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Маргрете Вестагер

Маргрете Вестагер - данська ліволіберальна політикиня. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Маргрете Вестагер".

Починаючи від грудня 2019 року, Маргрете Вестагер є віцепрезиденткою в Єврокомісії німкені Урсули фон дер Ляєн, а також єврокомісаром з питань цифрових технологій. У Єврокомісії Жан-Клода Юнкера Маргрете Вестагер була єврокомісаром з питань конкуренції. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

BMW і VW сплатять 875 мільйонів євро штрафу за картельну змову

BMW і VW сплатять 875 мільйонів євро штрафу за картельну змову 08.07.2021

Volkswagen має сплатити 500 мільйонів євро, а BMW - 375 мільйонів євро штрафу за змову у використанні технології для зменшення викидів оксидів азоту в дизельних авто.
Єврокомісія почала антимонопольне розслідування проти Facebook

Єврокомісія почала антимонопольне розслідування проти Facebook 04.06.2021

Facebook Inc. підозрюють у використанні сервісу Marketplace для збору даних, які компанія потім нібито використовувала проти конкурентів.
Європейський Союз закинув Amazon спотворення конкуренції

Європейський Союз закинув Amazon спотворення конкуренції 10.11.2020

У Європейській Комісії американську компанію Amazon звинувачують у порушенні антимонопольного законодавства. Компанії загрожує багатомільярдний штраф.
Єврокомісія дозволила Франції надати Air France 7 мільярдів євро

Єврокомісія дозволила Франції надати Air France 7 мільярдів євро 04.05.2020

Уряд Франції отримав від Європейської Комісії дозвіл на надання авіакомпанії Air France раніше анонсованої державної допомоги розміром сім мільярдів євро.
Єврокомісарка закликала країни ЄС рятувати фірми від поглинання китайцями

Єврокомісарка закликала країни ЄС рятувати фірми від поглинання китайцями 13.04.2020

Європейські уряди мають запобігти скуповуванню підприємств з боку компаній з Китаю, наголосила заступниця голови Єврокомісії Маргрете Вестагер. Брюссель не заперечуватиме проти купівлі компаній державами через кризу.
Ryanair має повернути Франції 8,5 мільйона євро - Єврокомісія

Ryanair має повернути Франції 8,5 мільйона євро - Єврокомісія 02.08.2019

Єврокомісія зобов'язала авіакомпанію-лоукостера Ryanair повернути Франції незаконно отримані 8,5 мільйона євро.
Коментар: Вигуглили! Або за що Єврокомісія насправді оштрафувала Google

Коментар: Вигуглили! Або за що Єврокомісія насправді оштрафувала Google 19.07.2018

ЄС оштрафував Google на мільярди доларів. Критики вбачатимуть у цьому удар проти США. Однак це неправда, пише Бернд Ріґерт.
Єврокомісія оштрафувала Google на 4,3 мільярда євро

Єврокомісія оштрафувала Google на 4,3 мільярда євро 18.07.2018

Google має сплатити рекордний штраф у 4,3 мільярда євро за перешкоджання конкуренції, оголосили в Єврокомісії. Інтернет-компанії також дали 90 днів, щоб виправити ситуацію.
ЄС хоче попередити монополію Lufthansa через поглинання Air Berlin

ЄС хоче попередити монополію Lufthansa через "поглинання" Air Berlin 10.12.2017

Lufthansa вже заявила про готовність до поступок заради поглинання частини Air Berlin. Остання - від серпня у процесі банкрутства.
ЄС почав антитрастове розслідування щодо злиття Monsanto і Bayer

ЄС почав антитрастове розслідування щодо злиття Monsanto і Bayer 22.08.2017

Утворення найбільшого в світі біотехнологічного гіганта опинилося під загрозою. У Єврокомісії підозрюють, що злиття Monsanto і Bayer загрожує конкуренції.

Єврокомісія оштрафувала Facebook на 110 мільйонів євро через WhatsApp

Єврокомісія оштрафувала Facebook на 110 мільйонів євро через WhatsApp 18.05.2017

На думку Єврокомісії, купуючи WhatsApp у 2014 році, Facebook ввів Брюссель в оману, заявивши про відсутність можливості з'єднати акаунти користувачів у месенджері та соцмережі.

Голова Єврокомісії став на захист дій Брюсселя щодо компанії Apple

Голова Єврокомісії став на захист дій Брюсселя щодо компанії Apple 04.09.2016

Рішення Єврокомісії щодо сплати податків американською компанією Apple базувалося на фактах та наявних нормах і не було спрямоване проти Сполучених Штатів, запевнив голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.
Коментар: Apple і податки

Коментар: Apple і податки 31.08.2016

Європейська комісія почала наступ на ухиляння від сплати податків та незаконні пільги для окремих концернів. Дуже добре! Громадяни це оцінять, вважає Бернд Ріґерт.
Брюссель може оштрафувати Google за нечесну конкуренцію

Брюссель може оштрафувати Google за нечесну конкуренцію 14.07.2016

Антимонопольники ЄС підозрюють Google у зловживанні своїм монопольним становищем на ринку онлайн-реклами. Це вже третє розслідування, порушене щодо веб-компанії європейськими органами.
Єврокомісія рекомендувала безвізовий режим для Туреччини

Єврокомісія рекомендувала безвізовий режим для Туреччини 04.05.2016

Туреччині слід надати безвізовий режим, переконані у Європейській комісії. Режим має запрацювати не пізніше кінця червня, але Анкарі ще треба виконати взяті на себе зобов'язання.
Єврокомісія закидає Google маніпулювання ринком мобільних додатків

Єврокомісія закидає Google маніпулювання ринком мобільних додатків 20.04.2016

Операційна система Android, яка домінує на ринку, забезпечує сервісам Google пріоритетне положення. Це заважає інноваціям, вважає єврокомісарка з питань конкуренції Маргрете Вестагер.