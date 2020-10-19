 Коронавірус в Україні: 6719 нових випадків і рекордна 141 жертва | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 21.10.2020

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Україна

Коронавірус в Україні: 6719 нових випадків і рекордна 141 жертва

Добовий приріст інфікувань коронавірусом в Україні сягнув нового рекордного показника - 6719. Протягом доби від COVID-19 в Україні померли понад 140 людей.

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В Україні за останню добу зафіксували 6719 нових випадків зараження коронавірусом, повідомляється на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України у середу, 21 жовтня. Протягом минулої доби від COVID-19 померла 141 людина, 2686 оcіб одужали.

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Найбільше нових випадків за останню добу підтвердили у Харківській області (713), на Одещині (614), на Полтавщині (580) та у Києві (559).

Загалом за період епідемії COVID-19 в Україні офіційно зареєстрували понад 315,8 тисячі випадків інфікування, 5927 людей із коронавірусом померли, а більше 132,2 тисячі людей одужали.

Нагадаємо, попередній рекордний добовий приріст хворих на COVID-19 в Україні було зафіксовано 17 жовтня - 6410 людей.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов 20 жовтня наголосив, що у разі щодобового виявлення 11-15 тисяч випадків заражень коронавірусом та завантаженості ліжок у лікарнях на рівні 85 відсотків в Україні запровадять обмеження "червоного" рівня епіднебезпеки.

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Докладно

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Коронавірус в Україні: 6719 нових випадків

Добовий приріст інфікувань коронавірусом в країні сягнув нового рекордного показника.  

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