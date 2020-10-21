 У Кабміні пригрозили українцям новим локдауном у разі недотримання правил | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.10.2020

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Новини

У Кабміні пригрозили українцям новим локдауном у разі недотримання правил

Якщо громадяни ігноруватимуть вимоги адаптивного карантину, в Україні можуть повторно запровадити локдаун, застеріг міністр Олег Немчінов.

Локдаун в Україні

Міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов допускає повторення локдауну країни в разі ігнорування громадянами вимог адаптивного карантину. Про це він сказав у середу, 21 жовтня, під час брифінгу за підсумками засідання уряду.

"Якщо ми будемо дотримуватися всіх вимог щодо соціального дистанціювання, носіння масок в громадському просторі, дотримання самоізоляції в разі підозри на коронавірусну інфекцію, ми уникнемо "локдауну". Якщо ж ми продовжимо ігнорувати ці вимоги, можливо все", - застеріг урядовець, якого цитує інформагенція "Українські новини".

"Якщо ми будемо дотримуватися всіх карантинних умов, то "локдаун" нам не загрожує, якщо ми будемо байдуже до цього ставитися, безвідповідально, можливі різноманітні варіанти", - наголосив Немчінов. Він також вказав на важливість "розуміти, що ми важко перезапускали економіку, перейшли в режим адаптивного карантину, який дозволяє територіям з погіршеною епідемічною ситуацією працювати в умовах такого адаптивного карантину".

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Крім того, за словами Немчінова, цього дня було представлено доповідь секретаріату Ради національної безпеки і оборони (РНБО) з прогнозом розвитку ситуації з коронавірусною інфекцією. За підсумками доповіді прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив керівникам Одеської, Харківської, Донецької, Львівської обладміністрацій і міста Києва активізувати роботу з розгортання позамедичних закладів розміщення хворих на коронавірус, додав Немчінов.

Нагадаємо, у вересні цього року Шмигаль заявляв, що уряд не планує повторювати "локдаун" країни.

Раніше у середу повідомлялося, що в Україні добовий приріст інфікувань коронавірусом сягнув нового рекордного показника - 6719. Крім того, протягом доби в Україні померли понад 140 людей з підтвердженим позитивним тестом на коронавірус.

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Так само напередодні міністр охорони здоров'я Максим Степанов наголосив, що у разі щодобового виявлення 11-15 тисяч випадків заражень коронавірусом та завантаженості ліжок у лікарнях на рівні 85 відсотків в Україні запровадять обмеження "червоного" рівня епіднебезпеки.

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