 Єврокомісія дозволила Франції надати Air France 7 мільярдів євро | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.05.2020

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Новини

Єврокомісія дозволила Франції надати Air France 7 мільярдів євро

Уряд Франції отримав від Європейської Комісії дозвіл на надання авіакомпанії Air France раніше анонсованої державної допомоги розміром сім мільярдів євро.

Фінансова допомога уряду Франції має дозволити Air France пережити кризу, вважають в Єврокомісії

Фінансова допомога уряду Франції має дозволити Air France пережити кризу, вважають в Єврокомісії

На тлі кризи авіаперевезень через пандемію COVID-19 Європейська Комісія (ЄК) надала Франції дозвіл виділити компанії Air France багатомільярдну фінансову допомогу. Відповідне рішення ЄК ухвалила у понеділок, 4 травня, повідомляє інформаційна агенція AFP.

Пакет державної допомоги загальним розміром у сім мільярдів євро дасть авіалініям кошти, терміново необхідні для подолання наслідків кризи, заявила віцепрезидентка Єврокомісії Маргрете Вестагер. При цьому вона похвалила французький уряд за те, що той зобов'язав Air France до виконання низки кроків для захисту клімату.

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Сім мільярдів євро фінансової допомоги

Пакет, який має врятувати авіакомпанію у розпал кризи авіаперевезень у світі, складатиметься з трьох мільярдів євро позики та чьотирьох мільярдів євро державних гарантій для отримання кредитів у банківських установах. В обмін на це французький уряд вимагає від Air France досягнення визначених показників рентабельності та зниження викидів CO2 в атмосферу.

Маргрете Вестагер похвалила уряд Франції за те, що фінансова допомога Air France прив'язана до виконання кліматичних цілей

Маргрете Вестагер похвалила уряд Франції за те, що фінансова допомога Air France прив'язана до виконання кліматичних цілей

У ЄК визнають, що без державної допомоги є небезпека того, що французька авіакомпанія буде змушена оголосити себе банкрутом. "Це вірогідно завдало б економіці Франції значної шкоди", - вважають єврокомісари.

Air France є частиною французько-нідерландської групи Air France-KLM, у якій уряди Франції та Нідерландів мають частки по 14 відсотків. Нідерландський уряд, своєю чергою, також оголосив про намір надати авіакомпанії KLM, що входить до групи, фінансову допомогу розміром від двох до чотирьох мільярдів євро.

Європейська Комісія пом'якшує умови

Через економічну кризу, пов'язану з пандемією COVID-19, Брюссель суттєво полегшив умови надання державної допомоги для постраждалих компаній. Відповідне рішення Єврокомісія ухвалила ще у середині березня цього року. З того часу більшість заходів, які уряди країн ЄС подають на затвердження, єврокомісарами дозволяється.

Днями німецьке видання Spiegel повідомило, що наступною на черзі європейських компаній, які можуть отримати державну фінансову допомогу, є німецька Lufthansa. За даними видання, уряд Німеччини планує підтримати авіаперевізника на суму 10 мільярдів євро.

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