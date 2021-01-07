В команді Дональда Трампа масові відставки

Так, свою посаду у Білому домі залишає Метт Поттінгер, заступник радника Трампа з питань безпеки, який відповідав за питання, пов'язані з політикою Вашингтона щодо Китаю та КНДР. У четвер, 7 січня, він, за даними американських ЗМІ, пояснив це подіями у Капітолії напередодні. Його відставку підтвердив у Twitter радник президента США з національної безпеки Роберт О'Браєн, який, за даними CNN, що посилається на "численні джерела", також розглядає можливість залишити свою посаду. СNN повідомляє й про намір заступника керівника апарату Білого дому з питань політичної координації Крістофера Лідделла також піти з посади.
Агенція Reuters з посиланням на джерела повідомила про звільнення старшого директора з питань Росії та європейських справ Ради національної безпеки (РНБ) при Білому домі - Райана Таллі.
Також спецпосланець президента США щодо Північної Ірландії та колишній виконувач обов'язків глави апарату співробітників Білого дому Мік Малвені повідомив, що залишає свій дипломатичний пост на знак протесту. "Я не можу залишитися після учорашнього", - сказав він в ефірі телеканалу CNBC. Малвені наголосив, що ввечері 6 січня зателефонував держсекретареві Майку Помпео, щоб повідомити його про свою відставку. "Ті, хто вирішив залишитися, - а я говорив з деякими - вирішили це зробити, оскільки бояться, що президент може призначити (на їх місця. - Ред.) когось ще гіршого", - зазначив він.
Пішли з посад прессекретарка Білого дому з протокольних (соціальних) питань Анна Крістіна Ріккі Нічета і заступниця прессекретаря Білого дому Сара Меттьюс. Остання заявила, що "глибоко стурбована "штурмом Конгресу США, що стався напередодні". "Я вважала за честь служити в адміністрації Трампа і пишатися політикою, яку ми проводимо", - наголосила Меттьюс. "Як людина, яка працювала в залах Конгресу, я була глибоко стурбована тим, що побачила сьогодні (6 січня. - Ред.)", - зазначила Меттьюс у своїй заяві.
У відставку також подала керівниця апарату першої леді США Меланії Трамп - Стефані Грішем, яка раніше обіймала пост прессекретарки Білого дому і директорки зі зв'язків з громадськістю.
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Мітинг прихильників Трампа
На спільному засіданні обох палат Конгресу США мали затвердити переможний для Джо Байдена результат президентських виборів. Водночас прихильники Дональда Трампа зібралися на скликаний ним мітинг біля Білого дому. Звертаючись до мітингарів, Трамп заявив, що не приймає результатів виборів і вказав їм іти маршем на Капітолій, аби підтримати республіканців. І натовп рушив...
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Буря насувається
Прихильники Трампа почали концентруватися перед Капітолієм. Але спочатку силам безпеки вдавалося тримати їх на відстані.
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Перші зіткнення
Натовп ставав дедалі агресивнішим. Розпочалися перші зіткнення з поліцією.
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Заслабкий кордон
Врешті-решт натовпу вдалося прорватися в будівлю Капітолія.
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Перед пленарним залом
Низка учасників штурму будівлі Конгресу підійшла до дверей, що ведуть в залу засідань Сенату США.
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Захист останнього оплоту
Сили безпеки намагалися затримати погромщиків у вестибюлі. Сенаторів тим часом доправили у безпечне місце через інші двері.
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Перший проривається всередину
Тим часом одному з прихильників Трампа вдається обійти сили безпеки і потрапити у зал засідань Сенату. Він стрибає з балкона для відвідувачів прямо в пленарний зал.
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Пістолети напоготові
Схожа картина і в іншому крилі Капітолія. Зала засідань Палати представників також стала ціллю тих, хто штурмував Конгрес. Службовці сил безпеки американського парламенту зупинили їх - діставши зброю, яка була напоготові.
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Під прикриттям
Пленарні зали звільняються від людей. Дехто намагається знайти захист у галереях Палати представників. Як повідомляє один з репортерів, людям роздають газові маски для захисту від сльозогінного газу.
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Прихильники Трампа в офісах конгресменів
Прихильники Трампа пройшли вглиб будівлі, потрапивши і на поверхи, в яких розташовані офіси конгресменів. Там дехто з них із комфортом розмістився за письмовими столами народних обранців.
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Вандалізм у стінах Капітолія
Один з демонстрантів вирішує прихопити з собою пульт для виступів голови Палати представників Ненсі Пелосі, та тягає його з собою по Капітолію. Йому ніхто не заважає.
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Хмари сльозогінного газу над Капітолійським пагорбом
Силам безпеки не залишається нічого іншого, окрім як застосувати сльозогінний газ, аби хоч якось спробувати приборкати непідконтрольний натовп прихильників Трампа. Мерка Вашингтона оголошує комендантську годину до шостої ранку.
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Правоохоронці припиняють хаос у Капітолії
Нарешті на допомогу прийшли сили Національної гвардії, які зачистили будівлю Конгресу від вандалів і відтіснили учасників безчинств. Унаслідок усіх цих подій загинули 4 особи, 52 були затримані. Через декілька годин після заворушень законодавці обох палат Конгресу повернулися до обговорення результатів президентських виборів і затвердження перемоги Джо Байдена.