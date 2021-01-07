В команді Дональда Трампа масові відставки

Відразу кілька офіційних осіб, пов'язаних з командою чинного президента США Дональда Трампа, заявили про відставку після масових заворушень у будівлі Конгресу у Вашингтоні.

Так, свою посаду у Білому домі залишає Метт Поттінгер, заступник радника Трампа з питань безпеки, який відповідав за питання, пов'язані з політикою Вашингтона щодо Китаю та КНДР. У четвер, 7 січня, він, за даними американських ЗМІ, пояснив це подіями у Капітолії напередодні. Його відставку підтвердив у Twitter радник президента США з національної безпеки Роберт О'Браєн, який, за даними CNN, що посилається на "численні джерела", також розглядає можливість залишити свою посаду. СNN повідомляє й про намір заступника керівника апарату Білого дому з питань політичної координації Крістофера Лідделла також піти з посади.

Агенція Reuters з посиланням на джерела повідомила про звільнення старшого директора з питань Росії та європейських справ Ради національної безпеки (РНБ) при Білому домі - Райана Таллі.

Також спецпосланець президента США щодо Північної Ірландії та колишній виконувач обов'язків глави апарату співробітників Білого дому Мік Малвені повідомив, що залишає свій дипломатичний пост на знак протесту. "Я не можу залишитися після учорашнього", - сказав він в ефірі телеканалу CNBC. Малвені наголосив, що ввечері 6 січня зателефонував держсекретареві Майку Помпео, щоб повідомити його про свою відставку. "Ті, хто вирішив залишитися, - а я говорив з деякими - вирішили це зробити, оскільки бояться, що президент може призначити (на їх місця. - Ред.) когось ще гіршого", - зазначив він.

Пішли з посад прессекретарка Білого дому з протокольних (соціальних) питань Анна Крістіна Ріккі Нічета і заступниця прессекретаря Білого дому Сара Меттьюс. Остання заявила, що "глибоко стурбована "штурмом Конгресу США, що стався напередодні". "Я вважала за честь служити в адміністрації Трампа і пишатися політикою, яку ми проводимо", - наголосила Меттьюс. "Як людина, яка працювала в залах Конгресу, я була глибоко стурбована тим, що побачила сьогодні (6 січня. - Ред.)", - зазначила Меттьюс у своїй заяві.

У відставку також подала керівниця апарату першої леді США Меланії Трамп - Стефані Грішем, яка раніше обіймала пост прессекретарки Білого дому і директорки зі зв'язків з громадськістю.