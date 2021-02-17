ВР підтримала законопроєкт про "податок на Google"

Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт 4184 про так званий "податок на Google", що пропонує зрівняти правила оподаткування для міжнародних технологічних компаній із українськими. За відповідні зміни до законодавства проголосували в першому читанні 235 народних депутатів.

Як пояснив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, котрий є також одним із авторів законопроєкту, натепер в Україні відсутній механізм сплати ПДВ із електронних сервісів нерезидентами. "Щоб сплатити ПДВ, вони мають зареєструватися в Україні як резиденти, тобто змінити своє резидентство. А це має для них негативні податкові наслідки, і вони цього не роблять", - сказав він, представляючи проєкт закону з парламентської трибуни, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

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За словами Гетманцева, законопроєкт пропонує простий механізм оподаткування ПДВ нерезидентів, а саме дає змогу віддалено зареєструватися в електронному кабінеті платника податків, а також сплатити податок у валюті без присутності на території України.

"Такий механізм діє у 83 юрисдикціях світу", - зазначив він, додавши, що відсутність такого механізму призводить до щорічної втрати держбюджетом трьох мільярдів доларів США потенційних надходжень.

Рівні правила для всіх

Говорячи про необхідність цих змін до законодавства, заступниця голови комітету з питань економічного розвитку Роксолана Підласа написала в Facebook: "Законопроєкт - про рівні правила для всіх. Український інвестор, який створює технологічну компанію для показу фільмів в інтернеті, повинен мати такі самі умови, як і американський Netflix".

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