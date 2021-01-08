 Twitter безстроково заблокував акаунт Дональда Трампа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.01.2021

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Twitter безстроково заблокував акаунт Дональда Трампа

Блокування сторінки Дональда Трампа у соцмережі Twitter не змусить його замовкнути, заявили у Білому домі. Діючий президент США заявив про плани створення власної платформи.

Symbolfoto | Twitter Account von Donald Trump

Адміністрація соцмережі Twitter безстроково заблокувала персональну сторінку діючого президента США Дональда Трампа з огляду на "ризик подальшого розпалювання насильства" після загибелі п'ятьох людей під час штурму Конгресу США.

Соцмережа повідомила у п'ятницю, 8 січня, що заблокувала сторінку Трампа "після ретельного вивчення останніх дописів зі сторінки @realDonaldTrump і загального контексту навколо них" через "ризик розпалювання насильства".

До цього Twitter заблокував сторінку Трампа на 12 годин після того, як він закликав своїх прихильників до акції протесту під будівлею Конгресу США, що призвело до його штурму та загибелі п'ятьох людей і загрози життю політиків та поліцейських у будівлі.

Після рішення Twitter заблокувати акаунт Трампа на постійній основі він звинуватив соцмережу у "блокуванні свободи слова" та у "координації" його блокування з "демократами і радикальними лівими". Для цього він використав офіційну сторінку президента США, якою він майже не користувався протягом часу перебування на цій посаді. Утім, ці повідомлення також були швидко видалені.

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Заблокована сторінка Дональда Трампа у Twitter

Заблокована сторінка Дональда Трампа у Twitter

Нова соцмережа для Трампа

Як зазначає агенція АР, Трамп може почати користуватися новою соцмережею Parler, яка стає все більш популярною серед його прихильників. При цьому Google вже призупинив роботу Parler у власному магазині додатків через поширення у ньому публікацій, спрямованих на "підбурювання триваючого насильства в США''. Зі свого боку Apple видала попередження цій соцмережі і дала їй 24 години, щоб виправити ситуацію.

У відповідь на ці кроки генеральний директор Parler Джон Матце заявив у своєму дописі, що компанія "не піддасться політично мотивованим компаніям", а також особам, "які ненавидять свободу слова''.

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Імпічмент Трампа

Між тим спікерка Палати представників Ненсі Пелосі заявила того ж дня, що доручила одному з комітетів розпочати прискорену процедуру імпічменту Трампа згідно з 25-ою поправкою до Конституції США, яка передбачає відсторонення від влади президента, який не може виконувати свої службові обов'язки. Це питання вже можуть винести наступного тижня на голосування, передає телеканал CNN.

Згідно з цим планом, голосування щодо імпічменту можна організувати без проведення розслідування та без обговорення. Утім, без підтримки республіканців це голосування у Конгресі провалиться. Поки що переважна більшість конгресменів від Республіканської партії виступає проти імпічменту Трампа.

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  • Мітинг прихильників Трампа

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Мітинг прихильників Трампа

    На спільному засіданні обох палат Конгресу США мали затвердити переможний для Джо Байдена результат президентських виборів. Водночас прихильники Дональда Трампа зібралися на скликаний ним мітинг біля Білого дому. Звертаючись до мітингарів, Трамп заявив, що не приймає результатів виборів і вказав їм іти маршем на Капітолій, аби підтримати республіканців. І натовп рушив...

  • Сили безпеки тримають прихильників Трампа на відстані від будівлі Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Буря насувається

    Прихильники Трампа почали концентруватися перед Капітолієм. Але спочатку силам безпеки вдавалося тримати їх на відстані.

  • Протести перед Капітолієм під час затвердження результатів виборів президента США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Перші зіткнення

    Натовп ставав дедалі агресивнішим. Розпочалися перші зіткнення з поліцією.

  • Врешті-решт агресивному натовпу вдалося потрапити в будівлю Капітолія.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Заслабкий кордон

    Врешті-решт натовпу вдалося прорватися в будівлю Капітолія.

  • Низка учасників штурму будівлі Конгресу підійшла до дверей, що ведуть в залу засідань Сенату США.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Перед пленарним залом

    Низка учасників штурму будівлі Конгресу підійшла до дверей, що ведуть в залу засідань Сенату США.

  • Демонстрант у агресивній позі в будівлі Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Захист останнього оплоту

    Сили безпеки намагалися затримати погромщиків у вестибюлі. Сенаторів тим часом доправили у безпечне місце через інші двері.

  • Один з погромників стрибає у зал засідань Сенату США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Перший проривається всередину

    Тим часом одному з прихильників Трампа вдається обійти сили безпеки і потрапити у зал засідань Сенату. Він стрибає з балкона для відвідувачів прямо в пленарний зал.

  • Озброєні представники сил безпеки у залі засідань Палати представників Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Пістолети напоготові

    Схожа картина і в іншому крилі Капітолія. Зала засідань Палати представників також стала ціллю тих, хто штурмував Конгрес. Службовці сил безпеки американського парламенту зупинили їх - діставши зброю, яка була напоготові.

  • Люди ховаються у галереї для відвідувачів Палати представників Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Під прикриттям

    Пленарні зали звільняються від людей. Дехто намагається знайти захист у галереях Палати представників. Як повідомляє один з репортерів, людям роздають газові маски для захисту від сльозогінного газу.

  • Прихильник Трампа в офісі конгресмена у Капітолії

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Прихильники Трампа в офісах конгресменів

    Прихильники Трампа пройшли вглиб будівлі, потрапивши і на поверхи, в яких розташовані офіси конгресменів. Там дехто з них із комфортом розмістився за письмовими столами народних обранців.

  • Демонстрант несе пульт для виступів голови Палати представників Ненсі Пелосі

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Вандалізм у стінах Капітолія

    Один із демонстрантів вирішує прихопити з собою пульт для виступів голови Палати представників Ненсі Пелосі та тягає його з собою по Капітолію. Йому ніхто не заважає.

  • Силам безпеки не залишається нічого іншого, окрім як застосувати сльозогінний газ, аби хоч якось спробувати приборкати непідконтрольний натовп.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Хмари сльозогінного газу над Капітолійським пагорбом

    Силам безпеки не залишається нічого іншого, окрім як застосувати сльозогінний газ, аби хоч якось спробувати приборкати непідконтрольний натовп прихильників Трампа. Мерка Вашингтона оголошує комендантську годину до шостої ранку.

  • Нарешті на допомогу прийшли сили Національної гвардії.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Правоохоронці припиняють хаос у Капітолії

    Нарешті на допомогу прийшли сили Національної гвардії, які зачистили будівлю Конгресу від вандалів і відтіснили учасників безчинств. Унаслідок усіх цих подій загинули 4 особи, 52 були затримані. Через декілька годин після заворушень законодавці обох палат Конгресу повернулися до обговорення результатів президентських виборів і затвердження перемоги Джо Байдена.

    Автор: Олександр Голубов


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Дональд Трамп не піде на інавгурацію Джо Байдена

Дональд Трамп заявив, що не прийде на інавгурацію Джо Байдена. Незабаром спікерка Палати представників Ненсі Пелосі обговорила з компетентним органом недопущення "нестабільного президента" до ядерних кодів.  

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