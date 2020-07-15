 ЄС представив нові жорсткі правила для технологічних гігантів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.12.2020

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Новини

ЄС представив нові жорсткі правила для технологічних гігантів

За порушення нових правил технологічних гігантів на кшталт Apple, Facebook, Amazon або Google у ЄС можуть оштрафувати на суми до 10 відсотків від річного обороту.

ЄС представив нові жорсткі правила для гігантів на кшталт Apple, Google або Amazon

ЄС представив нові жорсткі правила для гігантів на кшталт Apple, Google або Amazon

Єврокомісія у вівторок, 15 грудня, представила новий знаковий "цифровий пакет", спрямований на обмеження впливу та можливостей на своєму ринку таких технологічних гігантів, як Apple, Facebook, Amazon або Google.

Відповідно до представленого проєкту, за порушення нових правил ЄС таким компаніям загрожуватимуть штрафі у розмірі до 10 відсотків від їх річного обороту, передає агентство Reuters.

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Як ідеться в заяві Єврокомісії, її Акт про цифрові ринки та Акт про цифрові послуги є сучасною збіркою правил, спрямованих на стимулювання інновацій, розвиток конкуренції і надання користувачам більш якісних і надійних онлайн-сервісів.

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Нові правила спрямовані на великі компанії, які контролюють дані та доступ до своєї платформи, від яких залежать тисячі компаній для ведення бізнесу. Як повідомляється, такими компаніями можуть бути пошукові системи, соціальні мережі, хмарні обчислювальні сервіси та рекламні сервіси.

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