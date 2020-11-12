Тернопіль теж ігноруватиме "карантин вихідного дня"

Посилення карантинних обмежень у вихідні дні, запроваджені в Україні рішенням уряду, в Тернополі не діятиме, заявив мер міста Сергій Надал. "Хочу вас офіційно поінформувати про те, що в Тернополі не впроваджуватимуться якісь додаткові обмеження у зв'язку з ухваленням рішення уряду про карантин вихідного дня", - сказав Надал на брифінгу в п'ятницю, 13 листопада, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

"Це знищить економіку міста"

Він зазначив, що перед ухваленням такого рішення проводилися консультації з економістами, представниками бізнесу та медиками, і навів аргументи, чому ці обмеження не впроваджуватимуться.

Читайте також: Куди приведе Україну карантин вихідного дня?

"По-перше, це, на думку медиків, не вплине істотно на зменшення захворюваності. Наступне: якщо такі обмеження впровадити, це знищить економіку міста, тому що більшість суб'єктів господарювання просто припинять працювати, адже за вихідні дні люди мають найбільшу суму виторгу, за рахунок чого можуть утримувати свої заклади, найманих співробітників", - сказав він.

Надал наголосив, що в результаті таких заходів "половина тернопільчан знову втратить роботу, а місто втратить надходження". Мер зазначив, що місто не може собі дозволити втратити відповідні бюджетні надходження, тому що завдяки їм має забезпечувати роботу медичних закладів, купувати обладнання, фінансувати роботу громадського транспорту тощо.

"Крім того, ми входимо в зимовий період, коли триває опалювальний сезон, коли потрібно купувати газ, постачати тепло й забезпечувати зимове прибирання й утримання міста", - розповів він.

Читайте також: Степанов "обурився" планами "Епіцентру" працювати у вихідні

Обмеження у Тернополі діють

При цьому, за словами мера, в місті продовжує діяти рішення сесії міськради та комісії з НС, що передбачають карантинні обмеження. Надал закликав підприємців і всіх громадян неухильно дотримуватися їх. Міський голова також закликав правоохоронців штрафувати підприємців за порушення санітарних вимог в умовах карантину, але не за сам факт роботи у вихідні дні.

"Ще раз хочу наголосити, що карантин вихідного дня в Тернополі не діятиме. Ще раз закликаю суб'єктів господарювання дотримуватися всіх рекомендацій, а правоохоронців - спрямувати свою діяльність винятково до тих суб'єктів господарювання, які відверто ігнорують і не дотримуються обмежень", - резюмував Надал.

Читайте також: Одеса також не виконуватиме рішення уряду про "карантин вихідного дня"

Нагадаємо, ранішепро критичне ставлення до рішення уряду про запровадження "карантину вихідного дня" заявили у містах Рівне, Черкаси, Мукачево, Слов'янськ, Львів і Одеса. Міська влада цих міст охарактеризовала рішення уряду про карантин вихідного дня як "велику помилку", "дурницю" й "імітацію боротьби з коронавірусом".

Нацполіція реагуватиме відповідно до закону

У свою чергу заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у п'ятницю заявив, що Національна поліція реагуватиме відповідно до закону під час "карантину вихідного дня", застосовуючи Кримінальний та адміністративний кодекси.

"Діятимемо за законом. Просто будемо виконувати закон про захист громадян від небезпечних інфекційних хвороб", - сказав він, передають "Українські новини". Інших деталей він не повідомив, у тому числі й не відповів на запитання, чи буде поліція відкривати справи на мерів тих міст, які відмовляються виконувати рішення уряду про запровадження "карантину вихідного дня".

Карантин "вихідного дня"

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 11 листопада заявив, що в Україні з 14 листопада буде запроваджено "карантин вихідного дня", який попередньо діятиме до 30 листопада. За словами голови уряду, такий крок є "оптимальним форматом додаткових обмежень". Адже, за його словами, повного локдауну економіка країни не витримає.

Читайте також: "Це дурниця": влада Львова виступила проти "карантину вихідного дня"

Відповідно до нових карантинних обмежень, в Україні з 00:00 суботи до 00:00 понеділка додатково до постійних обмежень буде заборонено прийом відвідувачів закладами громадського харчування, можлива тільки торгівля на винос. Продовжуватимуть діяльність установи, що надають фінансові послуги та діяльність з інкасації, оператори поштового зв'язку й медичної практики, ветеринарної практики, автозаправні комплекси без зон харчування, з техобслуговування і ремонту транспортних засобів.