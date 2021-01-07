Трамп засудив прибічників за штурм Капітолію, у Конгресі заговорили про імпічмент

Чинний президент США Дональд Трамп у четвер, 7 січня, майже через добу після початку заворушень у столиці США Вашингтоні, виступив із засудженням ций подій, влаштованих його прихильниками. "Як і всі американці, я обурений насильством, беззаконням і хаосом" у Капітолії, заявив глава Білого дому в першому повідомленні, опублікованому в Twitter після розблокування його акаунту.
Трамп підкреслив свої заслуги і заявив, що негайно направив Національну гвардію і федеральні сили, щоб ті взяли будівлю Конгресу під контроль.
Читайте також: В команді Дональда Трампа масові відставки
"Не ви представляєте нашу країну", - зазначив глава держави, звернувшись до учасників заворушень і запевнив, що порушники закону заплатять за це. "Америка є і завжди має бути нацією закону і порядку", - додав президент.
Трамп підкреслив, що зосередиться на передачі влади демократу Джозефу Байдену, перемога якого на виборах була підтверджена напередодні в Конгресі. "Моя увага тепер зосереджена на забезпеченні плавної, організованої і безболісної передачі влади", - сказав Трамп.
Читайте також: Коментар: Дональд Трамп і влада натовпу
Президент також закликав до "зцілення і примирення". "Я знаю, що ви розчаровані, - звернувся Трамп до своїх прихильників, - але наша неймовірна подорож тільки починається".
Кількома годинами раніше із засудженням заворушень від імені адміністрації Трампа виступила прессекретар Білого дому Кейлі Макенані. Подія у Капітолію "огидна, заслуговує осуду і йде врозріз з американськими цінностями", заявила вона.
У Конгресі заговорили про імпічмент Трампа
Тим часом голова комітету у справах юстиції Палати представників Конгресу США Джеррольд Надлер запропонував оголосити Трампу імпічмент за спрощеною процедурою. Сполучені Штати не можуть дозволити собі "довгий і розтягнутий процес", підкреслив Надлер.
Читайте також: Оглядачі про штурм Капітолія: Удар у серце американської демократії
Він зазначив, що Трамп з моменту вступу на найвищу державну посаду заохочував жорстокість щодо співвітчизників щоразу, коли це слугувало його власним інтересам, а заворушення у Вашингтоні вимагають "пропорційних наслідків".
Раніше лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер і спікерка Палати представників Ненсі Пелосі закликали віцепрезидента Майкла Пенса відсторонити главу Білого дому від влади, скориставшися 25-ю поправкою до конституції Сполучених Штатів. Пелосі підкреслила, що чинний президент в останні два тижні до закінчення своїх повноважень "смертельно небезпечний" для американської демократії. Однак Пенс не хоче застосовувати цю поправку до Конституції, стверджують співрозмовники видань The New York Times і Business Insider.
Читайте також: Безлади у Вашингтоні: головне про захоплення Капітолія прихильниками Трампа
Відповідно до 25-ї поправки віцепрезидент обіймає пост глави держави в разі дострокового припинення повноважень президента, в першу чергу в силу його недієздатності. Ця поправка жодного разу не застосовувалася з моменту її прийняття в 1967 році.
-
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Мітинг прихильників Трампа
На спільному засіданні обох палат Конгресу США мали затвердити переможний для Джо Байдена результат президентських виборів. Водночас прихильники Дональда Трампа зібралися на скликаний ним мітинг біля Білого дому. Звертаючись до мітингарів, Трамп заявив, що не приймає результатів виборів і вказав їм іти маршем на Капітолій, аби підтримати республіканців. І натовп рушив...
-
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Буря насувається
Прихильники Трампа почали концентруватися перед Капітолієм. Але спочатку силам безпеки вдавалося тримати їх на відстані.
-
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Перші зіткнення
Натовп ставав дедалі агресивнішим. Розпочалися перші зіткнення з поліцією.
-
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Заслабкий кордон
Врешті-решт натовпу вдалося прорватися в будівлю Капітолія.
-
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Перед пленарним залом
Низка учасників штурму будівлі Конгресу підійшла до дверей, що ведуть в залу засідань Сенату США.
-
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Захист останнього оплоту
Сили безпеки намагалися затримати погромщиків у вестибюлі. Сенаторів тим часом доправили у безпечне місце через інші двері.
-
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Перший проривається всередину
Тим часом одному з прихильників Трампа вдається обійти сили безпеки і потрапити у зал засідань Сенату. Він стрибає з балкона для відвідувачів прямо в пленарний зал.
-
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Пістолети напоготові
Схожа картина і в іншому крилі Капітолія. Зала засідань Палати представників також стала ціллю тих, хто штурмував Конгрес. Службовці сил безпеки американського парламенту зупинили їх - діставши зброю, яка була напоготові.
-
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Під прикриттям
Пленарні зали звільняються від людей. Дехто намагається знайти захист у галереях Палати представників. Як повідомляє один з репортерів, людям роздають газові маски для захисту від сльозогінного газу.
-
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Прихильники Трампа в офісах конгресменів
Прихильники Трампа пройшли вглиб будівлі, потрапивши і на поверхи, в яких розташовані офіси конгресменів. Там дехто з них із комфортом розмістився за письмовими столами народних обранців.
-
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Вандалізм у стінах Капітолія
Один з демонстрантів вирішує прихопити з собою пульт для виступів голови Палати представників Ненсі Пелосі, та тягає його з собою по Капітолію. Йому ніхто не заважає.
-
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Хмари сльозогінного газу над Капітолійським пагорбом
Силам безпеки не залишається нічого іншого, окрім як застосувати сльозогінний газ, аби хоч якось спробувати приборкати непідконтрольний натовп прихильників Трампа. Мерка Вашингтона оголошує комендантську годину до шостої ранку.
-
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Правоохоронці припиняють хаос у Капітолії
Нарешті на допомогу прийшли сили Національної гвардії, які зачистили будівлю Конгресу від вандалів і відтіснили учасників безчинств. Унаслідок усіх цих подій загинули 4 особи, 52 були затримані. Через декілька годин після заворушень законодавці обох палат Конгресу повернулися до обговорення результатів президентських виборів і затвердження перемоги Джо Байдена.
Автор: Олександр Голубов