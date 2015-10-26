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Дніпропетровськ

Тема

Дніпропетровськ - назва українського міста Дніпро з 1926 до 2016 року.

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Докладно

Літак у небі на тлі опор електромереж (символічне фото)

АМКУ призупинив держдопомогу на будівництво аеродрому Дніпра

АМКУ призупинив держдопомогу на будівництво аеродрому Дніпра

АМКУ тимчасово припинив держдопомогу на проєктування та будівництво аеродрому міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ".
Економіка12 травня 2021 р.
Аеропорт "Дніпропетровськ" перейменували на "Дніпро"

Аеропорт "Дніпропетровськ" перейменували на "Дніпро"

Аеропорт "Дніпропетровськ" перейменували на "Дніпро"

Тепер люди зможуть проголосувати на честь якого знакового історичного діяча буде названий новий аеропорт.
Суспільство8 квітня 2021 р.
Прибічники Січеславської області зібралися 7 грудня під стінами Верховної Ради

Січеславська чи Дніпровська?

Січеславська чи Дніпровська?

У назви "Січеславська область" є і палкі прибічники, і переконані противники. 
Політика7 лютого 2019 р.
Ukraine Oligarch Ihor Kolomojskyj

Ексклюзив: Коломойський відповідає на незручні питання DW

Ексклюзив: Коломойський відповідає на незручні питання DW

У чому заслуга Коломойського перед Україною? Український олігарх відповідає на незручні питання в інтерв'ю DW.
Політика16 травня 2018 р.
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Коломойський про "ідею-фікс" Порошенка і "шизофренію" Путіна (16.05.2017)

Коломойський про "ідею-фікс" Порошенка і "шизофренію" Путіна (16.05.2017)

Чим нині займається екс-губернатор і олігарх Ігор Коломойський? Чи змінив своє ставлення до Володимира Путіна, якого раніше називав "шизофреніком"? І який у нього конфлікт із Петром Порошенком? Про це та інше - в ексклюзивному інтерв‘ю DW.
Політика16 травня 2018 р.34:01 хв.
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Коломойський про "шизофренію" Путіна і "ідею-фікс" Порошенка (16.05.2017)

Коломойський про "шизофренію" Путіна і "ідею-фікс" Порошенка (16.05.2017)

Чим нині займається екс-губернатор Дніпропетровщини, олігарх Ігор Коломойський? Чи змінив своє ставлення до Володимира Путіна, якого раніше називав "шизофреніком"? І який у нього конфлікт із Петром Порошенком? Про це та інше - в ексклюзивному інтерв‘ю DW.
Політика16 травня 2018 р.01:33 хв.
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Точка зору

Український журналіст Сергій Руденко

Місцеві вибори в Україні: вотум недовіри політикам

Сергій Руденко
Гостьовий коментар
Політика26 жовтня 2015 р.