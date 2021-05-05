Facebook заблокував сторінку Дональда Трампа на два роки

Інтернет-компанія Facebook повідомила у п'ятницю, 4 червня, що заблокувала сторінку колишнього президента США Дональда Трампа щонайменше на два роки, починаючи з 7 січня 2021 року, через "серйозне порушення наших правил".

"Наприкінці цього періоду ми шукатимемо експертів, щоб оцінити, чи зменшився ризик для громадської безпеки. Ми оцінимо зовнішні фактори (...) Якщо ми визначимо, що все ще існує серйозний ризик для громадської безпеки, ми продовжимо обмеження на певний проміжок часу і продовжимо переоцінку, поки цей ризик не відступить", - уточнили у Facebook.

Після скасування блокування сторінок Трампа, соцмережа запровадить суворий набір санкцій, які запровадять, якщо Трамп і надалі порушуватиме правила, зазначили у Facebook. У найгіршому випадку ці санкції передбачають остаточне видалення його сторінок та облікових записів.

Нагадаємо, у травні незалежна наглядова рада Facebook залишила в силі запроваджену в січні 2021 року заборону на доступ експрезидента США Дональда Трампа до сервісів компанії.

Акаунти Трампа заблокували після звинувачень у підбурюванні ним своїх прихильників до штурму Капітолію у Вашингтоні також й інші соцмережі, серед яких Twitter, Snapchat і відеоплатформа YouTube.