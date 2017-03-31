 ″Google Україна″ оштрафували на мільйон гривень | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.04.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

"Google Україна" оштрафували на мільйон гривень

Антимонопольний комітет оштрафував ТОВ "Гугл" через те, що протягом року воно не надало інформацію про блокування облікового запису підприємця у застосунку "Google Мій бізнес".

Офіс Google у США

Офіс Google у США

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував компанію "Google Україна" на мільйон гривень за ненадання інформації. Про це комітет повідомив у понеділок, 5 квітня.

"ТОВ "Гугл" за неподання в установлений строк інформації на вимогу державного уповноваженого АМКУ оштрафовано на 1 мільйон гривень", - зазначається у повідомленні. Відповідне рішення було ухвалено 2 квітня.

ТОВ "Гугл" нібито не надавало АМКУ затребувану інформацію з обмеженим доступом понад рік. В АМКУ пояснили, що ця інформація була необхідна комітету для розслідування за заявою фізичної особи-підприємця щодо блокування його облікового запису в застосунку "Google Мій бізнес". Ненадання інформації у визначені АМКУ терміни унеможливило проведення розгляду заяви про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

АМКУ повідомив, що врешті-решт "Гугл" все ж таки надав затребувану інформацію. Це було враховано при визначенні розміру штрафу. 

  • Припарковані вантажівки. Південь Франції

    Картельним змовникам - мільярдні штрафи

    Найвищий штраф...

    ... видала Єврокомісія у 2016 році чотирьом виробникам вантажівок через їхню цінову змову: загальна сума штрафу склала 2,93 мільярда євро. Левову частку мав заплатити концерн Daimler - понад мільярд євро. Також у картелі замішані були італійська Iveco, Volvo/Renault та нідерландський виробник DAF. MAN, "дочка" VW, не сплачувала штраф, оскільки виступила викривачем.

  • Офіс Google

    Картельним змовникам - мільярдні штрафи

    Не картельну змову...

    ...а зловживання власною ринковою позицією закинула Єврокомісія цього року компанії Alphabet - "дочці" Google. Google звинувачують у використанні своїх позицій на шкоду конкурентам через так званий шопінг-пошук. Саме тому інтернет-концерну у червні було виставлено штраф на рекордну суму 2,42 мільярда євро.

  • Квартал банків у Лондоні

    Картельним змовникам - мільярдні штрафи

    Маніпуляції відсотками Лондонської міжбанківської ставки пропозиції...

    ... у 2013 році стали проблемою для восьми великих банків. Протизаконні домовленості щодо щоденного встановлення так званого LIBOR (відсотка, за яким банки одне одному позичають гроші) призвели до того, що Deutsche Bank, Société Générale, Королівський банк Шотландії, JPMorgan, Citigroup, RP Martin, Barclays та швейцарський UBS разом сплатили 1,71 мільярда євро штрафу.

  • Світова прем'єра NanoTV LG (архівне фото)

    Картельним змовникам - мільярдні штрафи

    Картель кінескопів...

    ... у 2012 році для Єврокомісії це був "енциклопедичний приклад". Сім виробників кінескопів (Samsung SDI, Thomson, Philips, LG Electronics, Panasonic, Toshiba та MTPD) мали заплатити штраф на суму 1,47 мільярда євро. Вони поділили між собою ринки на період у майже 10 років. Компанію Chunghwa звільнили від штрафу, оскільки вона виступила викривачем.

  • Розбите автомобільне скло

    Картельним змовникам - мільярдні штрафи

    Рецидивісти...

    ... організували у 2008 році так званий картель автомобільного скла. ЄС наклав на чотирьох виробників автоскла штраф у понад 1,3 мільярда євро через незаконну цінову змову. Участь у змові брали французька Saint-Gobain, японська Asahi, британська Pilkington і бельгійська Soliver. Saint-Gobain мала сплатити 896 мільйонів євро, оскільки це був повторний злочин.

  • Сховище Gaz der France у Гамбурзі

    Картельним змовникам - мільярдні штрафи

    Класичний територіальний картель...

    ...у 2009 році було розкрито Євросоюзом. У ньому брали участь газові компанії Eon та Gaz de France. Обидві домовилися під час прокладання газопроводу використовувати його лише для продажу газу на території своєї країни. Штраф: 553 мільйонів євро - для кожного з підприємств.

  • Головний офіс Intel

    Картельним змовникам - мільярдні штрафи

    Найбільший виробник чипсетів...

    ...підкуповував торговельні мережі на кшталт Media Markt, щоб ті продавали комп'ютери лише з процесорами від Intel. У травні 2009 року Єврокомісія наклала мільярдний штраф, бо Intel зловжив своєю панівною позицією на ринку. Підприємство через демпінгові знижки та прямі виплати зашкодило виробникам і постачальникам, передовсім конкурентам з AMD, другого найбільшого виробника чипсетів.

  • Ескалатор в Берлінському метро

    Картельним змовникам - мільярдні штрафи

    На ліфти і ескалатори...

    ...між 1995 та 2004 роками п'ять виробників зафіксували ціни, поділили ринки і обмінювалися між собою конфіденційною інформацією. Німецький виробник ліфтів ThyssenKrupp Elevator, який належить до американського концерну Otis, швейцарський Schindler, фінська Kone та Mitsubishi Elevator Europe мали у 2007 році сумарно сплатити 992 мільйонів євро штрафу.

    Автор: Дмитро Прокопчук


Дивитись відео 02:13

"Великий брат" у вашій квартирі (31.03.2017)

DW.COM

ЄС представив нові жорсткі правила для технологічних гігантів

За порушення нових правил технологічних гігантів на кшталт Apple, Facebook, Amazon або Google у ЄС можуть оштрафувати на суми до 10 відсотків від річного обороту.  

Мін'юст США і 11 штатів звинуватили Google у монополії

Google звинуватили у порушенні конкуренції у сфері пошукових сервісів та реклами. Цей антимонопольний процес може стати найбільшим за останні десятиліття.  

Також за темою

Google-Logo

38 американських штатів подали черговий позов проти Google 17.12.2020

Інтернет-гіганта обвинувачують в монополії на ринку онлайн-пошуку, що шкодить споживачам і рекламодавцям. Це вже другий позов проти компанії за останні два дні.

Kiew Roshen Schokolade Petro Poroschenko Firma

АМКУ порушив справу стосовно групи компаній ROSHEN 21.08.2020

В АМКУ побачили ознаки зловживання монопольним становищем в декого з суб'єктів господарювання, які входять до складу групи компаній ROSHEN. Натомість у ROSHEN це заперечують.

Google-Logo

Google заплатить майже мільярд євро у Франції через податкову суперечку 12.09.2019

Інтернет-велетень сплачував в Ірландії податки від отриманих у Франції прибутків. Розслідування щодо Google тривало чотири роки.

Реклама

Докладно

Члени СММ ОБСЄ на Донбасі (архівне фото)

Кулеба попросив ОБСЄ про додаткові патрульні бази на Донбасі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що наступні тижні важливо пильно стежити за кожним кроком Росії.  

Літак Air France

Air France отримає нову фінансову допомогу від уряду Франції

На додачу до торішніх семи мільярдів євро французька Air France отримає додаткову допомогу від уряду країни.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  