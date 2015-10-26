You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти до змісту
Перейти до головного меню
Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
Регіони
Україна
Німеччина
Європа
Теми
Права людини
Геополітика
Екологія
Рубрики
Політика й економіка
Культура й стиль життя
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Дніпропетровськ
Тема
Дніпропетровськ - назва українського міста Дніпро з 1926 до 2016 року.
Пропустити розділ Докладно
Докладно
АМКУ призупинив держдопомогу на будівництво аеродрому Дніпра
АМКУ призупинив держдопомогу на будівництво аеродрому Дніпра
АМКУ тимчасово припинив держдопомогу на проєктування та будівництво аеродрому міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ".
Економіка
12.05.2021
12 травня 2021 р.
Аеропорт "Дніпропетровськ" перейменували на "Дніпро"
Аеропорт "Дніпропетровськ" перейменували на "Дніпро"
Тепер люди зможуть проголосувати на честь якого знакового історичного діяча буде названий новий аеропорт.
Суспільство
08.04.2021
8 квітня 2021 р.
Січеславська чи Дніпровська?
Січеславська чи Дніпровська?
У назви "Січеславська область" є і палкі прибічники, і переконані противники.
Політика
07.02.2019
7 лютого 2019 р.
Ексклюзив: Коломойський відповідає на незручні питання DW
Ексклюзив: Коломойський відповідає на незручні питання DW
У чому заслуга Коломойського перед Україною? Український олігарх відповідає на незручні питання в інтерв'ю DW.
Політика
16.05.2018
16 травня 2018 р.
Коломойський про "ідею-фікс" Порошенка і "шизофренію" Путіна (16.05.2017)
Коломойський про "ідею-фікс" Порошенка і "шизофренію" Путіна (16.05.2017)
Чим нині займається екс-губернатор і олігарх Ігор Коломойський? Чи змінив своє ставлення до Володимира Путіна, якого раніше називав "шизофреніком"? І який у нього конфлікт із Петром Порошенком? Про це та інше - в ексклюзивному інтерв‘ю DW.
Політика
16.05.2018
16 травня 2018 р.
34:01 хв.
Коломойський про "шизофренію" Путіна і "ідею-фікс" Порошенка (16.05.2017)
Коломойський про "шизофренію" Путіна і "ідею-фікс" Порошенка (16.05.2017)
Чим нині займається екс-губернатор Дніпропетровщини, олігарх Ігор Коломойський? Чи змінив своє ставлення до Володимира Путіна, якого раніше називав "шизофреніком"? І який у нього конфлікт із Петром Порошенком? Про це та інше - в ексклюзивному інтерв‘ю DW.
Політика
16.05.2018
16 травня 2018 р.
01:33 хв.
Показати більше
Реклама
Пропустити розділ Точка зору
Точка зору
Місцеві вибори в Україні: вотум недовіри політикам
Сергій Руденко
Гостьовий коментар
Політика
26.10.2015
26 жовтня 2015 р.
Реклама