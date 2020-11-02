 Через COVID-19 Словаччина закрила низку КПП на кордоні з Україною | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.11.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Через COVID-19 Словаччина закрила низку КПП на кордоні з Україною

Через поширення коронавірусу уряд Словаччини тимчасово припинив роботу низки пунктів пропуску на кордоні з Україною.

Словацькі прикордонники патрулюють кордон із Україною

Словацькі прикордонники патрулюють кордон із Україною (фото з архіву)

Словаччина вирішила тимчасово припинити роботу низки контрольних пунктів пропуску (КПП) на кордоні з Україною через ускладнення епідемічної ситуації в обох країнах. Про це у суботу, 7 листопада, на своєму сайті повідомляє Державна прикордонна служба (ДПС) України.

Так, з дев'ятої ранку понеділка, 9 листопада, буде тимчасово закритий пункт пропуску "Вельке Слеменце", з українського боку "Малі Селменці". Також тимчасово буде припинений пропуск пішоходів у пункті "Убля", з українського боку - "Малий Березний".

У пункті пропуску "Вишнє Нємєцке", з українського боку - "Ужгород" пропуск осіб, які тимчасово або постійно проживають у Словаччині, здійснюватиметься з восьмої ранку до восьмої вечора за київським часом.

Читайте також: Масове тестування на коронавірус у Словаччині - дорогий експеримент чи альтернатива локдауну?

Обов'язковий тест для в'їзду в Словаччину

У ДПС звертають увагу не те, що той, хто в'їжджає на територію Словаччини, зобов'язаний пройти текст на антигени до коронавірусу. Потім ці особи мають п'ять днів провести на самоізоляції та здати після цього ПЛР-тест. Тест на антигени не мають проходити особи, які подорожують через Словаччину транзитом, аби належать до виняткових випадків, зазначених в указі Управління охорони здоров'я країни.

Також зазначається, що пропуск вантажного транспорту відбуватиметься без обмежень.

Масове тестування на коронавірус у Словаччині

Протягом вихідних 31 жовтня та 1 листопада у Словаччині, за словами прем'єра країни Ігора Матовича, у національній програмі добровільного тестування на коронавірус взяли участь понад 3,6 мільйона словаків. При цьому близько одного відсотка протестованих отримали позитивний результат тесту.

У країні проводили тести на антигени, які дають результат за 15-30 хвили, але вважаються менш надійними, ніж ПЛР-тести. Ті, хто продемонстрували негативний результат, отримали можливість вільно пересуватися країною.

На цих вихідних, 7 та 8 листопада, відбудеться другий етап загальнонаціонального тестування. У ньому закликають добровільно взяти участь усіх громадян у віці від 10 до 65 років.

Дивитись відео 01:50

У Відні здати тест на коронавірус можна, не виходячи з дому (06.10.2020)

Також за темою

Slowakei | Coronavirus | Massentests

Понад 3,6 мільйона словаків протестували на коронавірус за два дні 02.11.2020

Більше одного відсотка протестованих мали позитивні результати тесту на SARS-CoV-2. Особи з негативним тестом зможуть вільно пересуватися країною.

Slowakei | Coronatest vor Roma-Siedlung in Jánovce

У Словаччині почалося масове тестування на коронавірус 31.10.2020

У Словаччині почався перший етап масового тестування на коронавірус. У столиці Братиславі доводиться чекати на тест до трьох годин.

Ukraine Grenzübergang zu Ungarn

Коронавірус: Україна оновила перелік країн "червоної" та "зеленої" зон 25.09.2020

За даними МОЗ, країни-сусідки України, окрім Угорщини та Молдови, опинилися в "зеленій" зоні. Серед країн "червоної" зони, зокрема, США, Франція, Ізраїль та ОАЕ.

Реклама

Докладно

План дій по Донбасу від Кравчука - мало спільного з реальністю

"План дій по Донбасу" - мало спільного з реальністю

Українські політики та експерти вважають наміри Києва провести навесні вибори в Донбасі нереалістичними.  

Берлінський аеропорт

У ФРН уряд планує підтримати аеропорти країни

На підтримку аеропортів країни мають виділити близько одного мільярда бюджетних коштів, пообіцяли в уряді ФРН.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  