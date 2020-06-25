 Єврокомісія почала антимонопольне розслідування проти Facebook | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.06.2021

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Новини

Єврокомісія почала антимонопольне розслідування проти Facebook

Facebook Inc. підозрюють у використанні сервісу Marketplace для збору даних, які компанія потім нібито використовувала проти конкурентів.

Логотип Facebook

Логотип Facebook

Єврокомісія почала офіційне розслідування відносно американської корпорації Facebook Inc. у справі про можливе порушення антимонопольного законодавства при роботі сервісу з продажу товарів - Facebook Marketplace. Про це комісарка ЄС з питань конкуренції Маргрете Вестагер повідомила в п'ятницю, 4 червня, в Брюсселі.

У Єврокомісії підозрюють, що, коли компанії-конкуренти рекламують свої послуги у Facebook, корпорація може отримувати комерційно цінні дані, в тому числі про те, чому надають перевагу споживачі, а потім використовувати це.

У самій компанії заперечують всі звинувачення. "Ми продовжимо в повному обсязі співпрацювати зі слідством, щоб показати, що вони (підозри. - Ред.) - безпідставні", - наголошують у Facebook Inc..

Прибуток Facebook зростає завдяки рекламі

Сервіс Facebook Marketplace доступний з 2016 року. Там продаються автомобілі, велосипеди, меблі, одяг, смартфони. Використання майданчика безкоштовне, він фінансується завдяки рекламі. У корпорації говорять, що завдяки сервісу збільшують свою цільову аудиторію і розширюють перелік послуг для користувачів.

За підсумками першого кварталу 2021 року прибуток Facebook Inc. збільшився до 9,5 мільярда доларів, що майже вдвічі вище показника того ж періоду у 2020 році. Зокрема, виручка від реклами зросла на 46 відсотків - до 25,4 мільярда доларів. При цьому також збільшився обсяг реклами в соцмережі.

Крім того, ще зросла кількість активних користувачів Facebook. У березні вона склала 2,85 мільярда осіб. За місяць усіма соцмережами і мессенджерами концерну, в який входять Instagram і WhatsApp, скористалися 3,45 мільярда людей.

Читайте також: Facebook програв у суді суперечку з антимонопольним відомством ФРН

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Чи прослуховує Facebook користувачів? Експеримент DW (11.04.2018)

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