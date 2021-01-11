YouTube тимчасово заблокував канал Дональда Трампа

Відеоплатформа YouTube, яка належить Google, оголосила у вівторок, 12 січня, про тимчасове блокування роботи каналу діючого президента США Дональда Трампа.

Читайте також: Коментар: Соціальні мережі: витягнути штекер - це не відповідь

"З огляду на занепокоєння щодо можливого потенціалу для насильства, ми видалили новий вміст (відео - Ред.), завантажений на канал Дональда Трампа за порушення нашої політики", - йдеться у заяві YouTube.

Наразі на канал "тимчасово заборонено завантажувати новий вміст" щонайменше на сім днів. Також платформа вимкнула функцію коментування відеороликів на каналі на невизначений період. Канал Трампа на YouTube має 2,77 мільйона підписників.

Читайте також: Друга спроба імпічменту: ціна питання для президента Трампа

Соцмережі проти Трампа

Раніше активісти закликали YouTube заблокувати канал Трампа. До цього його сторінки вже заблокували Facebook, Instagram, Snapchat та Twitch. Соцмережа Twitter, яка була найулюбленішою у Трампа, пішла ще далі і видалила його сторінку. Крім того, Twitter заблокував більше 70 тисяч сторінок, пов'язаних з теорією змови QAnon, яка без жодних доказів стверджує, зокрема, що Трамп веде таємну війну проти міжнародної групи впливових педофілів під назвою Deep State, яка нібито викрадає дітей, щоб виготовляти з їхньої крові еліксир вічної молодості.

Нагадаємо, Трамп неодноразово закликав своїх прихильників, зокрема у соцмережі Twitter, приїхати у Вашингтон на мітинг 6 січня та "показати свою силу". Того дня Конгрес США мав затвердити результати виборів президента, на яких Трамп програв демократу Джо Байдену. Цей крок мав бути суто формальністю. Утім, згодом протест на підтримку Трампа переріс у штурм будівлі Капітолія, внаслідок його загинули п'ятеро людей - четверо протестувальників та один поліцейський - і була загроза життю політиків та поліцейських у будівлі.

Читайте також: Феномен QAnon: наймасштабніша сучасна теорія змови