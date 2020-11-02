Через COVID-19 Словаччина закрила низку КПП на кордоні з Україною

Словаччина вирішила тимчасово припинити роботу низки контрольних пунктів пропуску (КПП) на кордоні з Україною через ускладнення епідемічної ситуації в обох країнах. Про це у суботу, 7 листопада, на своєму сайті повідомляє Державна прикордонна служба (ДПС) України.

Так, з дев'ятої ранку понеділка, 9 листопада, буде тимчасово закритий пункт пропуску "Вельке Слеменце", з українського боку "Малі Селменці". Також тимчасово буде припинений пропуск пішоходів у пункті "Убля", з українського боку - "Малий Березний".

У пункті пропуску "Вишнє Нємєцке", з українського боку - "Ужгород" пропуск осіб, які тимчасово або постійно проживають у Словаччині, здійснюватиметься з восьмої ранку до восьмої вечора за київським часом.

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Обов'язковий тест для в'їзду в Словаччину

У ДПС звертають увагу не те, що той, хто в'їжджає на територію Словаччини, зобов'язаний пройти текст на антигени до коронавірусу. Потім ці особи мають п'ять днів провести на самоізоляції та здати після цього ПЛР-тест. Тест на антигени не мають проходити особи, які подорожують через Словаччину транзитом, аби належать до виняткових випадків, зазначених в указі Управління охорони здоров'я країни.

Також зазначається, що пропуск вантажного транспорту відбуватиметься без обмежень.

Масове тестування на коронавірус у Словаччині

Протягом вихідних 31 жовтня та 1 листопада у Словаччині, за словами прем'єра країни Ігора Матовича, у національній програмі добровільного тестування на коронавірус взяли участь понад 3,6 мільйона словаків. При цьому близько одного відсотка протестованих отримали позитивний результат тесту.

У країні проводили тести на антигени, які дають результат за 15-30 хвили, але вважаються менш надійними, ніж ПЛР-тести. Ті, хто продемонстрували негативний результат, отримали можливість вільно пересуватися країною.

На цих вихідних, 7 та 8 листопада, відбудеться другий етап загальнонаціонального тестування. У ньому закликають добровільно взяти участь усіх громадян у віці від 10 до 65 років.