безумовно, може тренуватися самостійно, каже Маркус Торманн (Marcus Thormann), власник фітнес-студії на заході Німеччині. Він рекомендує кожному рухатися в помірному темпі протягом 30 хвилин щодня, як це рекомендує, зокрема, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).

"Можна навіть розбити це на кілька десятихвилинних прийомів - десять хвилин вранці, десять вдень і десять увечері. Коли починаеєш робити це регулярно, то й сам по собі день також стає краще структурований", - каже Торманн у розмові з DW.

До того ж, багато тренерів - інструктори з йоги, персональні тренери, вчителі танців тощо - під час епідемії коронавірусу пропонують свої заняття онлайн. Деякі з них безкоштовні. Усе, що потрібно, - це килимок або рушник на підлозі й надійне інтернет-підключення.

Або просто добра фантазія, каже Торманн. "Я бачив повідомлення в соціальних мережах про хлопця, який пробіг цілий марафон на своєму балконі довжиною в сім метрів", - каже він.

Дві години перебування на природі на тиждень роблять нас здоровішими 

Дві години перебування на природі на тиждень роблять нас здоровішими 

Але не обов'язково заходити так далеко. Для початку варто принаймні виходити на короткотермінові прогулянки, якщо така можливість, попри всі наявні обмеження у зв'язку з пандемією коронавірусу, є. Згідно з дослідженнями, лише дві години перебування на природі на тиждень допомагають тримати в рівновазі настрій і підтримувати душевний спокій.

Тим, хто хоче дещо більших випробувать для власного тіла, фітнес-тренер Торманн радить "ходити вгору-вниз по сходах у будинку, наприклад. Робити пробіжки також можна всередині будинку або ж позайматися боксом із тінню, чи пострибати, поприсідати, повіджиматися".

Зв'язок із рідними й друзями

Підтримка соціальних зв'язків так само важлива для нашого здоров'я, як здорове харчування, рух і сон. А зараз, коли діють різноманітні обмеження через пандемію коронавірусу, нам як ніколи потрібне спілкування з рідними або друзями.  

Повечеряти з рідними чи друзями можна і через відеозв'язок

Повечеряти з рідними чи друзями можна і через відеозв'язок

Так, зараз неможливо запросити друзів чи родичів на вечерю чи влаштувати пікнік. Водночас, сучасні технології подарували нам безліч можливостей. Можна організувати віртуальну вечерю за допомогою відеотелефонії. Повечеряти, піти з другом на віртуальну прогулянку або разом зайнятися якось справою, наприклад, малюванням, допоможуть такі застосунки як Zoom, Houseparty або старі добрі Google Hangouts.

Зробити те, на що раніше не було часу

Вимушена самоізоляція - це не лише обмеження, але й можливість для багатьох відпочити від кругообігу новини, з якого зазвичай важко вистрибнути. У багатьох зараз у з'явився час, якого раніше ніколи не було. Варто згадати, що хотілося вже давно хотілося нарешті почати робити, та спробувати взятися за справу. Це може бути робота в саду чи на городі, приготування їжі, збирання пазлів, рукоділля, медитація, косметичний ремонт в оселі, читання книг на дивані. Зараз може бути дуже вдалий час для того, щоб владнати свої справи і отримати від цього задоволення.

  • Заражені дверні ручки

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Заражені дверні ручки

    Відомі дотепер види коронавірусу упродовж кількох днів становлять інфекційну небезпеку на різноманітних поверхнях, приміром, дверних ручках. Як і будь-які хвороби, що поширюються повітряно-крапельним шляхом, нинішній вірус SARS-CoV-2 теж поширюється через дотик рук і через поверхні, до яких часто торкаються. Науковці припускають, що SARS-CoV-2 не відрізняється у поширенні від своїх "родичів".

  • Обережно в їдальні!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Обережно в їдальні!

    Деякі заходи перестороги не завадять і в їдальні, якщо звісно, вона ще не зачинена. В принципі, коронавірус може потрапити на столові прибори чи посуд через пряме чхання чи кашель інфікованої особи. Утім, можливість інфікування коронавірусом таким шляхом медиками ще не підтверджена.

  • Чи варто боятися імпортних товарів?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Чи варто боятися імпортних товарів?

    Чи є підстави для побоювань, що діти можуть заразитися від імпортних іграшок? Ні, запевняють німецькі медики. Досі не було жодного підтвердженого випадку, коли вірус передався б таким чином. Експерти вважають, що сам вірус досить нестабільний у відкритому середовищі. Утім, відомо, що збудники хвороби протягом багатьох днів можуть становити небезпеку в холодну пору й за високої вологості.

  • Посилка з вірусами

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Посилка з вірусами

    Загалом, ті коронавіруси, що вражають людей, досить нестабільні на сухих поверхнях. Оскільки стабільність таких вірусів за межами людського організму залежить від багатьох факторів, як-от температура та вологість повітря, німецькі науковці запевняють, що зараження коронавірусами поштою "радше малоймовірне". Утім, щодо SARS-CoV-2 точних даних ще немає.

  • Що робити з домашніми улюбленцями?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Що робити з домашніми улюбленцями?

    Чи можу я заразитися від власного собаки або навпаки? Експерти оцінюють ризик такого зараження як украй низький. Утім, виключати його також не можна. Щодо тварин, то вони не проявляють симптомів, тож вони фактично не можуть захворіти від коронавірусу. Але якщо тварини інфіковані, то вони можуть передавати коронавірус через дихання або виділення.

  • Невже й городина небезпечна?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Невже й городина небезпечна?

    Німецькі медики виключають можливість зараження коронавірусом через інфіковані продукти харчування. Принаймні, поки що підтверджених таких випадків немає. Тут варто пам'ятати про важливість ретельного миття рук перед тим, як куховарити, в тому числі й після того, як спалах коронавірусу мине. Ще один спосіб істотно знизити ризик зараження - термообробка, адже віруси дуже чутливі до температур.

  • Морозу вірус не боїться

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Морозу вірус не боїться

    Хоч відомі натепер підвиди коронавірусів SARS і MERS не переносять високих температур, вони досить стійкі до холоду. Приміром, вони протягом двох років можуть залишатися інфекційними за мінус 20 градусів за Цельсієм. Утім, німецькі медики заспокоюють: поки що підтверджених випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 через продукти харчування, в тому числі й продукти глибокої заморозки, немає.

  • Тримайтеся осторонь дичини!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Тримайтеся осторонь дичини!

    У нинішнього спалаху коронавірусу є й позитивний бік, адже влада Китаю заборонила споживання екзотичної дичини. Наявні на сьогодні дані вказують на те, що коронавірус могли передати людям кажани. Однак тут провина кажанів найменша, адже їх проти їхньої волі зробили стравою. Якою б не була б причина, а подолати проблему коронавірусу нам буде непросто.

    Автор: Юлія Верґін, Валерій Сааков


DW.COM

Коментар: Скільки смертей від коронавірусу ми готові допустити?

Власним очам і вухам немає віри. Після лише двох тижнів, як усе навколо завмерло через карантин, подекуди вже почалися підрахунки: померлі проти економічного зростання. Це неприпустимо, вважає Генрік Беме. (27.03.2020)  

Епідемія коронавірусу - чому хронічні захворювання такі небезпечні?

"Хвороба СOVID-19 уражає, перш за все, літніх та людей з хронічними захворюваннями", - читаємо чи не всюди. Які хвороби є хронічними і чому вони зараз особливо небезпечні? (27.03.2020)  

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

Нинішній спалах коронавірусу спричинив неабияку паніку. Багато хто задається питанням, як-от, чи можна торкатися до овочів у магазині або гладити власного собаку? Пропонуємо кілька відповідей. (23.03.2020)  

Також за темою

Coronavirus In Ukraine

В Україні МОЗ затвердив стандарти надання меддопомоги при COVID-19 29.03.2020

Від 29 березня в Україні госпіталізуватимуть лише коронавірусних хворих у стані середньої тяжкості та тяжкому.

Polen Korczowa | Geplante Grenzschließung wegen Coronavirus: Menschenmassen an der Grenze zur Ukraine

22 тисячі українців пішки повернулись з-за кордону в Україну 28.03.2020

З 28 березня Україна припинила регулярне пасажирське сполучення з іншими країнами. За межами України залишаються дев'ять тисяч українців, котрі хочуть повернутись.

Ukraine Kiew Rede neuer Ministerpräsident Denys Shmygal

В розпал коронавірусної кризи в Україні мінятимуть міністра охорони здоров'я 30.03.2020

Під час позачергового засідання Верховної Ради 30 березня плануються ротації в уряді та розгляд законопроєктів у контексті протидії поширенню коронавірусу. "Антиколомойського" законопроєкту в порядку денному немає.

Реклама

Відео

Як працює ресторан без відходів у Берліні (25.03.2020)

Готувати їжу без відходів? Таке годі уявити, особливо коли йдеться не про домашню їжу, а масштаби ресторану. Однак у Берліні є ресторан безвідходного виробництва. Дивіться самі!  

Богослужіння в часи коронавірусу: церкви переходять в інтернет (16.03.2020)

Більшість церков у Німеччині скасували регулярні богослужіння, аби не піддавати парафіян ризику зараження коронавірусом. Натомість деякі з них пропонують молитися гуртом в режимі онлайн.  

Фотогалерея

Історія Майдану в коміксах

"Історія з Майдану" - перший комікс про Революцію гідності

В Україні вперше випустили комікс про Революцію гідності. Кілька фрагментів - у фотодобірці DW.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  