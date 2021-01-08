Twitter безстроково заблокував акаунт Дональда Трампа

Адміністрація соцмережі Twitter безстроково заблокувала персональну сторінку діючого президента США Дональда Трампа з огляду на "ризик подальшого розпалювання насильства" після загибелі п'ятьох людей під час штурму Конгресу США.
Соцмережа повідомила у п'ятницю, 8 січня, що заблокувала сторінку Трампа "після ретельного вивчення останніх дописів зі сторінки @realDonaldTrump і загального контексту навколо них" через "ризик розпалювання насильства".
До цього Twitter заблокував сторінку Трампа на 12 годин після того, як він закликав своїх прихильників до акції протесту під будівлею Конгресу США, що призвело до його штурму та загибелі п'ятьох людей і загрози життю політиків та поліцейських у будівлі.
Після рішення Twitter заблокувати акаунт Трампа на постійній основі він звинуватив соцмережу у "блокуванні свободи слова" та у "координації" його блокування з "демократами і радикальними лівими". Для цього він використав офіційну сторінку президента США, якою він майже не користувався протягом часу перебування на цій посаді. Утім, ці повідомлення також були швидко видалені.
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Заблокована сторінка Дональда Трампа у Twitter
Нова соцмережа для Трампа
Як зазначає агенція АР, Трамп може почати користуватися новою соцмережею Parler, яка стає все більш популярною серед його прихильників. При цьому Google вже призупинив роботу Parler у власному магазині додатків через поширення у ньому публікацій, спрямованих на "підбурювання триваючого насильства в США''. Зі свого боку Apple видала попередження цій соцмережі і дала їй 24 години, щоб виправити ситуацію.
У відповідь на ці кроки генеральний директор Parler Джон Матце заявив у своєму дописі, що компанія "не піддасться політично мотивованим компаніям", а також особам, "які ненавидять свободу слова''.
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Імпічмент Трампа
Між тим спікерка Палати представників Ненсі Пелосі заявила того ж дня, що доручила одному з комітетів розпочати прискорену процедуру імпічменту Трампа згідно з 25-ою поправкою до Конституції США, яка передбачає відсторонення від влади президента, який не може виконувати свої службові обов'язки. Це питання вже можуть винести наступного тижня на голосування, передає телеканал CNN.
Згідно з цим планом, голосування щодо імпічменту можна організувати без проведення розслідування та без обговорення. Утім, без підтримки республіканців це голосування у Конгресі провалиться. Поки що переважна більшість конгресменів від Республіканської партії виступає проти імпічменту Трампа.
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Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
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Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
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Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
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Автор: Олександр Голубов