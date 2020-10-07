Чи вистачить у лікарнях Києва місць для хворих на COVID-19?

В Україні песимістичний прогноз щодо COVID-19. Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов не приховує занепокоєння, адже зі середини липня кількість госпіталізованих із діагнозом COVID-19 чи підозрою на коронавірусну хворобу в Україні зросла майже уп'ятеро. Натомість добовий приріст хворих може сягнути цього тижня 5 тисяч, прогнозують у МОЗ. "У нас напружена ситуація, але вона не є критичною. Проте з тим ставленням, яке в нас є до правил нової реальності... ми будемо дуже стрімко зростати", - визнає Степанов. За його словами, уже до кінця тижня в Україні підтверджуватимуть по 5 тисяч випадків захворювання на COVID-19 щодня. Натомість керівник офісу ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт прогнозує, що до кінця року в країні щодня виявлятимуть 7-9 тисяч нових хворих на COVID-19.

Будуть задіяні наукові установи

Найбільш напружена ситуація із заповненістю лікарень. У Києві, де щодня виявляють до чотирьохсот нових випадків захворювань на COVID-19, лікарні вже майже повністю заповнені. "У Києві 19 лікарень, які приймають хворих на COVID-19. У них розгорнуто 2266 ліжок. На сьогодні ці ліжка заповнені на 70 відсотків. Але щодня пацієнти виписуються, тому місця для надання медичної допомоги є", - повідомила DW заступниця директора департаменту охорони здоров’я міста Києва Галина Зборомирська.

Дезінфекція авто швидкої допомоги на подвір'ї київської Олександрівської клінічної лікарні

За даними сайту Київської міської державної адміністрації (КМДА), дев’ять лікарень у Києві, де приймають хворих із COVID-19, майже вичерпали свій ліміт з прийому нових пацієнтів. За словами Зборомирської, КМДА нині разом з МОЗ шукають можливості збільшити кількість місць для хворих на COVID-19 за рахунок клінік, які працюють при інститутах Національної академії медичних наук України та відомчих лікарень. Президент України Володимир Зеленський нещодавно повідомив, що Національна академія медичних наук виділить додаткові ліжка для госпіталізації. "Національна академія медичних наук прийняла рішення про виділення 500 ліжок для госпіталізації хворих на коронавірус у сімох наукових установах Києва. Це важлива інформація, і уряд має активно співпрацювати, щоб ця допомога не була втрачена", - сказав Зеленський.

ШВЛ є, але бракує кисню

У Київській міській клінічній лікарні №4, яка є однією з опорних в столиці для прийому хворих на коронавірусну інфекцію, DW повідомили, що наразі ліжка заповнені на 93 відсотки. Ще 39 ліжок є у резерві. Але наявність ліжок ще не гарантує, що хворому нададуть своєчасну і необхідну допомогу. "Щоб забезпечити адекватне лікування хворим, потрібні точки подачу кисню. У нас свого часу було найбільше кисневих точок по Києву - 118. Але їх зараз не вистачає, бо до нас везли кисень з інших лікарень. Ситуація не критична, але серйозна", - констатує заступник директора Київської міської клінічної лікарні №4 Георгій Аксютін і додає, що самих апаратів штучного дихання в лікарні доcтатньо.

За інформацією департаменту охорони здоров’я міста Києва нині у лікарнях столиці є 400 апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ), до них підключено зараз щоденно до 30 осіб. А от точок з киснем бракує. У опорних лікарнях виводів з підведенням кисню зараз 690. "Лише 35 відсотків ліжок Києва ними обладнано, але робота щодо цього ведеться щоденно", - запевняє Галина Зборомирська.

А як із медичним персоналом?

Інший серйозний виклик це брак медперсоналу. "Ми збільшили до 20 ліжок у реанімації, але і їх не вистачає. Може бути найближчим часом нестача і персоналу там, бо збільшилася кількість людей з тяжким перебігом хвороби", - каже Аксютін і додає, що засобів індивідуального захисту лікарів достатньо, медперсонал пройшов курси вдягання костюмів спецзахисту. Проте медики продовжують хворіти, але тепер заражаються частіше не на роботі, а у побуті. "Зараз люди дедалі частіше не бережуться, не дотримуються карантинних заходів, які ми бачили на початку епідемії. На вулицях майже ніхто не носить маски, у магазинах маски спущені на ніс", - констатує Аксютін.

За даними Національної служби здоров’я України, від початку пандемії інфікувалося та захворіли 16 387 медиків. Одужали понад 11 тисяч, 131 -померли. Колишня міністерка охорони здоров’я України Уляна Супрун вважає ці показники надзвичайно високими, якщо порівнювати зі смертністю лікарів від COVID-19 в інших країнах. За її словами, в США померло 0,8 відсотка лікарів від загальної кількості. В Україні ця цифра становить 2,95 відсотка, що понад утричі більше. "Ми маємо серйозну проблему. Адже медичні працівники на передовій боротьби з хворобою. Щобільше медиків хворітимуть, то менше пацієнтів, які потребують допомоги, зможуть її отримати", - застерігла Супрун у дописі на своїй сторінці у соцмережі Facebook.