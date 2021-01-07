Поліція Капітолія повідомила про загибель поліцейського в результаті штурму

Поліція Капітолія США в п'ятницю, 8 січня, повідомила, що поліцейський, який був поранений під час заворушень у Вашингтоні, помер у лікарні. Як повідомляється, він отримав поранення під час "фізичного зіткнення" з протестувальниками під час захисту Капітолія і розгону прибічників Трампа.

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Офіцер почав нести службу у поліції Капітолія з липня 2008 року, останнім часом працював у відділі служби швидкого реагування.

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Після повернення до свого відділку він знепритомнів, його терміново доставили до лікарні, де він помер увечері в четвер, 7 січня. Розслідування обставин смерті поліцейського буде вести відділ з розслідування вбивств поліції Вашингтона, поліція Капітолію і слідчі ФБР.

Це вже п'ята жертва заворушень у Вашингтоні, що відбулися 6 січня, коли прибічники Трампа після мітингу пішли на штурм будівлі Конгресу США, щоб зірвати засідання законодавців, на якому мали затвердити перемогу Джо Байдена.