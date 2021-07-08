Маргрете Вестагер - данська ліволіберальна політикиня. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Маргрете Вестагер".

Починаючи від грудня 2019 року, Маргрете Вестагер є віцепрезиденткою в Єврокомісії німкені Урсули фон дер Ляєн, а також єврокомісаром з питань цифрових технологій. У Єврокомісії Жан-Клода Юнкера Маргрете Вестагер була єврокомісаром з питань конкуренції. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.