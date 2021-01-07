Трамп засудив прибічників за штурм Капітолію, у Конгресі заговорили про імпічмент

Чинний президент США Дональд Трамп у четвер, 7 січня, майже через добу після початку заворушень у столиці США Вашингтоні, виступив із засудженням ций подій, влаштованих його прихильниками. "Як і всі американці, я обурений насильством, беззаконням і хаосом" у Капітолії, заявив глава Білого дому в першому повідомленні, опублікованому в Twitter після розблокування його акаунту.

Трамп підкреслив свої заслуги і заявив, що негайно направив Національну гвардію і федеральні сили, щоб ті взяли будівлю Конгресу під контроль.

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"Не ви представляєте нашу країну", - зазначив глава держави, звернувшись до учасників заворушень і запевнив, що порушники закону заплатять за це. "Америка є і завжди має бути нацією закону і порядку", - додав президент.

Трамп підкреслив, що зосередиться на передачі влади демократу Джозефу Байдену, перемога якого на виборах була підтверджена напередодні в Конгресі. "Моя увага тепер зосереджена на забезпеченні плавної, організованої і безболісної передачі влади", - сказав Трамп.

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Президент також закликав до "зцілення і примирення". "Я знаю, що ви розчаровані, - звернувся Трамп до своїх прихильників, - але наша неймовірна подорож тільки починається".

Кількома годинами раніше із засудженням заворушень від імені адміністрації Трампа виступила прессекретар Білого дому Кейлі Макенані. Подія у Капітолію "огидна, заслуговує осуду і йде врозріз з американськими цінностями", заявила вона.

У Конгресі заговорили про імпічмент Трампа

Тим часом голова комітету у справах юстиції Палати представників Конгресу США Джеррольд Надлер запропонував оголосити Трампу імпічмент за спрощеною процедурою. Сполучені Штати не можуть дозволити собі "довгий і розтягнутий процес", підкреслив Надлер.

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Він зазначив, що Трамп з моменту вступу на найвищу державну посаду заохочував жорстокість щодо співвітчизників щоразу, коли це слугувало його власним інтересам, а заворушення у Вашингтоні вимагають "пропорційних наслідків".

Раніше лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер і спікерка Палати представників Ненсі Пелосі закликали віцепрезидента Майкла Пенса відсторонити главу Білого дому від влади, скориставшися 25-ю поправкою до конституції Сполучених Штатів. Пелосі підкреслила, що чинний президент в останні два тижні до закінчення своїх повноважень "смертельно небезпечний" для американської демократії. Однак Пенс не хоче застосовувати цю поправку до Конституції, стверджують співрозмовники видань The New York Times і Business Insider.

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Відповідно до 25-ї поправки віцепрезидент обіймає пост глави держави в разі дострокового припинення повноважень президента, в першу чергу в силу його недієздатності. Ця поправка жодного разу не застосовувалася з моменту її прийняття в 1967 році.

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