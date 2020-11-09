Шмигаль: Рішення уряду про карантин повинні виконувати всі

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що міські голови не мають повноважень робити винятки для об'єктів, що внесені до переліку постанови про карантин вихідного дня. Про це він повідомив на селекторній нараді в п'ятницю, 13 листопада, передає пресслужба Кабінету Міністрів України.

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"У міських голів немає повноважень дозволяти або забороняти дію рішень уряду на території окремо взятої територіальної одиниці. Рішення уряду діють безумовно і підлягають виконанню всіма суб'єктами господарювання, які розташовуються на території України", - наголосив Шмигаль.

Він додав, що карантин вихідного дня стосується винятково визначеного переліку суб'єктів господарювання, які є на території України. Як наголосив Шмигаль, голови ОДА мають скоординувати роботу місцевої поліції та Держпродспоживслужби для перевірки суб'єктів господарювання, які на вихідні не повинні приймати відвідувачів.

У свою чергу, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував про перемовини з великими торговельними мережами. За його словами, всі учасники ринку запевнили урядовців, що працюватимуть згідно із законодавством. Крім того, Аваков зазначив, що біля великих торговельних об'єктів чергуватимуть представники Національної поліції.

Уряд України доручив Держпродспоживслужбі спільно з Нацполіцією перевіряти невеликі магазини та продуктові ринки, зокрема те, як вони дотримуються протиепідемічних заходів.

Раніше в низці українських міст заявили, що не збираються дотримуватися карантину вихідного дня. Зокрема, про це заявили в Одесі, Львові, Тернополі і Черкасах. Також про критичне ставлення до відповідного рішення уряду заявили у містах Рівне, Черкаси, Мукачево і Слов'янськ. Натомість у Києві заявили, що виконуватимуть рішення уряду.

Що передбачає карантин

З 14 листопада в Україні діятиме так званий карантин вихідного дня, який передбачає з 00:00 суботи до 00:00 понеділка запровадження заборони на низку видів діяльності. Зокрема, у вихідні забороняється робота закладів громадського харчування, торгово-розважальних центрів, розважальних закладів, закладів торгівлі (крім тих, 60 відсотків асортименту яких становлять продукти харчування, паливо, лікарські засоби, ветеринарні препарати, корми), закладів культури.

Крім того, на всій території України, незалежно від рівня захворюваності в кожному окремому регіоні, в усі дні тижня запроваджується заборона на проведення масових культурних, концертних, спортивних та інших заходів, розрахованих на більш ніж 20 відвідувачів, на роботу музеїв, спортивних і фітнес-залів, що не можуть забезпечити дистанціювання з розрахунку один відвідувач на 20 квадратних метрів, на проведення заходів з організації дозвілля розважальними закладами й закладами громадського харчування.

Кінотеатри і театри не можуть приймати відвідувачів у кількості, що перевищує 50 відсотків глядацьких місць, а автомобільний та залізничний транспорт - перевозити пасажирів у кількості, що перевищує кількість передбачених у них сидячих місць. Навчальні заклади можуть працювати в разі знаходження в одному приміщенні не більше 20 осіб, а заклади позашкільної, дошкільної, мистецтвознавчої освіти - якщо на самоізоляції перебувають не більше 50 відсотків учнів і співробітників. При цьому можна проводити спортивні заходи, включені до календарного плану, без глядачів і зі щоденним контролем стану здоров'я учасників.