 Одеса також не виконуватиме рішення уряду про ″карантин вихідного дня″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.11.2020

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Одеса також не виконуватиме рішення уряду про "карантин вихідного дня"

Таким чином Одеса долучилася до низки інших українських міст, у яких місцева влада відмовилася втілювати у життя рішення Кабміну щодо "карантину вихідного дня".

Акція протесту проти карантину вихідного дня у Києві 11 листопада

Акція протесту проти "карантину вихідного дня" у Києві 11 листопада

В Одесі не планують упроваджувати"карантин вихідного дня", повідомив у четвер, 12 листопада, секретар оперативного штабу Одеської міської ради з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Олександр Тиховський.

"Станом на сьогодні на території міста Одеса зберігається "помаранчевий" рівень епідеміологічної небезпеки й поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19. Наразі обласна та міська комісії ТЕБ і НС не ухвалювали жодних рішень стосовно впровадження "карантину вихідного дня", - розповів Тиховський у коментарі, оприлюдненому на YouTube-каналі міськради, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

"Одеса продовжує перебувати в "помаранчевій" зоні й дотримуватися усіх передбачених цим рівнем епіднебезпеки карантинних заходів. А саме обов'язково носити маски й користуватися дезінфекторами в громадських місцях, дотримуватися соціальної дистанції", - пояснив він.

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Нагадаємо, раніше про критичне ставлення до рішення уряду про запровадження "карантину вихідного дня" заявили у містах Рівне, Черкаси, Мукачево, Слов'янськ та Львів. Міська влада цих міст охарактеризовала рішення уряду про карантин вихідного дня як "велику помилку", "дурницю" й "імітацію боротьби з коронавірусом". 

"Карантин вихідного дня"

Як повідомлялося, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 11 листопада заявив, що в Україні з 14 листопада буде запроваджено "карантин вихідного дня", який попередньо діятиме до 30 листопада. За словами голови уряду, такий крок є "оптимальним форматом додаткових обмежень". Адже, за його словами, повного локдауну економіка країни не витримає.

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Відповідно до нових карантинних обмежень в Україні з 00:00 суботи до 00:00 понеділка додатково до постійних обмежень буде заборонено прийом відвідувачів закладами громадського харчування, можлива тільки торгівля навинос. Прийом відвідувачів у ТРЦ та інших закладах розважальної діяльності, прийом відвідувачів суб'єктами господарювання у сфері торговельного та побутового обслуговування населення, окрім торгівлі продуктами харчування в магазинах, 60 відсотків площі яких визначені для торгівлі продуктами харчування, пальним, ліками та медвиробами, ветеринарними препаратами й кормами. Продовжуватимуть діяльність установи, що надають фінансові послуги та діяльність з інкасації, оператори поштового зв'язку й медичної практики, ветеринарної практики, діяльність автозаправних комплексів без зон харчування, з техобслуговування і ремонту транспортних засобів.

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