"Google Україна" оштрафували на мільйон гривень

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував компанію "Google Україна" на мільйон гривень за ненадання інформації. Про це комітет повідомив у понеділок, 5 квітня.

"ТОВ "Гугл" за неподання в установлений строк інформації на вимогу державного уповноваженого АМКУ оштрафовано на 1 мільйон гривень", - зазначається у повідомленні. Відповідне рішення було ухвалено 2 квітня.

ТОВ "Гугл" нібито не надавало АМКУ затребувану інформацію з обмеженим доступом понад рік. В АМКУ пояснили, що ця інформація була необхідна комітету для розслідування за заявою фізичної особи-підприємця щодо блокування його облікового запису в застосунку "Google Мій бізнес". Ненадання інформації у визначені АМКУ терміни унеможливило проведення розгляду заяви про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

АМКУ повідомив, що врешті-решт "Гугл" все ж таки надав затребувану інформацію. Це було враховано при визначенні розміру штрафу.