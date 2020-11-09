 Шмигаль: Рішення уряду про карантин повинні виконувати всі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.11.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Шмигаль: Рішення уряду про карантин повинні виконувати всі

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що міські голови не мають повноважень робити винятки для об'єктів, що внесені до переліку постанови про карантин вихідного дня.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що міські голови не мають повноважень робити винятки для об'єктів, що внесені до переліку постанови про карантин вихідного дня. Про це він повідомив на селекторній нараді в п'ятницю, 13 листопада, передає пресслужба Кабінету Міністрів України.

Читайте також: Куди приведе Україну карантин вихідного дня?

"У міських голів немає повноважень дозволяти або забороняти дію рішень уряду на території окремо взятої територіальної одиниці. Рішення уряду діють безумовно і підлягають виконанню всіма суб'єктами господарювання, які розташовуються на території України", - наголосив Шмигаль.

Він додав, що карантин вихідного дня стосується винятково визначеного переліку суб'єктів господарювання, які є на території України. Як наголосив Шмигаль, голови ОДА мають скоординувати роботу місцевої поліції та Держпродспоживслужби для перевірки суб'єктів господарювання, які на вихідні не повинні приймати відвідувачів.

У свою чергу, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував про перемовини з великими торговельними мережами. За його словами, всі учасники ринку запевнили урядовців, що працюватимуть згідно із законодавством. Крім того, Аваков зазначив, що біля великих торговельних об'єктів чергуватимуть представники Національної поліції.

Уряд України доручив Держпродспоживслужбі спільно з Нацполіцією перевіряти невеликі магазини та продуктові ринки, зокрема те, як вони дотримуються протиепідемічних заходів.

Раніше в низці українських міст заявили, що не збираються дотримуватися карантину вихідного дня. Зокрема, про це заявили в Одесі, Львові, Тернополі і Черкасах. Також про критичне ставлення до відповідного рішення уряду заявили у містах Рівне, Черкаси, Мукачево і Слов'янськ. Натомість у Києві заявили, що виконуватимуть рішення уряду.

Що передбачає карантин

З 14 листопада в Україні діятиме так званий карантин вихідного дня, який передбачає з 00:00 суботи до 00:00 понеділка запровадження заборони на низку видів діяльності. Зокрема, у вихідні забороняється робота закладів громадського харчування, торгово-розважальних центрів, розважальних закладів, закладів торгівлі (крім тих, 60 відсотків асортименту яких становлять продукти харчування, паливо, лікарські засоби, ветеринарні препарати, корми), закладів культури.

Крім того, на всій території України, незалежно від рівня захворюваності в кожному окремому регіоні, в усі дні тижня запроваджується заборона на проведення масових культурних, концертних, спортивних та інших заходів, розрахованих на більш ніж 20 відвідувачів, на роботу музеїв, спортивних і фітнес-залів, що не можуть забезпечити дистанціювання з розрахунку один відвідувач на 20 квадратних метрів, на проведення заходів з організації дозвілля розважальними закладами й закладами громадського харчування.

Кінотеатри і театри не можуть приймати відвідувачів у кількості, що перевищує 50 відсотків глядацьких місць, а автомобільний та залізничний транспорт - перевозити пасажирів у кількості, що перевищує кількість передбачених у них сидячих місць. Навчальні заклади можуть працювати в разі знаходження в одному приміщенні не більше 20 осіб, а заклади позашкільної, дошкільної, мистецтвознавчої освіти - якщо на самоізоляції перебувають не більше 50 відсотків учнів і співробітників. При цьому можна проводити спортивні заходи, включені до календарного плану, без глядачів і зі щоденним контролем стану здоров'я учасників. 

Дивитись відео 04:59

Вакцина від коронавірусу: що потрібно знати про щеплення з Німеччини і США (11.11.2020)

Також за темою

Ukraine Kiew | Gesundheitsminister Maxym Stepanov

В Україні запровадять "карантин вихідного дня" - Степанов 09.11.2020

Глава МОЗ України заявив про намір уряду запровадити карантин, умови якого будуть жорсткішими на вихідних - працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки і заправки.

Ukraine Coronavirus Protest der Gastronomen gegen Teillockdown

Одеса також не виконуватиме рішення уряду про "карантин вихідного дня" 12.11.2020

Таким чином Одеса долучилася до низки інших українських міст, у яких місцева влада відмовилася втілювати у життя рішення Кабміну щодо "карантину вихідного дня".

Ukraine Lwiw | Coronavirus | Thema Überleben von Restaurants

Куди приведе Україну карантин вихідного дня? 12.11.2020

Кількість хворих на COVID-19 в Україні й надалі стрімко зростає. В такі ситуації уряд запровадив "карантин вихідного дня". Але чи допоможе такий захід стримати розвиток епідемії та яку ціну доведеться заплатити бізнесу?

Реклама

Докладно

Чого не варто робити при COVID-19: десять порад від медиків

Чого не варто робити при COVID-19: десять порад від медиків

DW про найпоширеніші помилки, яких допускаються українці при COVID-19.  

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель їздить на броньованому Audi A8 L Security

На яких авто їздять німецькі політики

У автопарку федерального уряду Німеччини і вищих посадових осіб на земельному рівні лише дві імпортні машини.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  