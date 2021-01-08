NYT: Трамп обговорював можливість помилувати самого себе

Чинний президент США Дональд Трамп обговорював зі своїми радниками можливість помилувати самого себе в останні дні свого перебування в Білому домі. Про це у п'ятницю, 8 січня, повідомляє газета The New York Times з посиланням на обізнані джерела.

За інформацією видання, ця тема неодноразово підіймалася в розмовах Трампа зі своїми помічниками після президентських виборів, що пройшли на початку листопада, - він сам говорив, що розглядає можливість помилування себе. Також, за даними видання, Трамп цікавився думкою своїх співрозмовників про те, чи повинен він так вчинити і про можливі наслідки з юридичної і політичної точок зору.

The New York Times наголошує, що зацікавленість Трампа цією темою виходить за рамки "порожніх роздумів" - він тривалий час стверджував, що має право помилувати себе. Той факт, що він радиться з помічниками щодо цього питання, як правило, є ознакою готовності довести намічене до кінця. Крім того, вказує видання, Трамп дедалі більше переконується в тому, що його передбачувані вороги почнуть судові переслідування після закінчення його президентського терміну.

За даними The New York Times, нинішній глава Білого дому обмірковує також можливість помилування членів своєї родини - трьох старших дітей і зятя, радників і співробітників адміністрації, зокрема свого адвоката Роберта Джуліані.

Газета зазначає, що це безпрецедентний крок - ще жоден президент США не помилував себе, тому його легітимність ніколи не перевірялася з юридичної точки зору. Експерти розходяться в думках про те, чи визнає суд правомірність такого помилування, але згодні з тим, що воно може створити небезпечний прецедент. Таким чином президент в односторонньому порядку оголошує себе вище закону і захищає себе від відповідальності за будь-які злочини, вчинені ним при виконанні своїх службових обов'язків.

Президентське помилування поширюються лише на федеральний закон і не забезпечує захисту від злочинів, скоєних на рівні штату. Тому президентське помилування не може бути застосовано щодо звинувачень, які можуть бути пред'явлені прокурорами на Манхеттені щодо розслідування фінансових операцій організації Trump.

"Дискусії між паном Трампом та його помічниками щодо самопомилування почалися після того, як він нібито чинив тиск на посадовців у Джорджії з вимогою скасувати там результати виборів, а також масових заворушень у Капітолії. Міністерство юстиції США заявило, що не виключає розслідування щодо обвинувачень проти Трампа через його роль у підбурюванні до насильства", - пише видання.

За даними газети, чинний президент США також пропонував превентивне помилування своїм радникам та посадовцям адміністрації. Але багато з них були здивовані, оскільки вони не вірили, що їм загрожує юридична небезпека, і вважали, що прийняття його пропозиції сприйматиметься як визнання провини.

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