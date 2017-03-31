"Google Україна" оштрафували на мільйон гривень

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував компанію "Google Україна" на мільйон гривень за ненадання інформації. Про це комітет повідомив у понеділок, 5 квітня.
"ТОВ "Гугл" за неподання в установлений строк інформації на вимогу державного уповноваженого АМКУ оштрафовано на 1 мільйон гривень", - зазначається у повідомленні. Відповідне рішення було ухвалено 2 квітня.
ТОВ "Гугл" нібито не надавало АМКУ затребувану інформацію з обмеженим доступом понад рік. В АМКУ пояснили, що ця інформація була необхідна комітету для розслідування за заявою фізичної особи-підприємця щодо блокування його облікового запису в застосунку "Google Мій бізнес". Ненадання інформації у визначені АМКУ терміни унеможливило проведення розгляду заяви про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
АМКУ повідомив, що врешті-решт "Гугл" все ж таки надав затребувану інформацію. Це було враховано при визначенні розміру штрафу.
-
Картельним змовникам - мільярдні штрафи
Найвищий штраф...
... видала Єврокомісія у 2016 році чотирьом виробникам вантажівок через їхню цінову змову: загальна сума штрафу склала 2,93 мільярда євро. Левову частку мав заплатити концерн Daimler - понад мільярд євро. Також у картелі замішані були італійська Iveco, Volvo/Renault та нідерландський виробник DAF. MAN, "дочка" VW, не сплачувала штраф, оскільки виступила викривачем.
-
Картельним змовникам - мільярдні штрафи
Не картельну змову...
...а зловживання власною ринковою позицією закинула Єврокомісія цього року компанії Alphabet - "дочці" Google. Google звинувачують у використанні своїх позицій на шкоду конкурентам через так званий шопінг-пошук. Саме тому інтернет-концерну у червні було виставлено штраф на рекордну суму 2,42 мільярда євро.
-
Картельним змовникам - мільярдні штрафи
Маніпуляції відсотками Лондонської міжбанківської ставки пропозиції...
... у 2013 році стали проблемою для восьми великих банків. Протизаконні домовленості щодо щоденного встановлення так званого LIBOR (відсотка, за яким банки одне одному позичають гроші) призвели до того, що Deutsche Bank, Société Générale, Королівський банк Шотландії, JPMorgan, Citigroup, RP Martin, Barclays та швейцарський UBS разом сплатили 1,71 мільярда євро штрафу.
-
Картельним змовникам - мільярдні штрафи
Картель кінескопів...
... у 2012 році для Єврокомісії це був "енциклопедичний приклад". Сім виробників кінескопів (Samsung SDI, Thomson, Philips, LG Electronics, Panasonic, Toshiba та MTPD) мали заплатити штраф на суму 1,47 мільярда євро. Вони поділили між собою ринки на період у майже 10 років. Компанію Chunghwa звільнили від штрафу, оскільки вона виступила викривачем.
-
Картельним змовникам - мільярдні штрафи
Рецидивісти...
... організували у 2008 році так званий картель автомобільного скла. ЄС наклав на чотирьох виробників автоскла штраф у понад 1,3 мільярда євро через незаконну цінову змову. Участь у змові брали французька Saint-Gobain, японська Asahi, британська Pilkington і бельгійська Soliver. Saint-Gobain мала сплатити 896 мільйонів євро, оскільки це був повторний злочин.
-
Картельним змовникам - мільярдні штрафи
Класичний територіальний картель...
...у 2009 році було розкрито Євросоюзом. У ньому брали участь газові компанії Eon та Gaz de France. Обидві домовилися під час прокладання газопроводу використовувати його лише для продажу газу на території своєї країни. Штраф: 553 мільйонів євро - для кожного з підприємств.
-
Картельним змовникам - мільярдні штрафи
Найбільший виробник чипсетів...
...підкуповував торговельні мережі на кшталт Media Markt, щоб ті продавали комп'ютери лише з процесорами від Intel. У травні 2009 року Єврокомісія наклала мільярдний штраф, бо Intel зловжив своєю панівною позицією на ринку. Підприємство через демпінгові знижки та прямі виплати зашкодило виробникам і постачальникам, передовсім конкурентам з AMD, другого найбільшого виробника чипсетів.
-
Картельним змовникам - мільярдні штрафи
На ліфти і ескалатори...
...між 1995 та 2004 роками п'ять виробників зафіксували ціни, поділили ринки і обмінювалися між собою конфіденційною інформацією. Німецький виробник ліфтів ThyssenKrupp Elevator, який належить до американського концерну Otis, швейцарський Schindler, фінська Kone та Mitsubishi Elevator Europe мали у 2007 році сумарно сплатити 992 мільйонів євро штрафу.
Автор: Дмитро Прокопчук