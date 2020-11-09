Проти уряду: мери Дніпра і Франківська не запровадили "карантин вихідного дня"

В Івано-Франківську та Дніпрі мери міст не запровадили "карантин вихідного дня". Мер Дніпра Борис Філатов у п'ятницю, 13 листопада, заявив, що комісія із питань техногенно-екологічної безпеки (ТЕБ) "втомилась" та "не має кворуму", щоб впровадити рішення Кабінету міністрів України про "карантин вихідного дня".

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"Я нічого не відміняю (...) Просто міська комісія з ТЕБ НС захворіла. Ні, не коронавірусом. Просто захворіла і не має кворуму. Вони втомились. І імплементувати рішення Кабміну не в змозі (...) Шановні підприємці, хороших вам вихідних", - написав Філатов у соцмережі Facebook і назвав ініціативу щодо "карантину вихідного дня" "дурістю".

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Своєю чергою, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків оголосив того ж дня, що згідно з рішенням виконавчого комітету, суботи та неділі до 30 листопада є робочими днями на території Франківської ОТГ для: суб'єктів господарювання, які здійснють діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе); торгівельно-розважальних центрів, суб'єктів господарювання, які здійснють діяльність у сфері торгівельного та побутового обслуговування населення; закладів культури та закладів пов'язаних з культурою, спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів і ринків.

Також він звернувся до Кабміну щодо скасування "карантину вихідного дня" і попросив правоохоронців не штрафувати підприємців, які працюватимуть на вихідних.

Раніше в низці українських міст заявили, що не збираються дотримуватися "карантину вихідного дня". Зокрема, про це заявили в Одесі, Львові, Тернополі і Черкасах. Також про критичне ставлення до відповідного рішення уряду заявили у містах Рівне, Мукачево і Слов'янськ. Натомість у Києві заявили, що виконуватимуть рішення уряду.

Тим часом в Україні виявили новий добовий рекорд з кількості нових інфікувань коронавірусом . Станом на суботу, 14 листопада, в країні підтвердили 12524 випадків зараження коронавірсом, померла 191 людина, одужали 4962 особи. Найбільше інфікувань зареєстрували у Києві (1053), Запорізькій (805), Одеській (758), Харківській (749) та Київській (698) областях.

"Карантин вихідного дня"

11 листопада уряд України ухвалив рішення про запровадження "карантину вихідного дня", який попередньо діятиме до 30 листопада. За словами глави уряду Дениса Шмигаля, такий крок є "оптимальним форматом додаткових обмежень". Адже, за його словами, повного локдауну економіка країни не витримає.

Відповідно до нових карантинних обмежень, в Україні з 00:00 суботи до 00:00 понеділка додатково до постійних обмежень буде заборонено прийом відвідувачів закладами громадського харчування, можлива тільки торгівля навинос. Продовжуватимуть діяльність установи, що надають фінансові послуги та діяльність з інкасації, оператори поштового зв'язку й медичної практики, ветеринарної практики, автозаправні комплекси без зон харчування, з техобслуговування і ремонту транспортних засобів.