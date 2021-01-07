 Дональд Трамп не піде на інавгурацію Джо Байдена | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.01.2021

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Новини

Дональд Трамп не піде на інавгурацію Джо Байдена

Дональд Трамп заявив, що не прийде на інавгурацію Джо Байдена. Незабаром спікерка Палати представників Ненсі Пелосі обговорила з компетентним органом недопущення "нестабільного президента" до ядерних кодів.

Дональд Трамп та Ненсі Пелосі (архівне фото)

Дональд Трамп та Ненсі Пелосі (архівне фото)

Чинний президент США Дональд Трамп заявив, що не прийде на інавгурацію обраного президента Джо Байдена. "Усім, хто запитував, я не збираюся йти на інавгурацію 20 січня", - написав він у Twitter у п'ятницю, 8 січня. Таким чином Трамп порушить давню традицію, за якою президент, що залишає посаду, відвідує церемонію складення присяги його наступником. 

Незабаром спікерка Палати представників Ненсі Пелосі у листі конгресменам повідомила, що говорила з головою Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США Марком Міллі про недопущення "нестабільного президента" до ядерних кодів. Про це повідомило видання The Washington Post.

"Ситуація щодо цього неврівноваженого президента не може бути більш небезпечною, і ми повинні зробити все можливе, щоб захистити американський народ від його незбалансованого нападу на нашу країну і нашу демократію", - написала Пелосі в листі. 

Речник Міллі полковник Дейв Батлер підтвердив, що розмова з Пелосі відбулася. "Спікерка Пелосі ініціювала переговори з головою. Він відповів на її запитання щодо процесу управління ядерним командуванням", - сказав він.

Раніше лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер і Ненсі Пелосі закликали віцепрезидента Майкла Пенса відсторонити главу Білого дому від влади, скориставшися 25-ю поправкою до Конституції США. Пелосі наголосила, що чинний президент в останні два тижні до закінчення своїх повноважень "смертельно небезпечний" для американської демократії. Однак, за даними американських ЗМІ, Пенс не хоче застосовувати цю поправку до Конституції.

  • Мітинг прихильників Трампа

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Мітинг прихильників Трампа

    На спільному засіданні обох палат Конгресу США мали затвердити переможний для Джо Байдена результат президентських виборів. Водночас прихильники Дональда Трампа зібралися на скликаний ним мітинг біля Білого дому. Звертаючись до мітингарів, Трамп заявив, що не приймає результатів виборів і вказав їм іти маршем на Капітолій, аби підтримати республіканців. І натовп рушив...

  • Сили безпеки тримають прихильників Трампа на відстані від будівлі Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Буря насувається

    Прихильники Трампа почали концентруватися перед Капітолієм. Але спочатку силам безпеки вдавалося тримати їх на відстані.

  • Протести перед Капітолієм під час затвердження результатів виборів президента США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Перші зіткнення

    Натовп ставав дедалі агресивнішим. Розпочалися перші зіткнення з поліцією.

  • Врешті-решт агресивному натовпу вдалося потрапити в будівлю Капітолія.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Заслабкий кордон

    Врешті-решт натовпу вдалося прорватися в будівлю Капітолія.

  • Низка учасників штурму будівлі Конгресу підійшла до дверей, що ведуть в залу засідань Сенату США.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Перед пленарним залом

    Низка учасників штурму будівлі Конгресу підійшла до дверей, що ведуть в залу засідань Сенату США.

  • Демонстрант у агресивній позі в будівлі Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Захист останнього оплоту

    Сили безпеки намагалися затримати погромщиків у вестибюлі. Сенаторів тим часом доправили у безпечне місце через інші двері.

  • Один з погромників стрибає у зал засідань Сенату США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Перший проривається всередину

    Тим часом одному з прихильників Трампа вдається обійти сили безпеки і потрапити у зал засідань Сенату. Він стрибає з балкона для відвідувачів прямо в пленарний зал.

  • Озброєні представники сил безпеки у залі засідань Палати представників Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Пістолети напоготові

    Схожа картина і в іншому крилі Капітолія. Зала засідань Палати представників також стала ціллю тих, хто штурмував Конгрес. Службовці сил безпеки американського парламенту зупинили їх - діставши зброю, яка була напоготові.

  • Люди ховаються у галереї для відвідувачів Палати представників Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Під прикриттям

    Пленарні зали звільняються від людей. Дехто намагається знайти захист у галереях Палати представників. Як повідомляє один з репортерів, людям роздають газові маски для захисту від сльозогінного газу.

  • Прихильник Трампа в офісі конгресмена у Капітолії

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Прихильники Трампа в офісах конгресменів

    Прихильники Трампа пройшли вглиб будівлі, потрапивши і на поверхи, в яких розташовані офіси конгресменів. Там дехто з них із комфортом розмістився за письмовими столами народних обранців.

  • Демонстрант несе пульт для виступів голови Палати представників Ненсі Пелосі

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Вандалізм у стінах Капітолія

    Один із демонстрантів вирішує прихопити з собою пульт для виступів голови Палати представників Ненсі Пелосі та тягає його з собою по Капітолію. Йому ніхто не заважає.

  • Силам безпеки не залишається нічого іншого, окрім як застосувати сльозогінний газ, аби хоч якось спробувати приборкати непідконтрольний натовп.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Хмари сльозогінного газу над Капітолійським пагорбом

    Силам безпеки не залишається нічого іншого, окрім як застосувати сльозогінний газ, аби хоч якось спробувати приборкати непідконтрольний натовп прихильників Трампа. Мерка Вашингтона оголошує комендантську годину до шостої ранку.

  • Нарешті на допомогу прийшли сили Національної гвардії.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Правоохоронці припиняють хаос у Капітолії

    Нарешті на допомогу прийшли сили Національної гвардії, які зачистили будівлю Конгресу від вандалів і відтіснили учасників безчинств. Унаслідок усіх цих подій загинули 4 особи, 52 були затримані. Через декілька годин після заворушень законодавці обох палат Конгресу повернулися до обговорення результатів президентських виборів і затвердження перемоги Джо Байдена.

    Автор: Олександр Голубов


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Коментар: Дональд Трамп і влада натовпу

Дональд Трамп та його посіпаки несуть відповідальність за штурм Капітолія у Вашингтоні. Чим швидше він піде з посади президента США, тим краще, вважає Інес Поль.  

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