Антимонопольний комітет призупинив державну допомогу на будівництво аеродрому у Дніпрі

Антимонопольний комітет України (АМКУ) тимчасово припинив виділення державної допомоги, що надається міністерством інфраструктури України на проєктування та будівництво аеродрому міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ" (раніше повідомлялося про його перейменування на "Дніпро"). Про це АМКУ повідомив на своєму сайті у вівторок, 11 травня.

Згідно з повідомленням, мінінфраструктури, всупереч закону "Про державну допомогу суб'єктам господарювання", у встановлений строк та попри неодноразові нагадування АМКУ не повідомило комітет про намір надати аеропорту державну допомогу обсягом 1,5 мільярда гривень.

Як відомо АМКУ з відкритих джерел, будівництво злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту розпочалося ще у 2020 році та продовжується у 2021 році. Отримувачами державної допомоги в рамках цього проєкту є Укрінфрапроект, ДП "Фінансування інфраструктурних проектів" та ТОВ "МА "Дніпропетровськ", зазначається у повідомленні. У АМКУ є підстави вважати, що дана фінансова підтримка могла суттєво вплинути на конкуренцію в регіоні.

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У комітеті також вважають, що ненадання мінінфраструктури попереднього повідомлення до АМКУ є порушенням законодавства, адже не дозволяє комітету оцінити заходи державної підтримки та унеможливлює виконання ним завдань з контролю за наданням державної допомоги.

