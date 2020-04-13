Європейський Союз закинув Amazon спотворення конкуренції

Найбільший у світі торгівельний онлайн-майданчик Amazon порушує приписи антимонопольного законодавства Європейського Союзу. Про це у вівторок, 10 листопада, заявила єврокомісарка з питань конкуренції Маргарете Вестагер.

Американській компанії закидають використання закритих даних незалежних торговців, які користуються майданчиком для просування власних товарів, зазначила Вестагер. Тепер, за її словами, у Amazon є можливість надати пояснення щодо звинувачень ЄС. А остаточне рішення у цьому розслідуванні буде ухвалено вже наступного року.

У разі, якщо ці пояснення не змінять думки Єврокомісії, це може призвести до штрафу у 10 відсотків від річного доходу компанії. У 2019 році виручка компанії склала близько 280 мільярдів доларів, пише інфорагенція dpa.

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Більше року розслідування Єврокомісії

Відповідне розслідування щодо незаконних практик Amazon у ЄС розпочали ще у липні 2019 року. Головним його питанням було з'ясувати, чи використовує компанія нечесні методи конкуренції з іншими торговцями, які користуються цим онлайн-майданчиком. Це є можливим через те, що Amazon не лише продає власні товари, але також надає свій сайт для продажу товарів інших підприємств.

Згідно з висновками Єврокомісії, компанія використовувала величезні обсяги непублічних даних інших торговців, аби впливати на остаточні рішення користувачів щодо придбання певних товарів та для коригування власної стратегії, що створювало нечесну перевагу у конкуренції з іншими торговцями.

"Дані щодо діяльності незалежних продавців не мають використовуватися Amazon для власної вигоди, коли компанія конкурує із цими продавцями", - заявила Вестагер. На її думку, умови конкуренції на платформі Amazon мають бути рівними для всіх гравців.

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У Amazon відкидають звинувачення

Своєю чергою, в Amazon вже заявили, що не погоджуються із закидами Єврокомісії. "Ми не погоджуємося із попередніми висновками Європейської Комісії і докладемо усіх наших зусиль, аби вона мала точне розуміння усіх фактів", - йдеться у заяві компанії.

Згідно з європейським законодавством, Amazon може подати не лише письмові пояснення своєї позиції, але також вимагати закритих слухань, аби представити свої аргументи представникам Єврокомісії.