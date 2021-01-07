Дональд Трамп не піде на інавгурацію Джо Байдена

Чинний президент США Дональд Трамп заявив, що не прийде на інавгурацію обраного президента Джо Байдена. "Усім, хто запитував, я не збираюся йти на інавгурацію 20 січня", - написав він у Twitter у п'ятницю, 8 січня. Таким чином Трамп порушить давню традицію, за якою президент, що залишає посаду, відвідує церемонію складення присяги його наступником.

Незабаром спікерка Палати представників Ненсі Пелосі у листі конгресменам повідомила, що говорила з головою Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США Марком Міллі про недопущення "нестабільного президента" до ядерних кодів. Про це повідомило видання The Washington Post.

"Ситуація щодо цього неврівноваженого президента не може бути більш небезпечною, і ми повинні зробити все можливе, щоб захистити американський народ від його незбалансованого нападу на нашу країну і нашу демократію", - написала Пелосі в листі.

Речник Міллі полковник Дейв Батлер підтвердив, що розмова з Пелосі відбулася. "Спікерка Пелосі ініціювала переговори з головою. Він відповів на її запитання щодо процесу управління ядерним командуванням", - сказав він.

Раніше лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер і Ненсі Пелосі закликали віцепрезидента Майкла Пенса відсторонити главу Білого дому від влади, скориставшися 25-ю поправкою до Конституції США. Пелосі наголосила, що чинний президент в останні два тижні до закінчення своїх повноважень "смертельно небезпечний" для американської демократії. Однак, за даними американських ЗМІ, Пенс не хоче застосовувати цю поправку до Конституції.